|Экс-МВД Армении генерал Арутюнян найден застрелившимся
08:19 26.09.2019
Бывшего министра нашли с простреленной головой
Под Ереваном найдено тело бывшего главы полиции Армении Айка Арутюняна с огнестрельным ранением в области головы, сообщает iz.ru.
Как уточняет Следственный комитет, экс-министра обнаружили в особняке в селе Бжни, возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства".
Арутюнян возглавлял МВД с 1999 по 2003 год, следующие пять лет был главой полиции республики, проходил свидетелем по делу о событиях марта 2008 года, фигурантом которого, в частности, является экс-президент Армении Роберт Кочарян.