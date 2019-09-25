Зампредом УзбНалогового комитета назначен "датчанин" Азизов

10:14 26.09.2019

Зампредседателя узбекского ГНК назначен датчанин

Заместителем председателя Государственного налогового комитета Узбекистана – президентским постановлением - назначен Абдулла Азизов, сообщает пресс-служба лидера.

Как отмечается в документе, Азизов работает в Дании в сфере внедрения IT-технологий в налоговую систему, имеет степень магистра в области финансов и международного бизнеса в Орхусском университете в Дании.

По данным ГНК, Азизов работает в Дании с 2006 года по настоящее время, с мая по август 2019 года – являлся экспертом ведомства.