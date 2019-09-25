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Кризис 1998-го возвращается: Олигархи в панике спасают от девальвации свои деньги
12:43 26.09.2019

Эксперт рассказал, что делать простым россиянам, когда "запахнет жареным"

Анна Седова
Материал комментируют:
Владимир Рожанковский

Самые богатые люди со всего мира начали готовиться к новому глобальному финансово-экономическому кризису, запасаясь деньгами. Об этом свидетельствует опрос швейцарского банка UBS и исследовательской компании Campden Wealth, проведенный среди финансовых консультантов самых состоятельных людей.

Всего аналитики опросили руководителей 360 семейных офисов в разных странах, которые управляют в общей сложности активами на 917 миллионов долларов. По мнению финансовых консультантов, спад на мировых финансовых рынках начнется до конца 2020 года.

Оказалось, что 45% консультантов уже начали пересматривать инвестиционные стратегии, чтобы минимизировать потери. 22% управляющих сокращают привлечение заемных средств, а более 40% видят в надвигающемся кризисе возможности для новых вложений.

"Средний family office не меняет свой портфель кардинально, но многие наращивают денежные запасы и сокращают вложения в ожидании спада", - пишут авторы исследования. В качестве негативных факторов, влияющих на рынок, участники опроса назвали Brexit и торговую войну США и Китая.

"Мы приближаемся к завершению очередного рыночного цикла. Соответственно, многие управляющие активами наращивают запасы кэша и сокращают вложения", - добавляет Ребекка Гуч из Campden Wealth. По словам экономистов, наличность нужна именно для того, чтобы воспользоваться возникающими во время кризиса возможностями и не упустить момент.

Ранее будущий председатель Европейского центрального банка, глава МВФ Кристин Лагард заявила, что самой большой угрозой для мировой экономики являются препятствия в торговле. В частности, по ее словам, торговая война приведет к снижению темпов роста мировой экономики как минимум на 0,8 процента в 2020 году.

Эксперт "Международного финансового центра", LIFA Владимир Рожанковский считает, что уже в следующем году мы действительно можем увидеть повторение мирового кризиса, но не 2008, а 1997 года. Он может привести к девальвации не только рубля, но и других валют, в том числе доллара и евро, поэтому о сохранности своих сбережений лучше подумать уже сейчас.

- Все подобные опросы проводятся инкогнито, поскольку ни один топ-консультант не будет раскрывать свою личность. Это чувствительный момент. А так как эти вещи публикуются анонимно, мы должны сами решить, верим мы им или нет.

Возможно, эти страхи немного преувеличены, но в целом они кажутся мне обоснованными. Я тоже работаю с состоятельными людьми, хотя они и не входят в элиту миллиардеров, и вижу, что они все больше склонны задавать вопрос, как сберечь деньги на счету, а не как заработать. Хотя еще год назад все хотели получить как можно больше доходности.

Началась паника. Никто ее специально не развивал, значит, идут некие независимые процессы без того, чтобы кто-то оказывал на них психологическое влияние. Не сговариваясь, состоятельные люди начали чувствовать, что пахнет жареным.

"СП": - Почему?

- Есть несколько моментов. В Европе все устали от бесконечного Брекзита. Теперь к этому добавилась новая проблема - начала замедляться деловая активность Германии. Германия - это локомотив еврозоны. Основная причина его замедления - это тарифы Дональда Трампа, которые сильно снижают товарооборот. Германия выпускает наукоемкую продукцию, а США ввели на нее пошлины. Это сильно ухудшает перспективы немецкой промышленности, так как Америка остается крупнейшим торговым партнером для большинства европейских стран.

Следующий момент - торговые войны США с Китаем и другими странами. Здесь и комментировать нечего, вся эта история развивается на наших глазах.

Но кроме этого, появились дополнительные волнения, связанные с резким замедлением экономики Южной Кореи. Корея производит электронные компоненты для многих сфер инженерного производства от простейших типа смартфонов до ракет. Эта страна всегда была опережающим индикатором, и каждый раз, когда там сильно замедлялся экспорт, это сигнализировало о том, что дела в мировой экономике плохи.

Можно упомянуть и такой фактор, как инверсия кривой доходности казначейских облигаций США. Люди не верят в то, что Федрезерв в будущем сможет нормализовать процентную ставку и будет ее повышать. Все приготовить к тому, что ФРС будет снижать ставку к околонулевым значениям. Это плохо, так как это явный признак того, что нужно будет стимулировать экономику дешевыми деньгами, иначе она не будет расти.

Соответственно, если она не будет расти, котировки и акции начнут падать, на фондовых рынках сложно будет заработать. Поэтому сейчас основная задача людей, которые имеют большие состояния, это обезопасить их и пережить кризис.

