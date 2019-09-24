 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В позе брака: в Узбекистане утвердили правила проведения свадеб, - И.Кармазин
00:17 26.09.2019

В позе брака: в Узбекистане утвердили правила проведения свадеб
Праздники будут веселые, но скромные

Игорь Кармазин

Ах, эта свадьба пела и плясала, но всего один день. Как-то так в Узбекистане комментируют принятые парламентом страны правила проведения свадебных торжеств. Согласно законодательным нормам бракосочетание могут отмечать не более 200 гостей, кортеж молодоженов должен состоять из трех или менее автомобилей. "Известия" разбирались в причинах появления строгих предписаний.

Даже если вас немного за двести

Парламент Узбекистана утвердил правила проведения свадеб и других торжественных мероприятий. В преамбуле документа говорится, что депутаты выявили "ряд серьезных проблем и недостатков в этой сфере". "Некоторые граждане после проведения расточительных и помпезных свадебных мероприятий берут средства в долг и, чтобы расплатиться, выезжают за пределы республики на заработки", - подчеркивается в нормативном акте.

Закон предписывает праздновать свадьбу только один день - с 6:00 до 23:00. О проведении свадьбы нужно предупредить местные власти минимум за неделю до торжества. Исключение может быть сделано только для угощения гостей пловом. Эту часть урегулируют городские и районные советы. Они смогут определить время "в зависимости от местных условий".

Ограничение введено также на число гостей. Теперь отмечать бракосочетание может не более 200 человек, а присутствовать на угощении пловом - не более 250. Устанавливается отдельная норма для двойных свадеб: на них количество гостей может увеличиться на 50 человек. Новый закон также запрещает использовать в свадебных церемониях более трех легковых автомобилей и более двух приглашенных исполнителей или музыкальных групп.

Если в мероприятии участвует более 50 человек, то с залом, кафе или рестораном должен заключаться договор. Администрация заведения обязана письменно уведомить органы внутренних дел о планируемых торжествах не позднее чем за два дня до мероприятия. Транспортные услуги должны оказывать лицензированные перевозчики.

В документе прямо сказано, что во время праздников запрещено демонстрировать расточительство. Запрещены также обряды, "противоречащие национальным традициям, нормам морали и требующие дополнительного времени и затрат". При этом главы районных советов будут нести персональную ответственность "за компактное и нерасточительное проведение семейных мероприятий". Получается, чиновники станут отчасти свадебными распорядителями. Именно они проследят за количеством гостей и автомобилей, а после 23:00 разгонят всех по домам.

Жизнь для свадьбы

Узбекская свадьба - не просто штамп в паспорте. Многие узбекские семьи живут ради "достойного" бракосочетания своих детей. Для родителей девочки важно собрать богатое приданое. Этим мать и отец начинают заниматься сразу после рождения дочери. Раньше в традиционный свадебный сундук собирали курпачи (стеганые матрасы), ткани, белье, полотенца, одежду. Считалось, что близкие должны обеспечить молодоженов на семь лет безбедной жизни - пока те "не встанут на ноги". Сейчас вместе с необходимыми вещами кладут крупные суммы денег. В некоторых районах Узбекистана вместо сбора сундука родители невесты обставляют и укомплектовывают всем необходимым, включая бытовую технику, 2–3 комнаты в доме жениха.

Сама свадьба в Узбекистане по традиции длится не один день. Правильное бракосочетание - растянутая во времени цепочка обрядовых мероприятий. Начинается все с приема сватов. В доме родителей девушки их приглашают к столу, за которым проходит светская беседа на разные темы. Во время чаепития будущая невестка ухаживает за гостями, следит, чтобы был налит чай, гости были довольны и накормлены.

По обычаю к согласию родственники жениха и невесты приходят только на третий визит сватов. Родители невесты разламывают лепешку, символизируя этим утвердительное решение выдать свою дочь замуж. Традиционная помолвка называется фатиха-туй и справляется очень пышно, с приглашением гостей. Родители жениха дарят девушке подарки и сладости. После этого начинается подготовка к самой свадьбе.

Перед бракосочетанием проходят отдельные праздники для невесты и жениха. На девичнике - киз ош - девушки веселятся, танцуют, поют песни. Невеста дарит подружкам подарки. Мальчишник - эрталабки ош - проводится более церемонно и торжественно. В доме жениха мужчин кормят утренним узбекским пловом. Чем больше гостей присутствует на мероприятии, тем более уважаемым считается отец жениха.

Собственно свадьба - никох - проходит с особенным размахом. Считается, что чем масштабнее празднество, тем шире разойдется весть о гостеприимстве и щедрости устроителей. Редко бывают свадьбы, на которых присутствует менее 500 гостей. Очень важно, чтобы на столах угощениями было заставлено все свободное пространство. Музыка звучит максимально громко, чтобы в самых отдаленных уголках города или кишлака люди знали, где проходит торжество.

После бракосочетания свадебные церемонии продолжаются. Молодоженов в один день принимают у себя родственники жениха, в другой день - родственники невесты. Стоимость свадьбы достигает нескольких десятков тысяч долларов. При этом средняя зарплата в республике составляет $130, 13% населения живет за чертой бедности. Для соблюдения всех правил многим приходится брать кредиты, влезать в долги.

"Это как минимум антиконституционно"

Власти Узбекистана уже пытались ограничить размах праздников. Первый указ на эту тему в 1998 году издал президент Ислам Каримов. Документ запрещал "тщеславие, помпезность, чрезмерную расточительность, пренебрежение народными обычаями и традициями, щегольство, пренебрежение к нуждам живущих вокруг людей".

Результат, однако, оказался скромный. В 2008 году Каримов издал новый документ на эту тему. В 2012 году мэрия Ташкента утвердила собственные правила, ограничивающие размах семейных праздников. Нынешний президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев тоже не первый раз обращается к брачному вопросу. В 2017 году он призвал популяризировать скромные свадьбы. В 2018 году Мирзиеев запретил чиновникам посещать свадьбы и дни рождения. По его словам, госслужащие живут "роскошной" жизнью, а торжества с их участием способствуют коррупции.

Опыт, казалось бы, демонстрирует, что свадебные традиции устойчивее указов властей. Чиновники, однако, настроены оптимистично. Сенатор Дилором Ташмухамедова говорит, что ценности граждан хоть и неспешно, но меняются. Сенатор Икбол Мирзо призывает включиться в борьбу средства массовой информации. По его мнению, журналисты должны "стыдить перед народом" устроителей пышных свадеб.

В социальных сетях при этом сторонников нововведений меньшинство. "Это как минимум антиконституционно. Заработал, заплатил налоги? Трать себе вдоволь. Почему меня должны ограничивать и указывать, сколько тратить и кого звать?" - написал один пользователь. "Лучше бы проверили, на какие деньги те же чиновники строят дворцы и покупают крутые тачки. На государственную зарплату не разгуляешься", - отмечает другой комментатор.

Примиряют государство с гражданами госслужащие, которые уже следуют новым правилам. Так, сенсацией в Узбекистане стала свадьба заместителя хокима (главы) Сурхандарьинской области Анвара Арипова. На торжестве отсутствовали звезды шоу-бизнеса, роскошные угощения, а за столами журналисты насчитали "всего" 167 гостей.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569446220
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