Россия возобнавляет наступление на "Идлибский халифат", - Моаз Аль-Аббас

00:35 26.09.2019

Путин и Асад планируют водрузить сирийские флаги над правительственными учреждениями четырех городов провинции Идлиб. Этой и другой информацией о планах России в Сирии поделился с Baladi News информированный источник в военном ведомстве. По мнению автора статьи, лишь Турция может нарушить планы союзников.



Россия и сирийский режим рассчитывают получить четыре города в провинции Идлиб

Сирийцы возлагали большие надежды на саммит в Анкаре. Вопреки ожиданиям, встреча глав государств закончилась неопределенными заявлениями Путина о войне, Эрдогана о проблеме в работе конституционной комиссии, и только Роухани потребовал обеспечить единство сирийской территории.



Все еще загадка

В целом, имеющаяся информация касательно повестки переговоров неоднозначна, но появились лица, частично пролившие свет на предмет обсуждений.



Военный источник, отказавшийся назвать свое имя, сообщил Baladi News: "Нам удалось узнать, что цель России и сил режима Асада - поднять сирийские флаги над государственными учреждениями в четырех городах и вернуть их к работе под турецким и российским надзором, но без вмешательства сил безопасности и армии".

По информации источника, к районам, на которые претендует Россия, относятся центры четырех крупных городов: Мааррет-эн-Нууман, Серакиб, Эриха и Джиср-эш-Шугур.



Как сказано в докладе, опубликованном на сайте Orient.net, Москва стремится установить контроль над международными трассами посредством точечных военных операций, а также политических решений и договоренностей с другими игроками, особенно с турецкой стороной. В частности, Россия выдвинула идею возвращения государственных институтов (подконтрольных режиму Асада) в города, расположенные вдоль международных автомагистралей, которые охватывают приблизительно половину провинции Идлиб.



Представитель "Национального фронта" опубликовал предостерегающие голосовые сообщения, в которых говорится: "Если вы хотите безопасности, готовьтесь к войне, вы можете рассчитывать на безопасность только с оружием; грядет битва за каждый освобожденный дюйм, вплоть до районов операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". Не питайте иллюзий в отношении зон безопасности, нас не удастся расколоть".



Все ли дело в "Хайат Тахрир аш-Шам"?

Советник президента Турции Ясин Актая заяывил, что его страна не будет в дальнейшем столь терпелива и не повторит сценарий с Африном в Идлибе. По его словам, борьба ведется ради сохранения жизней детей и безопасности региона, а не с целью его разрушения и убийств.



В свою очередь, лидер сирийской оппозиции Мишель Кило выступил с заявлением для Baladi News: "Турция откладывает идею роспуска "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат Ан-Нусра", запрещена в РФ - прим. ред.) уже больше года после того, как в 2018-м на международном уровне было принято решение, что "Джебхат ан-Нусра" не должна существовать, поскольку является террористической организацией. Кроме того, следует учитывать откровенное заявление Путина о намерении ликвидировать группировку с помощью сирийской армии".



Как считает Кило, если лидеры "Джебхат ан-Нусры" сами не распустят организацию и в регион войдут турецкие силы, как произошло в Африне, российским войскам и армии режима будет сложно вмешаться, а единственным игроком станет Анкара.

Кило адресовал аль-Джулани следующее сообщение: "Это будет историческое решение, благодаря которому о вас будут помнить многие поколения. Если вы решите распустить "Джебхат ан-Нусру", для России и сирийского режима станет практически невозможным войти в регион. Тем самым российская сторона лишится предлога вмешаться".



Идлиб - сложный регион

"Россия и силы режима не смогут открыть правительственные учреждения в городах, находящихся в треугольнике между трассами М4 и М5, поскольку на освобожденном севере сирийский народ отказывается повиноваться россиянам после того, как их самолеты убивали детей и женщин, рушили их дома, - поделился своим мнением командующий Свободной армией Абу Али Абдель Вахаб. - Если бы "Хайат Тахрир аш-Шам" была распущена, в некоторой степени позиция Турции укрепилась бы".



Он добавил, что все военные группировки хотят сформировать единый военный орган, и роспуск "Хайат Тахрир аш-Шам" является одним из их требований.

Как полагает Абдель Вахаб, если международные трассы будут открыты под давлением Турции, это можно считать наименьшим злом, даже если данный шаг будет поддержкой для экономики режима.



Агентство Baladi News пообщалось также с активистом Ахмедом Джарбаном. По его мнению, сирийский режим и Россия не будут вести никаких военных действий на территории Идлиба, поскольку разногласия по поводу конституционного комитета были улажены на встрече в Анкаре, и он должен начать свою работу 30 сентября. Если это действительно произойдет, то боевых действий не будет, поскольку Москва больше не сможет использовать аргументы, связанные с работой конституционного комитета.



"В провинции Идлиб и на прилегающих территориях будет заключено соглашение о перемирии. Оно будет соответствовать прошлому сочинскому соглашению, но обретет новый формат. Именно поэтому было заявлено о прекращении боевых действий и начале политического урегулирования посредством конституционного комитета. Однако война может возобновиться, если российская сторона найдет для этого другие аргументы и предлоги", - сообщил Orient.net турецкий политолог Ридван Сейиддоглу.



Что касается позиции Соединенных Штатов, то после встречи с американцами глава политического бюро "Лива аль-Мутасим" Мустафа Седжри опубликовал в своем твиттере следующий текст: "США выступают против любой военной операции или агрессии против города Идлиб и продолжают оказывать поддержку турецкой стороне по вопросу ппрекращения огня и реализации сочинского соглашения".



Примечательно, что Россия и силы режима следуют "муравьиной тактике" со времен сочинского соглашения о зонах деэскалации, которое подразумевало контроль над тремя районами на юге, в Гуте и Хомсе, а также над частью четвертой и последней зоны деэскалации, и было нацелено на всю территорию, которая находится под контролем оппозиционных сил.



Моаз Аль-Аббас

(Baladi News, Сирия)



Оригинал публикации: مصدر لبلدي نيوز: روسيا والنظام يريدان أربع مدن في إدلب.. و"كيلو" يوجة رسالة للجولاني

Опубликовано 22/09/2019