"СП": - И как они это сделают?

- Я в этой связи ожидаю высокий спрос на золото. Мы видим, что криптовалюты, на которые еще недавно возлагали большие надежды, толком не состоялись. Поэтому спрос на золото будет очень серьезным. Причем не обязательно только на бумажное золото, то есть фонды, которые можно купить на рынке, а и на аффинажное золото. Многие люди просто захотят купить золотые слитки на свои огромные суммы и положить их в хранилище в банке.

Так действовали их предки, и в большинстве случаев, как учит нас история, это работало. Люди, которые вовремя перекладывались в золото, несли самые небольшие потери во время кризиса. А вот те, кто оставался в биржевых бумагах, сталкивались с их кратным падением, что разрушало их состояние.

"СП": - Простые люди в таких случаях обычно снимают свои сбережение со счетов и перекладывают под условный матрас…

- Этого делать нельзя, потому что деньги начнут обесцениваться. Если будет серьезный обвальный кризис, а его предвестники мы видим уже сейчас, то торговые войны перерастут в валютные войны. А валютные войны означают девальвацию валют, в которой может поучаствовать и доллар.

Не думаю, что доллар сильно девальвируется, но если Трамп примет решение ввязаться в валютную войну, то он существенно обесценится по сравнению с золотом. Сейчас ЦБ РФ вводит новое правило, которое разрешает банкам вводить отрицательную доходность по депозитам в валюте. Людей ждут неприятные сюрпризы. Они не просто не будут получать доход со своих депозитов, банк будет еще и требовать деньги за их обслуживание и хранение.

Это и так невыгодно, а девальвация из-за валютных войн еще больше снизит стоимость денег. Поэтому те, кто сейчас унес доллары и евро из банков из-за низкого процента и переложил их, к примеру, в депозитные ячейки, выбрали самую неправильную тактику, которая приведет к потере капитала. Требуется понимание происходящих процессов и действие на опережение. Правильная тактика в этой ситуации - это покупка "вечных ценностей".

"СП": - Если начнутся валютные войны, девальвация коснется рубля?

- Думаю, все основные валюты будут серьезно девальвироваться, если такая война действительно начнется. В ХХ веке было две валютные войны, привязанные к Первой и Второй мировым войнам. Их изучение очень полезно в нашей ситуации. Если в общих чертах, то страны начинают девальвировать свои валюты, чтобы выиграть во внешней торговке. Люди, которые пытаются в такой период мыслить статично, больше всех попадают под раздачу и оказываются в проигрыше.

"СП": - Можно ли сравнить грядущий кризис с кризисом 2008?2009 годов?

- Нет, сравнивать их было бы неправильно. В 2008 году было искаженное отражение ситуации на рынке ипотеки в США. Завышались цены, неверно оценивались риски, вся система была фейковая. Сейчас на рынке не так много фейка.

Да, американский фондовый рынок завышен и должен будет скорректироваться на 20?30%, но такое бывало и раньше, например, в 2000 году при падении "дот.комов". Но это не привело к структурным кризисам мировой экономики, которые вызвали десятилетие стагнации, как в 2008. Тем более что сейчас все прекрасно знают, что американский рынок слишком дорог.

Такой кризис, как в 2008, возникает в ситуации, когда этого никто не ждет, никто не предполагает, что надувается огромный пузырь. Но когда все ждут, что индексы обвалятся, это трудно назвать общемировым кризисом. Потеряют только те, кто наиболее благодушен или проспал. Такие инвесторы всегда страдают в подобных эпизодах. Но люди, которые теряют деньги на бирже - это не сверхмощный глобальный кризис. Остальные все знают, и ждут момента, чтобы вовремя убежать.

Если хотите проводить параллели, логичней сравнить нынешнюю ситуацию с 1997 годом, когда в Юго-Восточной Азии произошел кризис "азиатских тигров". Все экономики региона начали стремительно терять обороты, а их валюты - так же стремительно обесцениваться. Это дало толчок и к дефолту 1998 года в России.

Теперь же основная зона опасения переместилась в Европу. Она грозит серьезным обесцениванием евро. Но если евро начнет стремительно дешеветь, Трампу придется обесценивать и доллар, так как иначе торговля между ЕС и США вообще сойдет на нет. А это больно ударит по Штатам, так как это их ключевой торговый контрагент.

Крах евро вызовет колебания американских валют. Начнется это не с доллара США, а с канадского доллара, мексиканского песо и так далее. Это будет повтор 1997 года, но уже в регионе Европа-США. Естественно, рубль эти процессы тоже затронут.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569490980
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