В казахском Шымкенте регулярно бьют узбекских студентов. УзбМИД взяло на карандаш

11:05 26.09.2019

Студентов из Узбекистана избили в Шымкенте - Ташкент сделал заявление

Посольство Узбекистана взяло ситуацию по узбекским студентам на контроль, заявили в МИД страны после появления видеоролика в Сети



НУР-СУЛТАН, 24 сен - Sputnik



В МИД Узбекистана отреагировали на появившуюся информацию об избиении узбекских студентов в Шымкенте.

В Сети распространился видеоролик, в котором узбекские студенты пожаловались на избиение в шымкентском вузе.

В МИД Узбекистана сообщили, что посольство страны в Казахстане и Генконсульство в Алматы (в его консульский округ входит Шымкент) взяли ситуацию на контроль.

"По поручению МИД представители Генконсульства находятся в городе и поддерживают контакт с руководством региона и университета, а также узбекскими студентами, до которых доведено, что они находятся под защитой дипломатического представительства", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Узбекистана.

В Региональном социально-инновационном университете Шымкента провели совещание с участием посла Узбекистана Саидикрома Ниязходжаева, представителей акимата Шымкента, ректора вуза Сандыбая Боранбаева, заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Шерзода Пулатова и других.

В ходе совещания стороны обсудили меры по обеспечению безопасности обучающихся в Шымкенте граждан Узбекистана, принятию законных мер к правонарушителям и проведению необходимых профилактических мероприятий по недопущению таких инцидентов.

Граждане Узбекистана, находящиеся в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях Казахстана могут обратиться в Генконсульство в Алматы по телефонам: +7 727 299 20 70, +7 727 390 26 16.



Комментарий полиции

В полиции Шымкента прокомментировали инцидент.

"Сотрудниками полиции по факту ссоры между двумя студентами одного из вузов Шымкента проведена проверка. Установлено, что конфликт произошел на бытовой почве", - говорится в сообщении департамента полиции города.

Факт зарегистрирован по пункту 1 части 2 статьи 293 Уголовного кодекса (Хулиганство). По этой статье грозит наказание - крупный штраф либо лишение (ограничение) свободы на срок до пяти лет.