Экс-МВД Армении генерал Арутюнян найден застрелившимся

08:19 26.09.2019

Бывшего министра нашли с простреленной головой

Под Ереваном найдено тело бывшего главы полиции Армении Айка Арутюняна с огнестрельным ранением в области головы, сообщает iz.ru.

Как уточняет Следственный комитет, экс-министра обнаружили в особняке в селе Бжни, возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства".

Арутюнян возглавлял МВД с 1999 по 2003 год, следующие пять лет был главой полиции республики, проходил свидетелем по делу о событиях марта 2008 года, фигурантом которого, в частности, является экс-президент Армении Роберт Кочарян.