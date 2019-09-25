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|Торжество УзбПолипартийности. Минист юстиции Давлетов записался в члены "Адолата"
10:20 26.09.2019
Министр юстиции вступил в партию "Адолат"
Министр юстиции Русланбек Давлетов вступил в ряды членов политического совета партии "Адолат", сообщает пресс-служба.
Как сообщил председатель политического совета СДП "Адолат" Наримон Умаров, на сегодняшний день в составе политсовета более 40 человек различных сфер деятельности.