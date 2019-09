От Саудовской Аравии до Антарктиды. О переделе мировых природных ресурсов в пользу США, - В.Прохватилов

08:41 26.09.2019

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 24.09.2019 |



Атака дронов и крылатых ракет на два НПЗ в Саудовской Аравии продвинула еще дальше передел нефтяного рынка в пользу США. Этот процесс начался в 2011 году, c агрессии против Ливии, где с тех пор царит хаос. До войны Ливия добывала до 1,6 млн барр. нефти в сутки. Сегодня там добывают чуть больше одного миллиона баррелей, но вялотекущие военные действия с атаками на нефтяные месторождения ставят под угрозу и этот уровень.

Затем введением санкций против Ирана и Венесуэлы администрация США существенно ослабила на нефтяном рынке позиции этих стран.



В результате удара по саудовским НПЗ была выведена из строя нефтегазовая сепарационная установка (gas oil separation plant, GOSP) в Абкайке, которая является критическим элементом всей нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, ее производственная мощность – 7 млн баррелей в день. На завод в Абкайке идет нефть с месторождений Гавар (одного из крупнейших в мире) и Шайбах. Объект для атаки был выбран так, чтобы парализовать нефтяную отрасль королевства. Ремонт поврежденных саудовских заводов может продлиться до года, сообщает The Wall Street Journal. При этом высокой точности ударов по объектам саудовской нефтяной промышленности можно было добиться лишь наведением с помощью спутниковой группировки, которой не обладают ни хуситы, ни Иран, отметил в интервью Фонду стратегической культуры российский военный аналитик Александр Собянин.

Оттеснив на рынке нефти Ливию, Венесуэлу, Иран, а теперь и Саудовскую Аравию, США не остановятся. Они прилагают усилия, чтобы устранить с европейского рынка углеводородов Россию; известны их планы по вытеснению России из Арктики.



В повестке дня Пентагона – также планы войны в Антарктике, о которых заявил 30 июля 2019 года командующий американскими ВВС в Индо-Тихоокеанском регионе четырехзвездный генерал Чарльз Браун. По словам генерала, Вашингтон будет планировать милитаризацию Антарктики, как он это делает с Арктикой. Война, считает генерал, начнется в 2048 году, когда закончится действие Договора об Антарктике, предусматривающего демилитаризацию шестого континента и его использование исключительно в мирных целях.



Настаивая на необходимости прекращения действия этого договора, профессор геополитики Лондонского университета Клаус Додс отмечает, что, хотя шесть десятилетий Договор об Антарктике "способствовал проведению научных исследований, содействовал международному сотрудничеству, предотвращал милитаризацию… и укреплял защиту окружающей среды", в будущем участники договора (США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Россия, Норвегия, Германия, Чили и Аргентина) лишатся "возможностей и стимулов развивать эти направления". "После 2048 года Антарктика может быть разделена между нациями, как любая другая часть суши и окружающий ее океан для освоения ее ресурсов",– считает британский аналитик.



В прошлом году президент Аргентины Маурисио Макри одобрил создание трех военных баз США на территории страны. Первая база будет расположена в провинции Неукен, близ гигантского месторождения сланцевого газа Vaca Muerta, которое разрабатывают Chevron, Exxon Mobil и Rocca Group. Вторая база, преграждая путь на юг, поднимется в Ушуайе, столице Огненной Земли, самой южной провинции Аргентины, откуда можно управлять Антарктидой "в компании с британскими партнерами Соединенных Штатов, узурпировавшими Мальвинские острова", – пишет Мигель Бонассо, известный аргентинский писатель и политик, сражавшийся в рядах партизанской организации Монтонерос. Третья база будет расположена в провинции Мисьонес, близ схождения границ Аргентины, Парагвая и Бразилии. Под этой территорией находится гигантский водоносный горизонт Гуарани, третий по величине заповедник пресной воды в мире. "Совпадение, конечно", – иронизирует Мигель Бонассо.



Французский публицист Тьерри Мейсан на своем сайте "Сеть Вольтера" рассказал о проектах Великобритании, Израиля и Чили на территории Аргентины. Мейсан пишет, что по окончании Фолклендской войны контроль воздушного пространства в южной части страны и над Антарктикой был передан ВВС Соединенного Королевства, причем Аргентина должна информировать Великобританию обо всех своих операциях в этом районе. В начале 2000-х годов Великобритания и Израиль начали на юге Аргентины, в Патагонии, реализацию нового проекта. На деньги британского миллиардера Джо Льюиса были скуплены огромные территории на Огненной Земле; там построен аэродром с двухкилометровой ВПП для приема гражданских и военно-транспортных самолетов. Мейсан сообщает, что индейцы мапуче, живущие в аргентинской и чилийской Патагонии, были несказанно удивлены появлением в Лондоне некой организации Resistencia Ancestral Mapuche (Сопротивление древних мапуче), которая сходу потребовала независимости для коренных народов Аргентины и Чили. В настоящее время эта организация считается легальным сепаратистским движением индейцев мапуче, хотя ее лидеры финансируются Джорджем Соросом.



Целью американцев и их союзников, пишет Бонассо, является "установление стратегического контроля в районах с огромными природными ресурсами".

Под влиянием перекройки мировых рынков, трансконтинентальных транспортных путей и финансовых потоков Южная Атлантика становится еще одной ареной повышенной военно-стратегической активности. Недавно Германский фонд Маршалла подготовил доклад, в котором говорится, что Южная Атлантика в недалеком будущем превратится в новый центр добычи энергоресурсов, не уступающий Ближнему Востоку. Помимо США и других упомянутых выше стран, к борьбе за природные ресурсы Южного полушария подключаются Бразилия, Индия и Китай.



В сентябре 2018 года Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) США, в задачу которого входит картографическое обеспечение боевых действий американской армии, выпустило карту Антарктиды высокого разрешения с детализацией вплоть до размеров автомобиля, названную "Эталонная модель рельефа Антарктиды" (Reference Elevation Model of Antarctica). Карта охватывает около 98 процентов поверхности Шестого континента и позволяет рассмотреть объекты размером до 2 метров.



Пентагон уже сейчас приступает к разработке планов против конкурентов Америки в Южном полушарии. Однако, стремясь получить контроль над ресурсами всего мира, США могут оказаться у той черты, когда против них окажется весь мир.

