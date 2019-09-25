 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Выяснилось, кто и зачем пиарит шизу-Грету. Эко-шантаж от Ала Гора (экс-вице-президента США)
13:24 26.09.2019

Экозащитницу Грету Тунберг опекает бывший вице-президент США Ал Гор, заработавший на климатических аферах $100 млн
Разбираем странности в биографии 16-летней девочки, которая превратилась в главного в мире борца за спасение природы

ЭДВАРД ЧЕСНОКОВ

В прошлом году она настолько прониклась проблемой изменения климата, что начала проводить школьные забастовки

Мессию нашего времени зовут Грета Тунберг. Ей 16 лет она, она стокгольмская школьница. Простая девчушка с косичкой. В прошлом году она настолько прониклась проблемой изменения климата, что начала проводить школьные забастовки - "пятницы во имя будущего". Эта история стала так популярна в шведских СМИ, что в итоге к Грете и ее "пятничным забастовкам" стали присоединяться сотни учеников по всей стране. Ну а что, бастовать - это вам не гранит науки грызть. Школьники устраивали пикеты, требуя у правительства "положить конец изменениям климата", снизить выбросы парниковых газов, закрыть угольные и атомные электростанции.

Постепенно "школьные стачки" становятся популярными по всей Европе, затем - по всему западному миру. СМИ наперебой объявляют Грету самым влиятельным человеком современности и лидером поколения. Она совсем забрасывает учебу, ездит с одного экологического митинга на другой, встречается с Бараком Обамой, Арнольдом Шварценеггером и Папой Римским. И вершина - дерзкое выступление в минувший понедельник на Генассамаблее ООН перед взрослыми политиками:

- Вы украли мое детство. Люди страдают. Люди умирают. Экосистема Земли коллапсирует. Мы на пороге массового вымирания. А все, о чем вы можете сказать, - это сказки про бесконечный экономический рост, - заявила бывшая школьница, сорвав аплодисменты.

Настоящая героиня нашего времени… Или политтехнологический трюк?

ПРОДАВЕЦ ВОЗДУХА

У проекта "Грета Тунберг" есть режиссеры и влиятельные покровители на самом верху (о чем сама девочка, скорее всего, не подозревает, искренне веря в эко-идею и собственную избранность).

Одна из первых крупных акций Греты за пределами Швеции состоялась в Брюсселе 27 января нынешнего года - "за климат" вышло 75 тысяч восторженного молодняка. Министр экологии Бельгии Жоке Шовлиж попробовала им робко возразить:

- Эти школьники и студенты - просто прогульщики. У меня есть данные спецслужб, что это больше, чем просто спонтанные акции, - заявила политик.

Разразился страшный скандал, представители бельгийских спецслужб отчитались, что никаких таких сведений у них нет, и 5 февраля 48-летняя женщина-министр была принуждена уйти в отставку.

Тем не менее в некоторых европейских СМИ стали появляться "робкие" публикации о связи семьи Греты с американским фондом "Реальность климата" (Climate Reality). Во главе его - бывший вице-президент США при Билле Клинтона Ал Гор, который начинал движение за спасение климата еще лет 20 назад, даже до рождения Греты. Но очень похожее на нынешнее.

На этой истерии Гор стал миллионером. В 2003 году в Чикаго он основал так называемую "карбоновую биржу" - торговал квотами на выброс парниковых газов. Вполне официально, под "крышей" правительства США и ООН. Правовая база - принятый пятью годами ранее Киотский протокол, где прописан порядок торговли квотами.

Схема проста. У тебя есть предприятие, которое работает не в полную силу, а значит, выбрасывает меньше углекислого газа, чем могло бы? Можно продать излишнюю квоту другим дельцам, которые хотят расширять производство. Где продать? На "карбоновой бирже" Гора, ведь его поддерживает ООН… или нет?

К 2010 году гениальный бизнес бывшего вице-президента по-тихому прикрыли - в разгаре был финансовый кризис, экономика падала, промышленикам стало не до экологии. Зато личное состояние Гора за семь лет работы биржи возросло с $2 до $100 миллионов. А сейчас есть даже совместная фотография Греты с этим автором одной из главных климатических афер прошлого десятилетия. Вот и ответ на вопрос, кто может стоять за проектом "Грета" и финансировать ее путешествия.

ПЛЮС НЕМНОГО ШОУ-БИЗНЕСА

А финансировать есть что. Свое историческое турне из Европы на Генассамблею ООН в Нью-Йорк девочка совершила на яхте "Мализия-2". Для того, мол, чтобы не загрязнять природу выбросами (Грета вообще решила отказаться от самолетов). Правда, судно стоит 4 миллиона евро, на один трансатлантический переход с обученной командой требуется 40 тысяч евро, а корпус яхты сделан из карбона (разновидности нефти - притом, что Грета выступает против добычи черного золота: неоэкологично, мол).

Сопровождал Груту владелец "Мализии-2" - 32-летний миллионер Пьер Казираги, внук князя Монако Ренье III и голливудской актрисы Грейс Келли. Позади следовал (не под парусами - на дизеле) корабль с журналистами. А моряки, перегонявшие судно через Атлантику, затем вернутся домой на самолете.

Вот такая борьба за экологию, больше похожая не театр абсурда.

На всей этой "театральщине" поднаторели родители Греты - опытные шоумены в буквальном смысле слова. Отец, Сванте Тунберг, - профессиональный актер. Мать, оперная певица Малена Эрман, в 2009 году участвовала в музыкальном конкурсе "Евровидение", заняв, правда, лишь 21 место.

Зато их дочь теперь - везде № 1. На книге-бестселлере "Эпизоды из сердца" с мемуарами Греты родители заработали сотни тысяч евро. О том, что эту книгу девочка полностью написала сама (хотя ее имя и стоит на обложке), не рискуют заявлять даже самые рьяные фанаты. Теперь Сванте и Малена добавили к старому тексту еще 80 страниц и готовят переиздание книги, на чем тоже надеются заработать: паства "эко-воительницы" растет с каждым днем.

При этом "старшие товарищи" мастерски эксплуатируют особенности маленькой шведки - синдром Аспергера: болезнь, близкая к аутизму, при которой дети зацикливаются на одной идее, как Грета на своих "изменениях климата". Когда ее упрекают за косноязычие и примитивность набора тезисов (даже ту простенькую речь в ООН Тунберг произносила с огромным трудом), следует ответ: "как вам не стыдно, это же особенный ребенок, почти инвалид". А когда журналисты все же пытаются задать ребенку неудобные вопросы ("как вы можете рассуждать о таких сложных вещах, как проблемы климата, не имея профильного образования"), Грета делает условный знак - надевает шапочку - и пресс-конференция прекращается. Мол, девочка неважно себя чувствует.

ГОЛАЯ ПОЛИТИКА

С самого начала вокруг девочки-мессии вьются всевозможные авантюристы от бизнеса и политики. Например, год назад, когда "школьные забастовки" только стартовали, Тунберг раскручивал известный шведский пиарщик Ингмар Ренцхог. Под "брендом Греты" создал собственную эко-организацию, привлек 550 пожертвований от богачей на общую сумму в два миллиона долларов… А потом заявил, что никакой Греты знать не знает и никак с ней не связан. Зато куда ушли деньги - молчит.

Взрослые политики превратили несчастную девочку в настоящую икону. Например, один из лидеров Лейбористской партии Эд Милибанд "ретвитит" у себя в соцсетях каждую новость о Грете, собирая "лайки" ее фанатов. Понять Эда можно: должность министра по энергетике и изменениям климата в правительстве Британии он потерял девять лет назад, пост главы лейбористов - четыре года назад. Но вернуться очень хочется, пусть даже на волне "зеленого популизма".

В Германии, где за последний год под умиление СМИ "детские климатические забастовки" приобрели особый размах. На шведской девочке тоже многие наварили политический капитал. В мае нынешнего года на местных выборах в Европарламент партия Зеленых показала сенсационный результат: второе место, 20,5% голосов, вдвое больше, чем на прошлых выборах. Просто так случайно совпало, что об "эко-Грете" вещали из каждого утюга, а Зеленые выступали ровно с той же повесткой.

Кому это выгодно? Прежде самой быстрорастущей партией ФРГ была "Альтернатива для Германии", выступающая против нелегальной миграции и за отмену антироссийских санкций. А тут очень удачно этот "правый популизм" перебивается другим - зеленым. Миграцию они поддерживают, а нефтедобычу или строительство АЭС (где Россия в лидерах) - нет.

ИТОГО

"ОНА ПРОСТО НИЧЕГО НЕ СМЫСЛИТ В ЭКОЛОГИИ"

- Безусловно, определенное влияние на климат человечество оказывает, тут с Гретой Тунберг не поспоришь, - сказал "КП" заслуженный эколог РФ Андрей Пешков. - Но по сравнению с протуберанцами (выбросами плазмы) на Солнце или ежедневным гравитационным эффектом из-за вращения Луны вокруг Земли - любой "антропогенный фактор" пренебрежимо мал. По всем выступлениям Греты отчетливо видно, что в экологии она ничего не понимает и лишь озвучивает одни и те же тезисы, которые ей, видимо, внушил кто-то взрослый.

Причем, по словам эксперта, за многими "экологическими начинаниями", которые, как сейчас, раскручивают мировые СМИ, стоят самые обычные бизнес-интересы.

- В конце прошлого века все вдруг озаботились дырами в озоновом слое Земли. Подписывали конвенции, требовали закрыть, в том числе в России, заводы по производству хладагентов. (Эти вещества используются в холодильниках и могут повреждать озоновый слой). А потом оказалось, что под шумок западные компании, проплатившие "озоновую истерию", просто хотели зайти на наш рынок со своими "экологически чистыми" хладагентами, - напоминает Андрей Пешков.

Грета Тунберг - девочка, которая отчитала президентов.Ее называют новой Жанной д’Арк. Ее выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за "украденное детство". Ведь ей всего 16…

МНЕНИЯ

Грета опоздала. Апокалипсис уже под нашим диваном

Владимир ВОРСОБИН

Злобная реакция части человечества на выступление в ООН Греты Туберг, 16-летней девушки, обвинившей руководителей Земли в потворстве вымиранию нашего (и не только) вида, уже доказательство – Грета опоздала.

И дело не в правде ее, экологической, затасканной.

Кого этой правдой удивишь... (подробности)

Почему я не верю девочке Грете

Наталья БАРАБАШ

Если бы я хотела ответить на этот вопрос совсем коротко, я написала бы только это.

Блаженная 16-летняя Грета Тунберг, активистка зеленых и пламенный борец за экологию, призывает человечество не летать самолетами: они страшно портят воздух. Поэтому сама она прибыла в Нью-Йорк для выступления в ООН на яхте за четыре миллиона долларов (подробности)

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569493440
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