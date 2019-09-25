Операция "И": поможет ли импичмент амер-демократам в борьбе за Белый дом, - А.Забродин

20:35 26.09.2019

Реальная цель запуска процедуры отставки президента - не отстранение от власти Дональда Трампа, а попытка помешать его переизбранию



Алексей Забродин



История противостояния Дональда Трампа и его оппонентов из Демпартии США стремительно превращается в боевые действия. Не сумев разыграть "российскую карту" для запуска импичмента, демократы воспользовались двусмысленными высказываниями Трампа во время июльской беседы с Владимиром Зеленским. Американского лидера обвинили в попытке давления на украинского коллегу с целью получить компромат на своего основного противника на выборах-2020 - Джо Байдена. В ответ Белый дом опубликовал расшифровку переговоров. Однако в Палате представителей заявили, что обнародование стенограммы подтверждает: поведение президента подрывает национальную безопасность. В целом же запуск процедуры импичмента стал частью стратегии Демпартии на предстоящих выборах. Лишить американского лидера должности через данный процесс практически невозможно, считают эксперты.



Лишь бы был повод



Пелоси объявила о начале конгрессом США процедуры импичмента Трампа



Слово "импичмент" сопровождало гневные речи оппонентов Дональда Трампа фактически с того момента, как, перешагнув порог Белого дома, бывший бизнесмен начал "делать Америку снова великой". Двухпартийная система США изначально заложила ген непримиримых соперников в Республиканскую и Демократическую партии. Однако взлет на вашингтонский олимп Дональда Трампа - человека внесистемного, играющего по своим правилам, - превратил соперничество в войну. А на ней, как известно, все средства хороши.



Для демократов нынешний американский лидер - не просто один из республиканских президентов. Он - фигура токсичная и опасная, грозящая "осушить вашингтонское болото", а главное - совершенно непредсказуемая. Его победа в 2016 году стала серьезным ударом по традиционному укладу американской политики. И если республиканцам пришлось смириться с его лидерством и даже публично сплотиться вокруг своего босса, то демократы отправились в "крестовый поход", не чураясь никаких методов.



Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, длившееся с мая 2017-го по март 2019-го, не смогло доказать сговор Трампа с Россией и лишь "подтвердило вмешательство" Москвы в прошлую избирательную кампанию. Демократы почти два года потирали руки, призывая дождаться результатов работы Мюллера, после чего "диктатор", по их мнению, обязательно будет изгнан из Белого дома. Однако спецпрокурор, потративший на свои изыскания миллиарды долларов, подвел демократический лагерь, позволив президенту обвинить оппонентов во лжи.



Ситуация осложняется еще и тем, что демократам фактически некого выставить против Дональда Трампа на предстоящих выборах. Очередь из кандидатов длинная, а в тяжеловесах явный недостаток. Отдуваться за всех приходится бывшему вице-президенту Джо Байдену, которому на момент голосования 3 ноября 2020 года будет без трех недель 78 лет.



Согласно последним опросам от 24 сентября, опубликованным на сайте realclearpolitics.com, на котором появляются исследования крупнейших аналитических агентств, Джо Байден обгоняет Дональда Трампа всего на несколько процентов. В целом социология в большинстве случаев отдает победу с погрешностью потенциальным кандидатам от демократов. Но история с Хиллари Клинтон, которую все опросы и СМИ досрочно объявили 45-м президентом США в 2016 году, говорит лишь об одном: когда в соперниках Дональд Трамп, заранее лучше не праздновать. И здесь обычными дебатами не сделать разницу.



Импичмент на авось: в США демократы планируют новую атаку на Трампа

На новом витке политического противостояния противники американского президента рискуют потерпеть куда более серьезное поражение



Использовать Россию для запуска импичмента не удалось, но на счастье демократов подвернулась Украина. В телефонном разговоре Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским 25 июля американский лидер якобы настойчиво попросил коллегу расследовать работу сына Джо Байдена Хантера в совете директоров газодобывающей компании Burisma. А взамен на компромат глава Белого дома пообещал разморозить выделение Киеву $400 млн военной помощи.



Когда скандал начал набирать обороты, Дональд Трамп пообещал опубликовать расшифровку этого разговора. Но спикер палаты представителей от демократов Нэнси Пелоси решила не дожидаться обнародования содержания беседы и объявить о начале расследования.



И, судя по всему, зря. 25 сентября Белый дом все-таки опубликовал стенограмму беседы президентов. В ней Трамп действительно говорит Зеленскому: "хорошо бы разобраться" с закрытым делом против сына Байдена. А украинский лидер обещает, что новый генпрокурор сделает это "открыто и откровенно". Однако никакого давления главы США на украинского коллегу в разговоре не наблюдается. А информация о шантаже - военная помощь в обмен на компромат - и вовсе теперь может быть уверенно объявлена Дональдом Трампом фейк-ньюс.



Незаявленные цели



Реально данный процесс вряд ли приведет к отставке президента. Во-первых, несколько комитетов палаты представителей всего лишь начнут изучать вопрос возможности импичмента нынешнему американскому лидеру. Во-вторых, за продолжение расследования после выводов комитетов должна проголосовать вся нижняя палата конгресса. И лишь потом окончательный вердикт вынесет сенат. А он сейчас за республиканцами, которые вряд ли пойдут против своего лидера.



Срок поджимают: старт импичмента помешает переизбранию Трампа

Демократам не удастся отправить президента США в отставку, но они попытаются нейтрализовать его новыми расследованиями



Кроме того, как пояснил "Известиям" президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, даже в палате представителей противникам президента США не хватает около двух десятков голосов своих однопартийцев, боящихся поддержать идею импичмента. Дело в том, что в округах, от которых они избрались в конгресс, в 2016 году голосовали за Трампа.



Главная цель запущенной процедуры - нанести ущерб репутации Дональда Трампа и всей Республиканской партии, считает эксперт The Atlantic Council профессор Андерс Ослунд.



- В итоге это может привести к их поражению на следующих выборах. Это показал еще урок с провалившимся импичментом Биллу Клинтону (в 2000 году президент-демократ досидел свой срок до конца, однако партия потеряла Белый дом, а победу одержал республиканец Джордж Буш-младший. - "Известия"). Во время процедуры импичмента президент рассматривается не как король, а как преступник. Это происходит изо дня в день. Естественно, это производит на людей большое впечатление, - сказал политолог "Известиям".



По мнению директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, у импичмента нет шансов "быть доведенным до ума", однако сама эта тема может испортить жизнь Дональду Трампу и стать одной из ключевых в ходе избирательной кампании.



- В США никакой суд за подобное дело бы не взялся. А конгресс, используя прописанную в конституции процедуру, может. Поэтому у всего этого исключительно политическая цель, - пояснил эксперт "Известиям".



Капитолийский фронт: демократы в США ступили на скользкий путь в борьбе против Трампа

Противники действующего президента намерены довести дело до импичмента



Из этой истории будут пытаться извлечь выгоду не только демократы, но и сам президент США, отметил политолог. Один раз ему уже удалось победно заявить о напрасном поклепе на него во время Russiagate, быть может, и Ukrainegate сыграет на руку хозяину Овального кабинета.



По мнению Эдуарда Лозанского, Дональд Трамп найдет, как повернуть эту историю в нужное для себя русло.



- Он наверняка будет говорить: вместо того чтобы заниматься проблемами страны - здравоохранением, экономикой и так далее, они играют в политические игры, используют коррумпированного Байдена. Собственно, поэтому Пелоси долго и сопротивлялась запуску процедуры. Но после скандала с Украиной ей не оставили выбора. Скорее всего, Трамп выйдет победителем и из этой схватки, - сказал эксперт "Известиям".



В любом случае импичмент против президента начинался в истории США три раза. В далеком 1868 году против Эндрю Джонсона, в 1972-м в отношении Ричарда Никсона и в 1998 году фигурантом стал Билл Клинтон. Все трое избежали отстранения через данную процедуру. Джонсона и Клинтона спас сенат, не поддержавший решение палаты представителей. А Никсон и вовсе решил не дожидаться голосования и добровольно ушел в отставку.



Завели песню: президенту США намекают на импичмент

Могут ли отправить Дональда Трампа в отставку и как это происходит



Кстати, Дональд Трамп уже успел назвать случившееся "охотой на ведьм" и совершить серию Twitter-обстрелов по противникам. По его мнению, "демократы скованы ненавистью и страхом". Да и вообще все происходящее "очень плохо для нашей страны", весь день сокрушался американский президент в своем микроблоге.



Токсичная встреча



Между тем в ночь по московскому времени на 26 сентября у Дональда Трампа были запланированы полноценные переговоры с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. В Киеве от этой встречи ждали многого, тем более что украинский лидер не раз заявлял о намерении попросить Вашингтон активнее включиться в урегулирование конфликта на юго-востоке страны. Однако из-за истории с импичментом сразу стало понятно, что беседа пойдет не совсем по плану.



Волей-неволей Владимир Зеленский оказался серьезно вовлечен во внутриамериканские разборки. И ему уже пришлось ответить на вопросы журналистов на ГА ООН о том, давил ли на него Дональд Трамп. Украинский лидер заявил, что давить на него может только его "сын, которому шесть лет".



Так или иначе к "российскому досье" Дональда Трампа в американской прессе теперь уже точно подошьют "украинское". А значит, предвыборная кампания в США второй раз подряд обещает быть во многом внешне ориентированной.