Киргизия упрекнула ЕАЭС в отсутствии свободного рынка. В Бишкеке не утихают споры о вступлении в организацию, - "НГ"

08:21 26.09.2019

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

25.09.19



Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев недоволен деятельностью ЕАЭС. Фото со страницы правительства Киргизии в Facebook.



Киргизия недовольна введенными РФ ограничениями на объемы денежных переводов. Это нарушает нормы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев на открытии форума "Евразийская неделя" в Бишкеке 25 сентября. Он также заявил о необходимости создания свободного рынка и предложил уравнять в правах трудовых мигрантов с местными жителями стран объединения. Эксперты считают, что Киргизия хотела бы получить максимальные выгоды.

Абылгазиев полагает, что обеспечение прав и гарантий трудовых мигрантов, а также свободное передвижение капитала являются наиболее актуальными по своей социально-экономической значимости.



Глава киргизского кабмина уверен, что мигранты в странах ЕАЭС должны пользоваться всеми правами наравне с гражданами этих стран. "Это должно стать главной целью ЕАЭС. Пенсионный вопрос, медицинское страхование, признание водительских удостоверений, дипломов – все это должно решаться в пользу простых граждан ЕАЭС", – сказал Абылгазиев. Он отметил, что трудовые мигранты, работающие в РФ, ограничены в переводах заработанных средств на родину. "Если для кыргызстанцев сумма ограничения составляет 100 тыс. руб., то для граждан Казахстана – 150 тыс., а для граждан Армении – 1 млн руб. Эти меры противоречат нормам союза, в частности, статьи 98 договора о ЕАЭС. Считаю, что мигрант каждого государства должен свободно отправлять заработанные средства на родину, это вопрос жизни и благополучия для их семей", – заключил он.



По словам киргизского премьера, также сохраняется проблема свободного передвижения товаров и услуг. "Несмотря на то что количество препятствий сокращено с 279 в 2016 году до 18 к настоящему времени, уровень препятствий все еще негативно сказывается на свободном передвижении товаров и услуг. Здесь я должен особо отметить, что, защищая свой внутренний рынок, мы должны думать более глобально в интересах рядовых производителей стран ЕАЭС. Считаю, что есть только один путь к интеграции – это свободный рынок", – подчеркнул премьер Киргизии.



Председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян признал критику, отметив, что в целом "у Киргизии были достаточно высокие ожидания от вступления в Евразийский экономический союз". "Было впечатление, что со вступлением Кыргызстана в ЕАЭС все экономические и социальные проблемы должны быть решены. Барьеры, бюрократические препоны должны были быть сняты. Здесь нам надо вместе поработать, чтобы максимально ослабить их. С другой стороны, завышенные ожидания связаны с тем, что бизнес не был готов к работе на общих рынках", – уверен Тигран Саркисян.



В нынешнем году ЕАЭС отпраздновал своe пятилетие. А в Киргизии до сих пор не утихают споры о целесообразности вступления республики в ЕАЭС. "Это связано с тем, что полноценного вступления Киргизии в ЕАЭС не случилось. Остались промежуточные звенья, которые республике следует пройти", – сказал "НГ" заведующий сектором Средней Азии и Кавказа Института СНГ Андрей Грозин. По мнению эксперта, проблемы есть, их надо принять, но в первую очередь это проблемы не у киргизского бизнеса с белорусским, армянским или российским бизнесом, а с казахскими властями. "Основные недовольства, которые высказывались и высказываются киргизской стороной, адресованы были вначале Астане, а теперь Нур-Султану. То есть при прежней киргизской власти и при нынешней обсуждается то, что Казахстан вводит, по мнению Бишкека, неоправданные ограничения на передвижение товаров через свою границу. И перечисленные Абдулгазиевым претензии адресуются в большей степени казахстанским коллегам", – считает Грозин.



При этом Казахстан не признает, что ограничения – это решение политическое. "Даже в пиковый период, когда предыдущий президент (Алмазбек Атамбаев. – "НГ") называл предыдущего казахстанского президента (Нурсултана Назарбаева. – "НГ") "престарелым диктатором", даже тогда при всем накале страстей казахстанская сторона не признавала, что решение перекрыть границу было политически мотивированным", – отметил Андрей Грозин. Напомним, что казахстанская сторона говорила о необходимости наведения элементарного порядка в учете и контроле товарных потоков, которые перемещаются через киргизско-казахстанскую границу. И приводила достаточно значимые аргументы по поводу серого импорта, реэкспорта и контрафактной продукции.



Как ранее писала "НГ" (см. номер от 25.12.18), Киргизия лидирует в регионе по объему контрабанды товаров. В частности, за 20 лет киргизская таможня зарегистрировала поступившие из Китая товары на общую сумму 11,64 млрд долл. При этом китайская таможня посчитала, что через границу в направлении Киргизии перевезено товаров на 61,667 млрд долл. Разница составляет 50 млрд долл. За 2017 год киргизская таможня зарегистрировала китайских товаров на сумму чуть более 1,5 млрд долл., китайская – 5,337 млн долл. Разница составила почти 3,9 млрд долл. Из Турции за те же 20 лет объем поставок составил 1,129 млрд долл. А по данным турецкой таможни, товаров было отправлено на 2,968 млрд долл. Разница составляет 1,839 млрд долл.



Вопрос контрабанды Казахстан должен был поставить в ЕАЭС, для того чтобы киргизскую границу взяли под контроль. Все дело в том, что таможенные платежи поступают в общий фонд ЕАЭС, а потом делятся по установленным долям. До 2020 года доля Киргизии в таможенных сборах ЕАЭС составляет 1,9%, что в реальности выше отчисляемых ими сборов. Фактически Казахстан, Россия и Белоруссия за счет собственных таможенных платежей спонсируют бюджет Киргизии.

По мнению Андрея Грозина, киргизская сторона хотела бы получить максимально высокие выгоды от участия в ЕАЭС. "Тем временем на повестке ЕАЭС стоит вопрос о пересмотре квот на налоговые поступления из общего бюджета. С казахстанской стороны, пока на экспертном уровне, звучат высказывания, что киргизская доля неоправданно высока. Сегодняшнее заявление Абулгазиева кроме дежурной составляющей еще и реализация принципа "лучшая защита – нападение". Или, как говорят на Востоке, "хочешь козу – проси верблюда". Восточный базар никто не отменял, он существует и в отношениях между нашими странами", – сказал в заключение Андрей Грозин.