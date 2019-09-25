Экс-глава ДНР Дмитрий Трапезников возглавил столицу Калмыкии

19:59 26.09.2019

Депутаты городского собрания Элисты выбрали на пост главы города Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году после убийства Александра Захарченко в течение нескольких дней был исполняющим обязанности главы ДНР.

Кандидатуру Трапезникова предложил глава региона Бату Хасиков. Помощник президента РФ Владислав Сурков уже поздравил Трапезникова с назначением. Он подчеркнул, что не сомневается, что новый глава Элисты будет так же эффективно работать на новой должности, как и на занимаемых ранее постах.



Трапезников возглавлял сначала Совет министров ДНР, а потом и саму республику с 31 августа по 7 сентября 2018 года, потом его на посту сменил победивший на выборах Денис Пушилин. После этого Трапезников покинул Донбасс и уехал в Россию.