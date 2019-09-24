Грязный Джо. Старый коррупционер Байден как символ и надежда АмерДемпартии, - И.Титов

11:29 26.09.2019

Грязный Джо

рейтинги бывшего вице-президента тают на глазах



Как заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса США демократ Адам Шифф, если будут найдены свидетельства давления Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского в ходе их недавнего телефонного разговора, не исключаетя запуск процедуры импичмента против действующего "хозяина Белого дома"



Тема "шантажа" Зеленского Трампом внезапно стала ведущей темой американских и мировых масс-медиа. Под "шантажом" подразумевалось высказанное "Большим Дональдом" предложение возобновить расследование деятельности на Украине акционера и члена правления английского холдинга Burisma Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США и нынешнего фаворита президентской гонки от демократической партии Джо Байдена.



Сама возможность импичмента Трампа по такому поводу выглядит анекдотично - особенно на фоне того, как вели себя США по отношению к лидерам Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Венесуэлы, да и других стран мира. Не исключая, кстати, Россию и Украину. Масс-медиа рисуют образ "незалежной" чуть ли не как сверхдержавы, способной не только вмешиваться в битвы американской внутренней политики, но и влиять на их исход.



Речь идет даже не о том, что подобная формулировка не значит вообще ничего: Конгресс по итогам проведенной процедуры может объявить импичмент, а может и не объявить. Куда важнее тот факт, что грязная история, старательно выстроенная вокруг Трампа, при всем желании выдать ее за что-то серьезное, не может стать поводом для столь рискованной авантюры, как импичмент, который в истории США не случался НИ РАЗУ. Да, отдельные личности в Конгрессе жаждут отстранить Трампа от власти любой ценой, но большинству демократов такая головная боль, особенно - в преддверии президентских выборов, не нужна. Импичмент требует а) "железных" оснований и б) абсолютной поддержки населения. А если в ходе этой процедуры вскроется правда о махинациях Джо Байдена и его сына на Украине? Это будет "самострел" демократов с катастрофическими для них электоральными и политическими последствиями.



Импичментом Трампу, как известно, угрожают едва ли не с момента его инаугурации и не перестанут угрожать до самого последнего дня его президентства. И после двух с лишним лет усиленного поливания грязью 45-го президента США по любому поводу и даже без повода, вряд ли что-то способно нанести ему серьезный репутационный ущерб. Более того, рассказывая о "шантаже" со стороны Трампа, все масс-медиа вольно или невольно вынуждены касаться и самого предмета этого "шантажа". И в результате проявилась картина неприкрытой коррупции с участием одной из ключевых фигур Демократической партии. Неприкрытость ее состояла не только в том, что все факты лежали на поверхности: не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы найти связь Хантера Байдена с его отцом, а также догадаться о причинах появления этого персонажа в совете директоров Burisma Holdings. Более того, сам Байден неоднократно утверждал, что в годы президентства Петра Порошенко способствовал прекращению дела, возбужденного против его сына, в обмен на продолжение потока западной гуманитарной и финансовой помощи "незалежной". На фоне этих заявлений, кажущихся либо чересчур хитроумной провокацией, либо очередным приступом фирменного байденовского маразма, обвинения Рудольфа Джулиани, адвоката Трампа, в адрес бывшего вице-президента выглядят достаточно вескими и вполне обоснованными. Джулиани утверждает, что именно под давлением вице-президента США был отправлен в отставку генпрокурор Украины Виктор Шокин, а его преемник, скандальный Юрий Луценко, расследование деятельности Байдена-младшего прекратил. Обвинения в выводе денег на счета в кипрских банках и заключении Хантером нелегальных сделок с китайцами и украинцами выглядят сущей мелочью на фоне такого казуса, как прямое вмешательство в дела вроде бы суверенного государства.



В итоге скандал, приведший к тому, что в США вспомнили о существовании Украины, нанес мощный удар по репутации сенатора от "оффшорного" штата Делавер, который в свете последних новостей стал, ко всему прочему, еще и опозорившимся на всю страну коррупционером и шантажистом. За что боролся - на то и напоролся.

Излюбленная тактика Трампа в публичных противостояниях состоит в выискивании у оппонента слабого места и постоянного давления на это место. Его соперник по республиканским праймериз Тед Круз, пойманный на незначительной лжи, тут же стал "Врущим Тедом". Соперница по общенациональным выборам Хиллари Клинтон за ряд серьезных нарушений закона была удостоена прозвища "Гнилая Хиллари". Элизабет Уоррен, за которой не водилось никаких тяжки проступков, кроме ложного приписывания себе индейской родни в молодости, с легкой руки Трампа превратилась в "Покахонтас". Страшно представить, сколько обидных прозвищ появится у Джо Байдена в случае обострения его противостояния с действующим президентом. С точки зрения репутационного ущерба кандидата, еще недавно занимавшего первые строчки предварительных опросов, скандал с Байденом изменил расклад сил в предвыборной гонке демократов. В ряде стратегически важных штатов на первое место вышла упомянутая выше Элизабет Уоррен, сам же Байден опустился почти вровень с Берни Сандерсом, но, похоже, что и это ненадолго. С каждым днем усиленной атаки СМИ на Трампа, в ходе которой обличаются дела семейства Байденов, рейтинги бывшего вице-президента тают на глазах. С точки зрения очевидной уязвимости бывшего лидера опросов и явной его несовместимости с высокими амбициями, вся эта кампания выглядит как эпизод внутрипартийной борьбы демократов, ясно понимающих необходимость вывести вперед на праймериз более достойную, чем престарелый коррупционер, фигуру.



Илья Титов

24.09.19