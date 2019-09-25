 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 26.09.2019
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11:29  Грязный Джо. Старый коррупционер Байден как символ и надежда АмерДемпартии, - И.Титов
11:09  Вырожденец. В Лондоне судят сына КазСпикерши Д.Назарбаевой - дебоширил в отелях, грозил спрыгнуть с балкона
11:05  В казахском Шымкенте регулярно бьют узбекских студентов. УзбМИД взяло на карандаш
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10:20  Торжество УзбПолипартийности. Минист юстиции Давлетов записался в члены "Адолата"
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10:00  У таджика Олимпийского чемпиона Рио Д.Назарова нашли в анализах 2011 года метаболит туринабола
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08:51  Назначенный замглавой УзбГоскомтуризма студент 4-курса Акбаров покинул должность. Смена памперсов
08:45  Токаев поведал в ООН о ЦУР и создании в Казе инклюзивного общества. Грета Тунберг закусывает...
08:41  От Саудовской Аравии до Антарктиды. О переделе мировых природных ресурсов в пользу США, - В.Прохватилов
08:21  Киргизия упрекнула ЕАЭС в отсутствии свободного рынка. В Бишкеке не утихают споры о вступлении в организацию, - "НГ"
08:19  Экс-МВД Армении генерал Арутюнян найден застрелившимся
08:18  Тегеран в центре внимания "большой пятерки", - Ю.Паниев
01:56  Зачем Китаю Ближний Восток, - Вас.Кашин
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00:35  Россия возобнавляет наступление на "Идлибский халифат", - Моаз Аль-Аббас
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00:09  Красные хохло-уши. Украина готова мерзнуть назло российскому Газпрому
Среда, 25.09.2019
21:48  Фамилия обязывает. КырДепутат Ж.Акаев разоблачен как владелец бизнеса и неплательщик налогов
21:39  "Тот сервер, говорят, что он у..." - стенограмма телефонного разговора Трампа и Зеленского
20:34  В Казахстане процветает культ мордобоя, - Т.Мамырайымов
20:13  70-летняя Матвиенко переизбрана РосСпикершей. Консервация старпер-"элит"
18:17  Талибы навязывают Афганистану "пещерную" теократию, - Гаус Джанбаз
17:49  В Джорджии возобновились акции протеста: "саакашисты" против "бидзинистов"
17:45  Тюрки и трюки "Нур Отана". Зачем КазВласти взялись переселять узбеков в Северный Казахстан
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14:36  Министр торговли Туркменистана и ряд других чиновников в наручниках признались в коррупции по телевидению
14:27  Бу-гы-га... КырСпикер Джумабеков опозорился, выступая с речью в Нур-Султане (видео)
14:26  Мертвый киллер, доллары и туалет. Почему не нашли "заказчика" Индиры Ганди?
14:15  Таджикистан. Полный и безоговорочный провал ТЭО ПИВ в ОБСЕ
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12:59  HRW требует от Токаева прекратить задерживать участников "мирных митингов"
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11:24  "Мы вас никогда не простим", - речь зеленой шизофренички Тунберг в ООН (текст)
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Назначенный замглавой УзбГоскомтуризма студент 4-курса Акбаров покинул должность. Смена памперсов
08:51 26.09.2019

В августе прошлого года студент 4-курса Международного Вестминстерского Университета в Ташкенте Саидакбархон Акбаров был назначен заместителем главы Госкомтуризма. Решение по этому поводу принял Президент, передает upl.uz.
Сегодня стало известно, что Акбаров покинул должность. По предварительным данным, Акбаров покинул должность по собственному желанию.

Для справки: Саидакбархон Акбаров родился в 1999 году в Ташкенте. До назначения на должность заместителя главы Госкомтуризма по вопросам молодежного туризма управлял сетью образовательных центров. Также занимался разработкой программы онлайн-образования, с которой участвовал в конкурсе по привлечению инвестиций из фонда ИБР.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569477060
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