 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 26.09.2019
11:34  Паниковский, бросай гуся... Экс-кыр-премьер и фигурант 8 дел Бабанов вновь удрал из страны
11:29  Грязный Джо. Старый коррупционер Байден как символ и надежда АмерДемпартии, - И.Титов
11:09  Вырожденец. В Лондоне судят сына КазСпикерши Д.Назарбаевой - дебоширил в отелях, грозил спрыгнуть с балкона
11:05  В казахском Шымкенте регулярно бьют узбекских студентов. УзбМИД взяло на карандаш
10:52  Отныне в Казахстане за "кражу невест" будут давать 15 лет. Разъясняет крадунам Генпрокуратура
10:20  Торжество УзбПолипартийности. Минист юстиции Давлетов записался в члены "Адолата"
10:14  Зампредом УзбНалогового комитета назначен "датчанин" Азизов

10:00  У таджика Олимпийского чемпиона Рио Д.Назарова нашли в анализах 2011 года метаболит туринабола
09:04  Гульчатаи прячут личики. В Коканде составляют тайные списки школьниц в мусульманских платках и их родителей
09:00  Аркадаг повелел переформатировать Халк Маслахаты и Меджлис в двухпалатный парламент. Смена вывесок
08:59  Космонавту Кононенко и постпреду Туркменистана при ООН Атаевой присвоили звание Героя Туркменистана
08:51  Назначенный замглавой УзбГоскомтуризма студент 4-курса Акбаров покинул должность. Смена памперсов
08:45  Токаев поведал в ООН о ЦУР и создании в Казе инклюзивного общества. Грета Тунберг закусывает...
08:41  От Саудовской Аравии до Антарктиды. О переделе мировых природных ресурсов в пользу США, - В.Прохватилов
08:21  Киргизия упрекнула ЕАЭС в отсутствии свободного рынка. В Бишкеке не утихают споры о вступлении в организацию, - "НГ"
08:19  Экс-МВД Армении генерал Арутюнян найден застрелившимся
08:18  Тегеран в центре внимания "большой пятерки", - Ю.Паниев
01:56  Зачем Китаю Ближний Восток, - Вас.Кашин
00:47  КазПравительство готовит запрет на вывоз скота в Узбекистан. Самим ням-ням надо
00:35  Россия возобнавляет наступление на "Идлибский халифат", - Моаз Аль-Аббас
00:18  Главой МВФ избрана болгарка Кристалина Георгиева
00:17  В позе брака: в Узбекистане утвердили правила проведения свадеб, - И.Кармазин
00:09  Красные хохло-уши. Украина готова мерзнуть назло российскому Газпрому
Среда, 25.09.2019
21:48  Фамилия обязывает. КырДепутат Ж.Акаев разоблачен как владелец бизнеса и неплательщик налогов
21:39  "Тот сервер, говорят, что он у..." - стенограмма телефонного разговора Трампа и Зеленского
20:34  В Казахстане процветает культ мордобоя, - Т.Мамырайымов
20:13  70-летняя Матвиенко переизбрана РосСпикершей. Консервация старпер-"элит"
18:17  Талибы навязывают Афганистану "пещерную" теократию, - Гаус Джанбаз
17:49  В Джорджии возобновились акции протеста: "саакашисты" против "бидзинистов"
17:45  Тюрки и трюки "Нур Отана". Зачем КазВласти взялись переселять узбеков в Северный Казахстан
15:21  Плов не той системы. Как госрегулировать узбекские свадьбы, - Ш.Муталов
15:16  Бишкек. Замглавы Госкомрелигий З.Чотаеву посоветовали выучить кыргызский, чтобы общаться с имамами
15:00  Кыргызстанцы обвинили Андрея Малахова в шовинизме и требуют извинений на его странице в Instagram
14:43  Мульты-шпионы. "Маша и Медведь" корежит мозг дебильных детей Запада
14:38  Дом с золотым унитазом продают в Нур-Султане.Всего за 1.4 млрд тенге (фото)
14:36  Министр торговли Туркменистана и ряд других чиновников в наручниках признались в коррупции по телевидению
14:27  Бу-гы-га... КырСпикер Джумабеков опозорился, выступая с речью в Нур-Султане (видео)
14:26  Мертвый киллер, доллары и туалет. Почему не нашли "заказчика" Индиры Ганди?
14:15  Таджикистан. Полный и безоговорочный провал ТЭО ПИВ в ОБСЕ
14:11  Таджикистан: проблема домашнего насилия игнорируется
14:09  Невеселая статистика: Узбекистан превзошел соседей по уровню инфляции
13:22  Аsharq Al Awsat: Наглость Ирана и позор Запада
13:17  Политическая журналистика в США мертва. Остался только "черный пиар", - Питер Ван Бурен
12:59  HRW требует от Токаева прекратить задерживать участников "мирных митингов"
12:58  В Узбекистане прекращают выдачу долларов через банкоматы - с 1/10
12:02  Кусал руку коннетабля Сэмбрука. Проживающий в Лондоне Айсултан Назарбаев признал в суде свою вину, - Daily Mail
11:24  "Мы вас никогда не простим", - речь зеленой шизофренички Тунберг в ООН (текст)
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Торжество УзбПолипартийности. Минист юстиции Давлетов записался в члены "Адолата"
10:20 26.09.2019

Министр юстиции вступил в партию "Адолат"
Министр юстиции Русланбек Давлетов вступил в ряды членов политического совета партии "Адолат", сообщает пресс-служба.
Как сообщил председатель политического совета СДП "Адолат" Наримон Умаров, на сегодняшний день в составе политсовета более 40 человек различных сфер деятельности.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - vesti.uz
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