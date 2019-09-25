 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 26.09.2019
11:34  Паниковский, бросай гуся... Экс-кыр-премьер и фигурант 8 дел Бабанов вновь удрал из страны
11:29  Грязный Джо. Старый коррупционер Байден как символ и надежда АмерДемпартии, - И.Титов
11:09  Вырожденец. В Лондоне судят сына КазСпикерши Д.Назарбаевой - дебоширил в отелях, грозил спрыгнуть с балкона
11:05  В казахском Шымкенте регулярно бьют узбекских студентов. УзбМИД взяло на карандаш
10:52  Отныне в Казахстане за "кражу невест" будут давать 15 лет. Разъясняет крадунам Генпрокуратура
10:20  Торжество УзбПолипартийности. Минист юстиции Давлетов записался в члены "Адолата"
10:14  Зампредом УзбНалогового комитета назначен "датчанин" Азизов

10:00  У таджика Олимпийского чемпиона Рио Д.Назарова нашли в анализах 2011 года метаболит туринабола
09:04  Гульчатаи прячут личики. В Коканде составляют тайные списки школьниц в мусульманских платках и их родителей
09:00  Аркадаг повелел переформатировать Халк Маслахаты и Меджлис в двухпалатный парламент. Смена вывесок
08:59  Космонавту Кононенко и постпреду Туркменистана при ООН Атаевой присвоили звание Героя Туркменистана
08:51  Назначенный замглавой УзбГоскомтуризма студент 4-курса Акбаров покинул должность. Смена памперсов
08:45  Токаев поведал в ООН о ЦУР и создании в Казе инклюзивного общества. Грета Тунберг закусывает...
08:41  От Саудовской Аравии до Антарктиды. О переделе мировых природных ресурсов в пользу США, - В.Прохватилов
08:21  Киргизия упрекнула ЕАЭС в отсутствии свободного рынка. В Бишкеке не утихают споры о вступлении в организацию, - "НГ"
08:19  Экс-МВД Армении генерал Арутюнян найден застрелившимся
08:18  Тегеран в центре внимания "большой пятерки", - Ю.Паниев
01:56  Зачем Китаю Ближний Восток, - Вас.Кашин
00:47  КазПравительство готовит запрет на вывоз скота в Узбекистан. Самим ням-ням надо
00:35  Россия возобнавляет наступление на "Идлибский халифат", - Моаз Аль-Аббас
00:18  Главой МВФ избрана болгарка Кристалина Георгиева
00:17  В позе брака: в Узбекистане утвердили правила проведения свадеб, - И.Кармазин
00:09  Красные хохло-уши. Украина готова мерзнуть назло российскому Газпрому
Среда, 25.09.2019
21:48  Фамилия обязывает. КырДепутат Ж.Акаев разоблачен как владелец бизнеса и неплательщик налогов
21:39  "Тот сервер, говорят, что он у..." - стенограмма телефонного разговора Трампа и Зеленского
20:34  В Казахстане процветает культ мордобоя, - Т.Мамырайымов
20:13  70-летняя Матвиенко переизбрана РосСпикершей. Консервация старпер-"элит"
18:17  Талибы навязывают Афганистану "пещерную" теократию, - Гаус Джанбаз
17:49  В Джорджии возобновились акции протеста: "саакашисты" против "бидзинистов"
17:45  Тюрки и трюки "Нур Отана". Зачем КазВласти взялись переселять узбеков в Северный Казахстан
15:21  Плов не той системы. Как госрегулировать узбекские свадьбы, - Ш.Муталов
15:16  Бишкек. Замглавы Госкомрелигий З.Чотаеву посоветовали выучить кыргызский, чтобы общаться с имамами
15:00  Кыргызстанцы обвинили Андрея Малахова в шовинизме и требуют извинений на его странице в Instagram
14:43  Мульты-шпионы. "Маша и Медведь" корежит мозг дебильных детей Запада
14:38  Дом с золотым унитазом продают в Нур-Султане.Всего за 1.4 млрд тенге (фото)
14:36  Министр торговли Туркменистана и ряд других чиновников в наручниках признались в коррупции по телевидению
14:27  Бу-гы-га... КырСпикер Джумабеков опозорился, выступая с речью в Нур-Султане (видео)
14:26  Мертвый киллер, доллары и туалет. Почему не нашли "заказчика" Индиры Ганди?
14:15  Таджикистан. Полный и безоговорочный провал ТЭО ПИВ в ОБСЕ
14:11  Таджикистан: проблема домашнего насилия игнорируется
14:09  Невеселая статистика: Узбекистан превзошел соседей по уровню инфляции
13:22  Аsharq Al Awsat: Наглость Ирана и позор Запада
13:17  Политическая журналистика в США мертва. Остался только "черный пиар", - Питер Ван Бурен
12:59  HRW требует от Токаева прекратить задерживать участников "мирных митингов"
12:58  В Узбекистане прекращают выдачу долларов через банкоматы - с 1/10
12:02  Кусал руку коннетабля Сэмбрука. Проживающий в Лондоне Айсултан Назарбаев признал в суде свою вину, - Daily Mail
11:24  "Мы вас никогда не простим", - речь зеленой шизофренички Тунберг в ООН (текст)
11:21  "Мы в США приступили к реализации удивительной программы национального возрождения", - речь шизофреника Трампа в ООН (текст)
11:07  Зеленский сдаст Байдена Трампу. Или наоборот? Под прикрытием демократии США несут миру коррупцию, - С.Михеев
11:05  Организация содействия китайской экспансии. Почему ШОС лучше распустить, - А.Храмчихин
10:47  По делу о смерти в германской клинике сына шефа полиции Алматы Кудебаева арестованы... известные каз-врачи
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Киргизия упрекнула ЕАЭС в отсутствии свободного рынка. В Бишкеке не утихают споры о вступлении в организацию, - "НГ"
08:21 26.09.2019

