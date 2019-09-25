Где мигранты опаснее - в Европе или в России, - Дм.Стешин

12:39 26.09.2019 На любую статью о засилье мигрантов в Евросоюзе мы получаем сотни гневных откликов: "Хватит писать про проблемы с инородцами в чужих странах, у нас еще хуже!". Действительно, а что у нас и что в Европе? Спецкор "КП" Дмитрий Стешин решил сравнить…



ДМИТРИЙ СТЕШИН



По данным ООН, больше всего мигрантов в Европе - 82 миллиона человек.По данным ООН, больше всего мигрантов в Европе - 82 миллиона человек.



Кто приезжает и зачем?



У НАС



В 2018 году, по данным МВД России, на миграционный учет поставлено 16,5 миллиона иностранцев. В 2017 году из 16 миллионов зарегистрированных мигрантов лишь 1,5 миллиона человек оформили трудовые патенты. В 2019 году требования к соискателям патентов еще больше ужесточились - нужны справка о владении русским языком, страховой медицинский полис, учет по месту пребывания мигранта, медсправка…



Но пока по факту Россия имеет многомиллионную армию людей в серой экономике, которые чем-то занимаются в стране, возможно, полезным, но налогов не платят (в лучшем случае платит 1 гастарбайтер из 10). Государство по-прежнему надеется на автоматический рост гражданского и правового самосознания среди мигрантов, но за любое нарушение закона - выдворение и штраф.



Всего с 2015 года из России было депортировано 3 миллиона мигрантов. Из них для 1,35 миллиона въезд в РФ закрыт навсегда. Для остальных - на 10 лет.



Миграция в Россию - маятниковая. Потоки гастарбайтеров чутко реагировали на экономические кризисы 2008 и 2014 годов, на праздничные новогодние недели, на летний мертвый сезон в июле - августе - в эти периоды численность мигрантов сокращается. Нет работы, а значит, нет смысла находиться в России, проедая накопления. Эти колебания говорят о том, что большинство мигрантов все-таки едут в Россию работать.



Вход и легализация



Через погранпереход, с оформлением миграционной карты и покупкой трудового патента для работы в конкретном регионе. Однако, как показывает статистика, патенты оформляет лишь около 10% мигрантов. Въезд из стран СНГ в Россию безвизовый. И этим гости пользуются по полной программе.



У НИХ



По данным ООН, больше всего мигрантов в Европе - 82 миллиона человек. Но тип миграции в Европу изначально иной, чем в Россию, - заместительный. Страны Евросоюза идут по другому пути - сразу же пытаясь вывести мигрантов в легальное поле и резко поднять им уровень жизни социальными пособиями. Тем самым убедить приезжих осесть навсегда, став полноценными гражданами ЕС.



Европе нужны не просто трудовые руки, а сытые ячейки общества с коэффициентом рождаемости выше трех. Всего за три десятка лет это привело к созданию отдельной касты инокультурных иждивенцев, которые не просто отказались интегрироваться, а запустили эти процессы в обратную сторону, пытаясь воспроизвести жесткое религиозно-традиционное общество наподобие того, из которого они и сбежали в просвещенную Европу. При полной поддержке (или закрывании глаз) европейских элит. И если в России чувствуют лукавство европолитиков, то мигранты - тем более.



Вход и легализация



Согласно статистике, в странах Евросоюза удовлетворяется с первого раза от 46% до 62% просьб об убежище и до 80% при повторном обращении. Срок рассмотрения - 150 дней.



Новая родина или место для заработка



У НАС



В российском общественном сознании есть четкий маркер "свои - чужие", но без патологий. При наличии хорошего русского языка, манер поведения и социальных навыков мигрант почти автоматически становится своим в России. Есть и обратные процессы - мода на восточную кухню, всевозможные чайханы и кальянные.



