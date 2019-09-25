Потерялся замакима Алматинской области Багдат Манзоров: забухал в командировке, арестован?

12:42 26.09.2019

Информация о задержании замакима Алматинской области появилась в соцсетях

Если данный факт не подтвердится, будут привлекать к ответственности тех лиц, которые распространяют эту информацию.



В Сети появилась информация о задержании заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова, передает Zakon.kz.

В Facebook Жарас Ниязбек написал о том, что появилась информация о задержании Багдата Манзорова сегодня, и выразил сожаление в связи с этим, отметив, что он был открытым для журналистов акимом (речь идет о времени, когда он был акимом Алатауского района Алматы).

Редакция обратилась в акимат Алматинской области за комментарием.



- Официально он вчера выехал в командировку, вчера вечером я с ним созванивался. Насчет того, что сегодня такая информация распространяется, я как пресс-секретарь обратился в правоохранительные органы с целью выяснить факт. Если он не подтвердится, будем привлекать к ответственности тех лиц, которые распространяют эту информацию, - сообщил пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел.



Багдат Манзоров был назначен заместителем акима Алматинской области 12 июля текущего года.