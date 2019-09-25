Тегеран в центре внимания "большой пятерки", - Ю.Паниев

08:18 26.09.2019

Члены ООН не исключают встречу президентов США и Ирана



Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"



25.09.19



Снятие угрозы силового конфликта США и Ирана – одна из важнейших задач 74-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН. Ее решению посвящена состоявшаяся в среду министерская встреча "пятерки" (Великобритания, Германия, КНР, РФ, Франция) и Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), из которого вышли США.

Несмотря на то, что лидеры Великобритании, Германии и Франции заявили в совместном коммюнике о виновности Ирана в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, их министры иностранных дел, а также главы МИД РФ, КНР и Ирана собрались в среду, чтобы обсудить, как снизить напряженность вокруг ядерной и ракетной программ Тегерана.



А также убедить Иран приостановить новые шаги по сокращению своих обязательств по ядерной сделке, которые он предпринимает каждые 60 дней.

Стороны подтвердили, что альтернативы СВПД не существует и необходимо неукоснительное соблюдение всеми вовлеченными сторонами взятых обязательств. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил европейским коллегам об их ответственности за поддержание баланса интересов, на котором базируется ядерная сделка.

На встрече была выражена поддержка усилиям Франции по деэскалации вокруг СВПД. Выступая накануне с трибуны ГА, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что в скором времени удастся продвинуться на переговорах с Ираном. Он предупредил, что любой просчет или инцидент может обернуться катастрофой. Ведь на американский отказ от ядерной сделки Иран ответил "стратегией максимального давления", а это повлечет за собой "тяжелейшие последствия для региона и остального мира". Поэтому, по мнению Макрона, необходимы переговоры со следующими целями: "Прежде всего должна быть полная уверенность, что Иран никогда не обзаведется ядерным оружием. Затем нужно найти выход из кризиса в Йемене. В-третьих – разработать план безопасности в регионе, включающий другие региональные кризисы и безопасность морских путей. Наконец, необходимо снять экономические санкции".

Президент США Дональд Трамп, напротив, призвал мировых лидеров усилить давление на Иран. "Все нации обязаны действовать. Ни одно ответственное правительство не должно субсидировать иранскую жажду крови. Пока угрожающее поведение Ирана будет продолжаться, санкции не снимут. Они будут усиливаться", – пригрозил Трамп.



Более того, он назвал "репрессивный" режим одной из главных угроз международной безопасности, так как Иран "спонсирует" терроризм, "подпитывает" войны в Сирии и Йемене и растрачивает национальное богатство в попытках создать ядерное оружие. В развитие заявлений Трампа госсекретарь Майкл Помпео выступил в среду с утверждением, что Иран десятилетиями укрывает боевиков "Аль-Каиды" (запрещена в РФ).



Мероприятие "Объединение против ядерного Ирана" состоялось параллельно с министерской встречей "5+1".

На все эти обвинения Рухани предстояло ответить в среду днем. Впрочем, ему не привыкать отстаивать интересы своей страны в ООН. В прошлом году он воспользовался трибуной ГА, чтобы высказать претензии в адрес США за выход из ядерной сделки. Тогда же иранская делегация показательно бойкотировала выступление Трампа.

Речь Рухани в этом году должна определить, готов ли Иран к разрядке в отношениях с США или противостояние продолжится с новой силой. Не менее важная миссия президента Ирана – представить в ООН план по обеспечению безопасности в регионе и призвать страны Персидского залива к совместным действиям с этой целью. Предполагается, что в рамках "Коалиции надежды" страны региона будут взаимодействовать под эгидой ООН.

Как уже неоднократно заявляли американские и иранские официальные лица, лидеры двух стран не планируют встречаться в Нью-Йорке. Сам Рухани в интервью телеканалу Fox News сказал, что после безосновательного выхода США из СВПД между странами "должно быть создано доверие".



Однако в кулуарах ГА все же не теряют надежды на встречу, которая помогла бы смягчить напряженность на фоне обмена угрозами о полномасштабной войне.

В секретариате ООН "НГ" рассказали, что не занимаются планированием двусторонних встреч лидеров, так как это компетенция служб протокола стран. Но в штаб-квартире организации готовы к любому неожиданному повороту и не исключают, что президенты США и Ирана все-таки сочтут целесообразной такую встречу.



Российский МИД считает своевременной задачу создания региональной архитектуры безопасности – всеобъемлющей, единой и неделимой для всех государств Ближнего Востока. Москва заинтересована в том, чтобы страны Персидского залива договаривались о путях обеспечения безопасности на инклюзивной основе. На это направлена и новая российская Концепция безопасности и стабильности в Персидском заливе. Принципы, положенные в ее основу, – поэтапность, многосторонность и соблюдение международного права. А конкретные меры включают создание организации по безопасности и сотрудничеству, куда помимо стран Залива входили бы Россия, Китай, США, ЕС, Индия и другие заинтересованные игроки; транспарентное сотрудничество в военной сфере; заключение соглашения по контролю над вооружениями и др.



Кстати, США не выдали визы членам делегации, которые должны были сопровождать Рухани в Нью-Йорке, на что в Тегеране заявили: "Вашингтон своими действиями пытается ограничить голос Исламской Республики". В аналогичной ситуации оказались 10 членов российской делегации, участвующей в сессии ГА. Более того, по словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, американские визы также не получили участники 11-й конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, которая открылась в среду.

Эту "позорную" ситуацию Лавров намерен обсудить с Помпео на переговорах в пятницу. А в коротком перерыве между встречей "5+1" и заседанием Совбеза "Сотрудничество ООН с региональными и субрегиональными организациями в поддержании мира и безопасности" он сообщил журналистам, что накануне обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским урегулирование в Донбассе. "С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями. Главное, что президент Украины это сказал", – подчеркнул Лавров.

Нью-Йорк