Но главная и самая опасная проблема - вовлечение мигрантов в ваххабитские джамааты и целенаправленная работа салафитских проповедников в этой среде…



И постепенное, но неуклонное формирование этнических гетто на окраинах российских мегаполисов. Практически в каждом крупном городе уже есть квартал или район, где традиционно селятся мигранты, вытесняя коренных жителей. В таких местах ассимиляция замораживается.



Хотя, в отличие от Европы, большинство наших мигрантов, планируют вернуться в свои солнечные страны и не скрывают этого при опросах или в бытовых разговорах. То есть Россия пока рассматривается ими не как территория вселения, а как место заработка. Льготы, предоставляемые мигрантам, ничтожны.



Льготы и пособия



Претендовать на социальные пособия в случае нетрудоспособности и материнства в России имеют право только мигранты из ЕАЭС - это Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Остальные мигранты - лишь при полностью легальном оформлении и наличии выплат в Фонд социального страхования.



Пособия беженцам - 100 - 150 рублей в сутки. Разумеется, в экстренной медицинской помощи мигранту не откажут. Этим пользуются беременные дамы, приезжающие рожать из Средней Азии в Москву, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск...



У НИХ



Мигрант, оказавшийся на территории Евросоюза, уже рассматривается как полноценный гражданин со всеми правами и с минимумом обязанностей - что взять с "нового европейца"?



Как результат - явление, которое получило название "обратная толерантность", когда права приезжих меньшинств ставятся выше прав коренного населения. Вместо ассимиляции - естественной для любого, попавшего в инокультурную среду, Европа сама начинает подстраиваться под приезжих. Иногда вопреки здравому смыслу.



Отсюда призывы к женщинам не провоцировать насильников вместо борьбы с преступностью, отмена рождественских елок и традиционных блюд из свинины.



У большинства европейцев это порождает страшное раздражение, зачастую скрытое: кто к кому приехал? Такие перекосы пытаются регулировать, вводя, например во Франции, запрет на ношение хиджабов на улице. Но все эти действия несистемны и лишь вызывают дополнительное напряжение. Очевидно, что схема "плавильного котла" без кнута не работает. Им могла бы стать депортация, но мигрантов, признанных беженцами, из Европы не депортируют вообще, и даже получившие отказ в статусе беженца могут десятилетиями болтаться по странам ЕС, занимаясь криминалом. Всех прочих депортируют в гомеопатических дозах: в 2018 году - 20 человек на всю Европу за организацию фиктивных браков. Хотя через брачные аферы легализовались десятки тысяч нелегалов.



Льготы и пособия



Ежемесячные пособия в 2019 году: Германия - 340 евро на человека, Финляндия - 316 евро, Франция - 200 евро главе семьи и 100 евро на человека, Британия - 250 евро на взрослого + 30 на ребенка, Швейцария - 1049 евро. Проживание в лагерях беженцев или льготы при аренде жилья, система трудоустройства, транспортные льготы, юридическая помощь, языковые курсы.



Бывшие "братья" и потомки рабов



У НАС



Мигранты - это недорогое затыкание дыр в разнорабочих профессиях и частичное решение демографических и геополитических проблем России.



А для гастарбайтеров работа в России - возможность заработать больше, чем на родине, или даже легализоваться в стране с более высоким уровнем жизни.



Концепция "Наша Родина - СССР" успешно работала в конце 90-х и в первые годы XXI века, когда основной поток гастарбайтеров состоял из бывших советских граждан, знающих русский язык и недавнюю общую историю. СССР, как известно, был империей наоборот - провинции жили лучше и сытнее метрополии. С развалом Союза бесплатное кормление окраин резко сократилось. Но зло к Москве могли держать лишь упертые националисты.



Сейчас этот поток мигрантов качественно поменялся. Едет молодежь, почти не знающая русского языка, с отсутствием любого профтехобразования (ПТУ и техникумы остались в СССР). Им уже сложно конкурировать на российском рынке труда, а значит, неизбежен уход в нелегалы или серую экономику. Но самое неприятное - идеологический багаж, с которым приезжают "новые мигранты".



