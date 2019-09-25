У таджика Олимпийского чемпиона Рио Д.Назарова нашли в анализах 2011 года метаболит туринабола

10:00 26.09.2019

Чемпион Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в метании молота Дильшод Назаров из Таджикистана временно дисквалифицирован по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

После перепроверки допинг-проб с чемпионата мира 2011 года в Дэгу в пробе 37-летнего спортсмена было обнаружено запрещенное вещество - - метаболит туринабола.

- метаболит туринабола.



Дильшод Чамолиддинович Наза́ров - 37-летний таджикистанский метатель молота, олимпийский чемпион Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро, вице-чемпион мира 2015 года, победитель Азиатских игр 2006, 2010 и 2014 годов, пятикратный чемпион Азии, чемпион Азии среди юниоров 1999 и 2001 годов.