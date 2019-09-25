Паниковский, бросай гуся... Экс-кыр-премьер и фигурант 8 дел Бабанов вновь удрал из страны

11:34 26.09.2019

26 сентября 2019, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Вернется ли? Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан



Лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов сегодня утром улетел в Москву. Информацию подтвердили его сторонники.



Причина отъезда не разглашается. Однако в штабе партии подчеркивают, что он вернется. "У него нет подписки о невыезде, поэтому он свободно передвигается как внутри, так и вне страны", - отмечают в окружении политика.

Ранее сообщалось, что Омурбек Бабанов фигурирует в восьми уголовных делах, но пока в статусе свидетеля.

В ГКНБ и ГСБЭП также пока не комментируют, какие это дела. Он, напомним, прилетел в Бишкек 9 августа. Накануне его возвращения ГКНБ сообщал, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам. В том числе по факту выступления в микрорайоне "Амир-Тимур" в Оше, где он высказал необоснованные, провокационные по смыслу слова, и приготовления к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам.