Аркадаг повелел переформатировать Халк Маслахаты и Меджлис в двухпалатный парламент. Смена вывесок

09:00 26.09.2019

В Туркменистане объединят Халк Маслахаты и Меджлис в двухпалатный парламент



25 сентября, в ходе второго заседания Халк Маслахаты (Народного Совета), президент Гурбангулы Бердымухамедов высказал идею объединения Совета и Меджлиса в единый двухпалатный представительный орган, сообщает госинформагентство ТДХ.

Согласно предложению, Совет будет являться верхней палатой парламента.



Президент приказал проработать соответствующие изменения в Конституцию и представить их через год на следующем заседании Совета.



Такие радикальные изменения, по словам главы государства, "создадут условия для контроля над исполнением законов и национальных программ", а также "дадут возможность представлять интересы всех слоев туркменского общества". По каким причинам существующий многопартийный Меджлис не способен представлять все слои общества, не уточняется. Также не сообщается о предполагаемых изменениях и перераспределении полномочий представителей двух палат.



Необходимо отметить, что выборы в существующий Халк Маслахаты проходят абсолютно непрозрачно. Кто, кому и по каким критериям выделяет места в Совете, неизвестно.