Главой МВФ избрана болгарка Кристалина Георгиева

00:18 26.09.2019

Кристалина Георгиева избрана главой Международного валютного фонда. Ранее МВФ возглавляла Кристин Лагард, которая ушла в отставку после выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка.



Гражданка Болгарии Кристалина Георгиева избрана на пять лет на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Она вступит в должность 1 октября, сообщается на сайте организации.

В 2010 году она работала в Европейской комиссии - сначала в качестве комиссара по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и антикризисным мерам, а затем в должности вице-президента по бюджету и кадровым ресурсам. Работала исполнительным директором группы Всемирного банка, с января при этом временно исполняя обязанности президента ВБ.

С момента основания фонда в 1944 году Кристалина Георгиева станет первым главой организации из страны с развивающейся рыночной экономикой, отметили в пресс-службе МВФ.



Ранее фонд возглавляла Кристин Лагард. Она покинула пост после выдвижения на должность председателя Европейского центрального банка.