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
25.09.19

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев недоволен деятельностью ЕАЭС. Фото со страницы правительства Киргизии в Facebook.

Киргизия недовольна введенными РФ ограничениями на объемы денежных переводов. Это нарушает нормы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев на открытии форума "Евразийская неделя" в Бишкеке 25 сентября. Он также заявил о необходимости создания свободного рынка и предложил уравнять в правах трудовых мигрантов с местными жителями стран объединения. Эксперты считают, что Киргизия хотела бы получить максимальные выгоды.
Абылгазиев полагает, что обеспечение прав и гарантий трудовых мигрантов, а также свободное передвижение капитала являются наиболее актуальными по своей социально-экономической значимости.

Глава киргизского кабмина уверен, что мигранты в странах ЕАЭС должны пользоваться всеми правами наравне с гражданами этих стран. "Это должно стать главной целью ЕАЭС. Пенсионный вопрос, медицинское страхование, признание водительских удостоверений, дипломов – все это должно решаться в пользу простых граждан ЕАЭС", – сказал Абылгазиев. Он отметил, что трудовые мигранты, работающие в РФ, ограничены в переводах заработанных средств на родину. "Если для кыргызстанцев сумма ограничения составляет 100 тыс. руб., то для граждан Казахстана – 150 тыс., а для граждан Армении – 1 млн руб. Эти меры противоречат нормам союза, в частности, статьи 98 договора о ЕАЭС. Считаю, что мигрант каждого государства должен свободно отправлять заработанные средства на родину, это вопрос жизни и благополучия для их семей", – заключил он.

По словам киргизского премьера, также сохраняется проблема свободного передвижения товаров и услуг. "Несмотря на то что количество препятствий сокращено с 279 в 2016 году до 18 к настоящему времени, уровень препятствий все еще негативно сказывается на свободном передвижении товаров и услуг. Здесь я должен особо отметить, что, защищая свой внутренний рынок, мы должны думать более глобально в интересах рядовых производителей стран ЕАЭС. Считаю, что есть только один путь к интеграции – это свободный рынок", – подчеркнул премьер Киргизии.

Председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян признал критику, отметив, что в целом "у Киргизии были достаточно высокие ожидания от вступления в Евразийский экономический союз". "Было впечатление, что со вступлением Кыргызстана в ЕАЭС все экономические и социальные проблемы должны быть решены. Барьеры, бюрократические препоны должны были быть сняты. Здесь нам надо вместе поработать, чтобы максимально ослабить их. С другой стороны, завышенные ожидания связаны с тем, что бизнес не был готов к работе на общих рынках", – уверен Тигран Саркисян.