Власти ставших независимыми республик успешно играют на отрицании советского прошлого и цивилизационного рывка, который Россия экспортировала в зоны своего влияния. "Комсомолка" несколько раз делала исследования современных учебников истории в бывших республиках СССР. Даже в тех из них, что считаются лояльными РФ, продвигают фантазии о "великих древних ханствах" или "процветающих царствах", которые "разрушили большевики". А главы о "национальных жертвах русского царизма" - общее место в современных учебниках и в Средней Азии, и на Кавказе, не говоря уже об Украине. Прекратить этот пересмотр истории элитами новоиспеченных государств, не способными прокормить своих граждан, можно силами одного российского МИДа. Потом будет поздно. Возможно, уже поздно.



Откуда пришельцы?



В 2019 году, по данным ФСБ, больше всего с целью заработка въехало мигрантов из Узбекистана - 918 тыс., Таджикистана - 523 тыс., Киргизии - 265 тыс., Украины - 164 тыс., Казахстана - 105,3 тыс.



У НИХ



Большинство мигрантов в Евросоюзе - из неблагополучных стран, в которых идет война, цель переезда - изменение уровня и качества жизни. Как следствие: отсутствие языка и образования, профессии, слабое понимание европейских культурных норм, психотравмы.



Еще одна часть "новых европейцев" - выходцы из колониальных стран, которые, по сути, затормозили в естественном развитии, ограбили или просто разрушили "белые люди". Сначала жестокой колониальной политикой XVI - XX веков, потом играми в "Талибан", "Аль-Каиду" и ИГИЛ (запрещенные в РФ организации) и, наконец, чередой "цветных революций" и борьбой с диктатурами на Ближнем Востоке. Кто сейчас в Европе может внятно объяснить, что делают европейские солдаты из контингента НАТО в Афганистане? Для чего в 2011 году уничтожили чуть ли не единственную стабильную и процветающую в Африке страну Ливию? Зачем устроили гражданскую войну в Сирии и переворот в Египте? Ответы - в реально существующем в Европе новом комплексе вины перед мигрантами - это не миф. Мигранты все понимают, помнят и этим пользуются. Полное неприятие европейских ценностей, этнические гетто, пардон, районы, нежелательные для посещения, и немотивированные массовые всплески агрессии мигрантов - свидетельства старых обид и недоверия.



Откуда пришельцы?



В 2019 году в ЕС больше всего въехало мигрантов из Сирии - 400 тысяч, Афганистана - 250 тысяч, Ирака - 178 тысяч, 210 тысяч - страны Северной и Экваториальной Африки (Евростат).



ИТОГ



Фильтр против безумия



Невозможно просчитать и только время покажет, чей подход к мигрантам был верным. Российский - бюрократический и рыночно-прагматичный одновременно? Или европейский - ультралиберальный?



Но в России хотя бы работают фильтры. У нас оседают на жительство лишь те, кто смог социализироваться, выучить язык и законы. А главное - кто нашел здесь себе применение. И может себя прокормить. У него, в отличие от европейского собрата, не возникает ощущения, что ему тут все должны. Остальные уезжают обратно.



В чем же прагматика? Россия с помощью мигрантов решает не только экономические и демографические задачи. Есть еще и задача геополитическая - удержать в орбите своего влияния и Среднюю Азию, и Кавказ, и Молдавию, да и все еще Украину. Забирая избыток пассионарных молодых людей и обеспечивая их работой (а они в свою очередь обеспечивают деньгами свои семьи на родине), Россия не дает соседним республикам скатиться в голодные бунты и массовые исходы, например, в радикальный исламизм. Иначе мы бы давно в своем южном подбрюшье получили сразу несколько Сирий и Афганистанов.



А вот какие геополитические проблемы решают европейцы, разрушая чужие государства и принимая озлобленных беженцев, непонятно никому. Это очень похоже на безумие, которое закончится плохо. Источник - КП

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