Гульчатаи прячут личики. В Коканде составляют тайные списки школьниц в мусульманских платках и их родителей

09:04 26.09.2019

В городе Коканде Ферганской области средние школы совместно с махаллинскими комитетами составили списки учениц в мусульманских платках и их родителей.

Информация о них передана в городскую администрацию, где создана специальная рабочая группа, которая будет работать с семьями этих школьниц. Представитель городской администрации и чиновник Министерства образования Узбекистана не стали отрицать эту информацию, полученную от обычных жителей Коканда, передает centralasian.org.



В списке указаны имя, фамилия и отчество носящих мусульманский платок учениц 26 городских школ и их родителей, адреса, по которым они проживают, а также места работы их родителей.

В списке школьницы, носящие мусульманский платок, разделены на три категории: девочки, которые перед началом урока снимают свои платки; девочки, бросившие школу из-за запрета на ношение мусульманского платка; девочки, посещающие занятия в платках.

Однако многие родители кокандских школьниц были в неведении относительно тайных списков.



– Моя дочь действительно ходит в платке. Недавно мой супруг съездил в хадж, после чего дочь решила носить мусульманский платок. Наша семья светская и мы даже не знали о том, что власти города составляют такие списки. Сейчас я поговорю с учительницей дочери, – сказала мать одной из учениц средней школы №4 в городе Коканде.

Представители школьных администраций сообщили, что списки с данными учениц в мусульманских платках и их родителей начали составляться по приказу хокимията (администрации) города Коканда, а после были переданы в махаллинские комитеты для дополнения сведений.

В свою очередь, председатели махаллинских комитетов сообщили о создании специальных рабочих групп, которые будут работать с семьями школьниц в платках, попавшими в списки.



​– Мы уже передали эти списки в хокимият. С 4 сентября мы проводим разъяснительные работы с родителями школьниц, носящих мусульманский платок. В рабочие группы вошли отины (религиозные наставницы – Ред.) и граждане, имеющие авторитет среди жителей своих махаллей, ​– говорит председательница махаллинского комитета.

Останутся ли эти списки в администрации города Коканда или будут отправлены в Ташкент – председателям махаллей об этом неизвестно.

– Сейчас мы объясняем семьям, чтобы их дочери не носили такие платки, увидев их по Интернету или в кинофильмах. По-хорошему просим, чтобы они не подражали другим странам и чуждым нам традициям. Также просим, чтобы девочки не носили черные или темные платки. Говорим: "Носите светлые платки, как это принято в Коканде". Нашим школьницам запрещено посещать школы в головных уборах, поэтому они заходят на уроки, сняв свои платки, – сказала председательница одного из махаллинских комитетов в городе Коканде.

Представитель администрации города Коканда не стал отрицать информацию о том, что власти города поручили составить списки школьниц в мусульманских платках.

В Узбекистане усилилось недовольство по поводу ограничений на ношение мусульманского платка среди школьниц после введения единой для всей страны школьной формы.

Как приводится в 7-м пункте постановления Кабинета Министров республики "О мерах по обеспечению современной единой школьной формой учащихся государственных общеобразовательных учреждений" №666 от 15 августа 2018 года, ученицам запрещено посещать государственные общеобразовательные школы в головном уборе, за исключением случаев их необходимости во время проведения в общеобразовательной школе различных мероприятий.