В нынешнем году ЕАЭС отпраздновал своe пятилетие. А в Киргизии до сих пор не утихают споры о целесообразности вступления республики в ЕАЭС. "Это связано с тем, что полноценного вступления Киргизии в ЕАЭС не случилось. Остались промежуточные звенья, которые республике следует пройти", – сказал "НГ" заведующий сектором Средней Азии и Кавказа Института СНГ Андрей Грозин. По мнению эксперта, проблемы есть, их надо принять, но в первую очередь это проблемы не у киргизского бизнеса с белорусским, армянским или российским бизнесом, а с казахскими властями. "Основные недовольства, которые высказывались и высказываются киргизской стороной, адресованы были вначале Астане, а теперь Нур-Султану. То есть при прежней киргизской власти и при нынешней обсуждается то, что Казахстан вводит, по мнению Бишкека, неоправданные ограничения на передвижение товаров через свою границу. И перечисленные Абдулгазиевым претензии адресуются в большей степени казахстанским коллегам", – считает Грозин.

При этом Казахстан не признает, что ограничения – это решение политическое. "Даже в пиковый период, когда предыдущий президент (Алмазбек Атамбаев. – "НГ") называл предыдущего казахстанского президента (Нурсултана Назарбаева. – "НГ") "престарелым диктатором", даже тогда при всем накале страстей казахстанская сторона не признавала, что решение перекрыть границу было политически мотивированным", – отметил Андрей Грозин. Напомним, что казахстанская сторона говорила о необходимости наведения элементарного порядка в учете и контроле товарных потоков, которые перемещаются через киргизско-казахстанскую границу. И приводила достаточно значимые аргументы по поводу серого импорта, реэкспорта и контрафактной продукции.

Как ранее писала "НГ" (см. номер от 25.12.18), Киргизия лидирует в регионе по объему контрабанды товаров. В частности, за 20 лет киргизская таможня зарегистрировала поступившие из Китая товары на общую сумму 11,64 млрд долл. При этом китайская таможня посчитала, что через границу в направлении Киргизии перевезено товаров на 61,667 млрд долл. Разница составляет 50 млрд долл. За 2017 год киргизская таможня зарегистрировала китайских товаров на сумму чуть более 1,5 млрд долл., китайская – 5,337 млн долл. Разница составила почти 3,9 млрд долл. Из Турции за те же 20 лет объем поставок составил 1,129 млрд долл. А по данным турецкой таможни, товаров было отправлено на 2,968 млрд долл. Разница составляет 1,839 млрд долл.

Вопрос контрабанды Казахстан должен был поставить в ЕАЭС, для того чтобы киргизскую границу взяли под контроль. Все дело в том, что таможенные платежи поступают в общий фонд ЕАЭС, а потом делятся по установленным долям. До 2020 года доля Киргизии в таможенных сборах ЕАЭС составляет 1,9%, что в реальности выше отчисляемых ими сборов. Фактически Казахстан, Россия и Белоруссия за счет собственных таможенных платежей спонсируют бюджет Киргизии.
По мнению Андрея Грозина, киргизская сторона хотела бы получить максимально высокие выгоды от участия в ЕАЭС. "Тем временем на повестке ЕАЭС стоит вопрос о пересмотре квот на налоговые поступления из общего бюджета. С казахстанской стороны, пока на экспертном уровне, звучат высказывания, что киргизская доля неоправданно высока. Сегодняшнее заявление Абулгазиева кроме дежурной составляющей еще и реализация принципа "лучшая защита – нападение". Или, как говорят на Востоке, "хочешь козу – проси верблюда". Восточный базар никто не отменял, он существует и в отношениях между нашими странами", – сказал в заключение Андрей Грозин.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569475260
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 сентября 2019 года №164
- Мажилис одобрил поправки в Соглашение о сотрудничестве в таможенных делах
- Ситуацию на Ближнем Востоке обсудили Главы Сенатов Казахстана и Иордании
- Д. Ашимбаев: Осуществление токаевских реформ возможно только при тесном взаимодействии с Елбасы
- Кадровые перестановки
- "Они могут спасти тысячи людей" - заявление в поддержку арестованных в Алматы врачей
- Касательно публикации в ряде СМИ о якобы повышении тарифа на тепло
- Кредитные рейтинги АО "БТА Банк" и ТОО "Novacom Corporation" подтверждены на уровне "В/В", рейтинги по национальной шкале повышены до "kzBB+" в связи с исправлением допущенной ранее ошибки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  