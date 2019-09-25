Назначенный замглавой УзбГоскомтуризма студент 4-курса Акбаров покинул должность. Смена памперсов

08:51 26.09.2019

В августе прошлого года студент 4-курса Международного Вестминстерского Университета в Ташкенте Саидакбархон Акбаров был назначен заместителем главы Госкомтуризма. Решение по этому поводу принял Президент, передает upl.uz.

Сегодня стало известно, что Акбаров покинул должность. По предварительным данным, Акбаров покинул должность по собственному желанию.



Для справки: Саидакбархон Акбаров родился в 1999 году в Ташкенте. До назначения на должность заместителя главы Госкомтуризма по вопросам молодежного туризма управлял сетью образовательных центров. Также занимался разработкой программы онлайн-образования, с которой участвовал в конкурсе по привлечению инвестиций из фонда ИБР.