 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазПравительство готовит запрет на вывоз скота в Узбекистан. Самим ням-ням надо
00:47 26.09.2019

Казахстан намерен ограничить вывоз скота из-за Узбекистана
Казахстан запретил вывоз маточного поголовья из-за высокого спроса в Узбекистане и рассматривает полный запрет на вывоз скота. Казахстан - основной поставщик живого скота в Узбекистан.

Министерство сельского хозяйства Казахстана намерено ввести запрет на вывоз скота на экспорт, сообщило агентство "Казинформ".
На расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената парламента Казахстана рассматривался законопроект о поправках в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования агропромышленного комплекса. На нем сенатор Али Бектаев сообщил, что страна больше экспортирует скот, чем мясо.
"Это и крупный скот, и овцы. Только в текущем году вдвое вырос экспорт скота. Необходимо поменять экспортную политику в этом направлении", - отметил он.
Глава Минсельхоза Казахстана Сапархан Омаров заявил, что страна уже ввела запрет на вывоз маточного поголовья.
"Выяснили, что по республике есть 78 откормочных площадок, через которые скот вывозится на экспорт, в основном, в Узбекистан. Мы планируем запретить около 50 из них вывоз скота за рубеж, потому что уже не можем отследить поток, а после будем держать ситуацию на контроле", - сказал он.

Сапархан Омаров отметил, что сейчас ведутся переговоры с мясокомбинатами касательно введения субсидий на доставку им скота.
"Вот такими методами хотим решить этот вопрос. На сегодня в стране работает 175 перерабатывающих предприятий, загруженность которых составляет всего 38−40%", - пояснил министр.
В ответ депутаты предложили ввести полный запрет на вывоз скота, сообщает "Казинформ"

Глава Минсельхоза отметил, что вопрос бурно обсуждается в последние месяцы, и скотоводы разделились на два лагеря - одни за введение запрета, другие - против.
Ранее "Газета.uz" писала, что за январь-июнь Узбекистан импортировал 72,2 тысячи голов крупного рогатого скота на 59,3 млн долларов, из которого почти 63,6 тысячи (84,5% всего объема) - из Казахстана.
За полгода было также импортировано 159,2 тысячи голов живых овец и коз на 13,1 млн долларов. При этом на Казахстан приходится 96,6% всего объема импорта - 153,9 тысячи овец и коз на 12,2 млн долларов.

В конце июня стало известно, в Казахстане разработали проект приказа о запрете вывоза живого скота на шесть месяцев. Причиной называлась программа по развитию фермерства в Узбекистане, в рамках которой населению выдаются льготные кредиты на покупку скота из других государств (программа "Каждая семья - предприниматель"). Фермеры начали массово закупать скот в Казахстане, предлагая цену на 5−10% выше рыночной.

Если в прошлом году из Казахстана в Узбекистан было вывезено около 50 тысяч голов КРС, то за шесть месяцев текущего года - уже 63,5 тысячи. Эту ситуацию в Минсельхозе Казахстана назвали критической.

Источник - gazeta.uz
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