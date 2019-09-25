Отныне в Казахстане за "кражу невест" будут давать 15 лет. Разъясняет крадунам Генпрокуратура

10:52 26.09.2019

Прокуратура разъясняет - за воровство невесты могут осудить до 15 лет

Отношение к женщине у казахов всегда было уважительное, поэтому необходимо воспитывать у молодежи такие положительные ценности

25.09.2019



Отношение к женщине у казахов всегда было уважительное, поэтому необходимо воспитывать у молодежи такие положительные ценности.

Для любой страны традиции предков являются незыблемой частью истории, поэтому помнить о них, чтить и уважать должен каждый гражданин. Красивые традиции, заложенные предками, есть у казахов, однако в современных реалиях некоторые из них не совсем верно понимаются молодежью.



Так, приговором Кордайского районного суда четырех жителей Туркестанской области осудили к 7 годам лишения свободы за воровство девушки, а автомашина была конфискована как преступное средство и обращено в доход государства.

Инцидент начался осенью 2018 года с знакомства парня с девушкой, которая проживает в селе Кордай Жамбылской области.



Непродолжительное общение молодых через социальные сети привело парня к мысли украсть девушку. Долго не задумываясь парень с целью женитьбы, договорившись со своими тремя знакомыми, на автомобиле прибыл в Кордайский район.



По приезду, позвонив на мобильный телефон девушки предложил встречу, но она отказалась.

Не оставляя мысль о воровстве молодые люди начали следить за домом девушки и встретили ее на улице.

Несмотря на отказ и сопротивление девушки, они насильно посадили ее в машину и выехали в Туркестанскую область. Однако были оставновлены и задержаны сотрудниками полиции при выезде из города.

Если раньше воровство невесты был в казахских традициях, то по требованию современного времени оно является преступлением.



В связи с этим прокуратура области разъясняет, что за непродуманные действия парней по похищению невест могут последовать тяжелые последствия в виде осуждения до пятнадцати лет лишения свободы.

При этом лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.