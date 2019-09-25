Что-то новенькое. КазМинюст зарегистрировал анти-китайское про-уйгурское "общественное объединение "Атажурт еріктілері"

12:12 26.09.2019

Освещавшее ситуацию с "лагерями" в Синьцзяне объединение прошло регистрацию в Казахстане

25 Сентябрь, 2019



Департамент юстиции города Алматы зарегистрировал объединение "Атажұрт еріктілері", которое собирало информацию о притеснениях в Синьцзяне и освещало истории узников "лагерей политического перевоспитания" на северо-западе Китая.



Об этом Азаттыку сообщил новый руководитель "Атажұрт еріктілері" Ербол Даулетбекулы.

Ранее в этом году "Атажұрт еріктілері" несколько раз безуспешно пыталось пройти регистрацию: департамент в ответах ссылался на предполагаемое несоответствие документов требованиям законодательства. Участники объединения настаивали, что отказ в регистрации имеет под собой политическую подоплеку. В этом месяце участники "Атажұрт еріктілері" объявили, что подали в суд на департамент.

- 12 сентября на пресс-конференции мы объявили о том, что подали на департамент в суд. 14 сентября нас пригласили в департамент. Там нам сказали, что в ряде мест в уставе требуются правки. В департаменте нам сказали: "Принесете его исправленным, зарегистрируем". Мы ответили: "Хорошо, если зарегистрируете, то отзовем заявление". Вот, получили на руки свидетельство о регистрации, - говорит руководитель объединения.

Слушания по исковому заявлению "Атажұрт еріктілері" были назначены на 25 сентября. Ербол Даулетбекулы говорит, что сегодня отправился в суд на назначенное на 15 часов 30 минут заседание и отозвал иск.

Руководитель отдела организации работы по регистрации юридических лиц департамента юстиции Алматы Акерке Кожахметова подтвердила, что 24 сентября организация "Атажұрт еріктілері" прошла регистрацию. По ее словам, "организация устранила все ранее допущенные в документах ошибки".

Организация "Атажұрт еріктілері", которая осуществляет деятельность с 2017 года, в числе первых поднимала вопросы, в том числе в западных СМИ, о давлении на казахов, уйгуров и представителей других этнических меньшинств в Синьцзяне.



Прежний лидер организации Серикжан Билаш, задержанный в марте и содержавшийся более пяти месяцев под домашним арестом в столице, подписал процессуальное соглашение о признании вины по делу о "возбуждении розни". Билаша приговорили к штрафу в размере более 280 долларов и запретили ему руководить общественными организациями в течение семи лет.

Первые сообщения о притеснении этнических меньшинств в китайском Синьцзяне и их принудительном помещении в "лагеря политического перевоспитания" появились весной 2017 года. По разным причинам казахи, выехавшие в Китай, не могли вернуться в Казахстан. Некоторые из них пожаловались на принудительное заключение в "лагеря". В прошлом году в ООН заявили, что около миллиона этнических уйгуров и представителей других тюркоязычных групп Синьцзяна принудительно удерживаются в "центрах по борьбе с экстремизмом", около миллиона человек направлены в "лагеря политического перевоспитания".