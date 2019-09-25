Турция начала высылать на родину таджикских проституток

13:23 26.09.2019

Турция выслала в Душанбе двух таджичек, уличенных в занятии проституцией



Турция передала Душанбе двух таджикских женщин, задержанных на прошлой неделе в ходе полицейских рейдов в Стамбуле. Они высланы из Турции за проституцию.



Одна из этих женщин сказала 24 сентября Радио Озоди, что они не занимались коммерческим сексом, а искали в Стамбуле работу на текстильных фабриках.

Турция, после России и Казахстана, считается одной из самых доступных стран для работы, жизни, бизнеса. По неофициальным подсчетам, в этой стране проживают и работают от 5 до 7 тыс таджикистанцев. Граждане Таджикистана имеют право на безвизовое пребывание в Турции в течение трех месяцев.



Турецкие СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что две гражданки Таджикистана были арестованы на прошлой неделе вместе с несколькими другими женщинами из Центральной Азии за занятие проституцией.

Одна из женщин, которую по этическим соображениям назовем А.К., сказала 24 сентября: "Это все неправда. Нас не задерживали вместе с группой женщин из других стран региона. Нас задержали в 11 часов вечера на улице и отвезли в участок". По ее словам, ее выслали из Турции из-за проблем с документами и незаконного нахождения в этой стране.



А.К. рассказала, что пять лет назад она уже была депортирована из Турции, а в этот раз она незаконно находилась в этой стране и хотела устроиться на текстильную фабрику.



Источник в МВД Таджикистана сообщил, что после возвращения на родину таджикские правоохранители провели беседу с этими девушками и выяснилось, что они официально нигде не работают. "Они так и не могли внятно объяснить, что они делали в Турции. Обе работали танцовщицами в одном из заведений Стамбула. Одной – 24, другой – 26 лет. После беседы мы их отпустили", - отметил источник.