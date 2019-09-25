 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 25.09.2019
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Раскумарились?.. Казахская арт-группа "КызылТрактор" просит казпреза Токаева найти и отдать их контейнер с работами
12:45 26.09.2019

Открытое письмо арт-группы "Кызыл трактор" президенту Касым-Жомарту Токаеву

Президенту Республики Казахстан
Касым-Жомарту Токаеву

Уважаемый господин президент!
Коллектив казахстанской арт-группы "Кызыл трактор" обращается к Вам по поводу арестованных творческих работ нашей группы, которые при возврате в Алматы с международной выставки современного искусства, проходившей в Нью-Джерси (США), с декабря 2018 года до настоящего времени находятся в перевозном контейнере логистов за неуплату груза.

Ретроспективная выставка "Коллекция мыслей: Придумывая истории" арт-группы "Кызыл трактор" являлась частью проекта Focus Kazakstan и была организована в рамках программы "Рухани Жаңғыру". Проект Focus Kazakhstan был спонсирован Министерством культуры и спорта РК и организован Национальным музеем РК.

В контейнерах логистической компании находится более 200 творческих работ художников группы "Кызыл трактор" (арт-объекты, графика, живопись, фотоархивные материалы группы), созданных с 1990-х годов.

Причиной ареста произведений стала недобросовестное отношение компании ВВК Pro, которая была назначена Министерством культуры и спорта РК как реализатор тендера и взяла юридическую ответственность перед Национальным музеем РК и указанным министерством в реализации программы "Рухани Жаңғыру".

Просим Вас посодействовать в решении этой проблемы.

С уважением, художники арт-группы "Кызыл трактор"
Симаков В. А.
Баялиев С. Б.
Шалбаев А. К.
Атабеков А. А.

P. S. Арт-группа "Кызыл трактор" возникла в начале 90-х годов ХХ века в городе Шымкенте. Своей основной задачей ее художники считают создание нового казахстанского искусства через призму мирового искусства с гармоничным использованием традиционных приемов кочевой культуры. Художники группы с успехом участвовали в более чем 70 крупных международных проектах в разных странах мира, таких как Х Пражское квадриенале, Венецианское биенале, Монреальское биенале, Стамбульское биенале, Дом мировых культур в Берлине, Музей MUKHA в Антверпене, Фестиваль театра и искусства в Вашингтоне и т. д.

СПРАВКА "ЭК"

С 14 октября по 30 ноября 2018 года Национальный музей РК в рамках проекта Focus Kazakhstan представлял в Нью-Йорке ретроспективную выставку арт-группы "Кызыл Трактор" – уникального авангардного проекта на территории постсоветской Центральной Азии начала 90-х и двухтысячных. Участники группы: Молдакул Нарымбетов (1948–2012), Виталий Симаков, Смаил Баялиев, Саид Атабеков, Арыстанбек Шалбаев. Выставка под названием "Коллекция мыслей: Придумывая истории" являлась частью специальной программы Asia Contemporary Art Week&Consortium – ACAW&ACAC. Местом проведения выставки стал Mana Contemporary (Нью-Джерси, США). Название выставки "Коллекция мыслей: Придумывая истории" отсылает к тезису куратора выставки Leeza Ahmady, которая называет художника первым коллекционером вне рамок арт-рынка, что также являлось основной концепцией Азиатской недели современного искусства – 2018. Проект "Фокус Казахстан" организован Национальным музеем РК при поддержке Министерства культуры и спорта РК в рамках реализации программы "Рухани жаңғыру".

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569491100
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