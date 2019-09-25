 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что говорят генетики о казахских родах, - Ж.Сабитов
00:18 27.09.2019

Что говорят генетики о казахских родах, рассказал эксперт

Эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Жаксылык Сабитов рассказал Tengrinews.kz о последних результатах исследования антропологии и генетики казахов.

По его словам, исследования свидетельствуют о том, что этногенетический коллектив, который сейчас называется казахами, сложился в эпоху Золотой Орды.

Сообщается, что генетические отличия между казахскими родами не превышают 0,01 процента. Ниже комментарий Жаксылыка Сабитова: Современные казахи XX века, по данным ученого Оразака Исмагулова ("Этническая дерматоглифика казахов"), антропологически ничем не отличаются от кочевого населения Золотой Орды XIII века.

В дозолотоордынскую эпоху у населения, проживавшего на территории современного Казахстана, соотношение монголоидности и европеоидности составляло 50 на 50. После того как кочевники из Восточной Азии мигрировали из-за завоеваний Чингиз-хана, начались процессы складывания новой этногенетической общности.

В итоге в XIII веке повысилась доля монголоидности с 50 до 70 процентов. С тех пор это соотношение не менялось. Эти выводы подтверждаются данными анализа советского антрополога Леонида Яблонского, в результате которого кочевникам Золотой Орды (Нижнее Поволжье) наиболее близки оказались современные казахи, в то время как современные татары, узбеки и чуваши ближе к городскому населению Золотой Орды. Для средневекового народа верна аксиома, что этногенез казахов равен этногенезу казахских родов.

Согласно исследованию этнического состава казахов, обнаружили присутствие 23 "осколков" средневековых народов и племен, 21 из которых восходит к золотоордынским племенам. Таким образом, исторические источники подтверждают, что этногенез казахов восходит к племенам Золотой Орды. В своей научной работе The Genetic Legacy of the Expansion of Turkic-Speaking Nomads Across Eurasia коллектив генетиков во главе с Баязитом Юнусбаевым изучал тюркские народы Евразии.

Они придумали новую методику оценки времени смещения генетических компонентов у современных тюркских народов, то есть они фактически датировали "время рождения нового этногенетического коллектива". По их расчетам, время рождения казахов как единого этногенетического коллектива можно датировать XIII-XIV веками (1230-1340-е годы), что совпадает с выводами антропологов.

Казахи сформировались из двух больших этнических пластов: тюрко-кыпчакского местного "домонгольского" населения и монголо-тюркского (в составе войск Чингиз-хана, помимо доминирующих монгольских частей, было и немалое количество представителей различных восточнотюркских племен).

На данный момент историческая наука пополнилась двумя источниками, которые помогают по-новому взглянуть на происхождение казахов, - данные ДНК-шежире.

В советское время казахстанскими историками весьма ограниченно использовался этот вид источников. В шежире (генеалогическая родословная у казахов), как и в любом письменном источнике, есть некоторое количество ошибок при ретрансляции сведений из поколения в поколение. Безусловно, нельзя утверждать, что шежире является 100-процентным источником, но, с другой стороны, игнорировать его не стоит.

В 2000-х годах у историков появился новый инструмент проверки информации: генетическая обработка разных видов данных Y-хромосомы позволила установить высокий уровень достоверности шежире.

Согласно данным популяционной генетики и расчетам TMRCA, те рода, которые считались в советской историографии различного происхождения (например, племена, входящие в Байулы или Алимулы), по данным ДНК-анализов, происходят от одного предка по мужской линии.

Большинство казахских родов на 70-90 процентов состоят из генетических потомков по мужской линии общего предка, жившего в эпоху Золотой Орды и занимавшего высокое социальное положение в рамках политической системы (эмир, карачи-бек и так далее). Казахские рода имеют различное происхождение по мужской линии, но при этом аутосомно едины.

Многие родоначальники (так сказать, отцы-основатели) казахских родов были эмирами и карачи-беками золотоордынских ханов. Если говорить конкретно по родам, генетически установлена историчность многих личностей. Ниже перечислены топ-5 персонажей из шежире, чья историчность была доказана генетикой.

Алау из рода Алшин.

Он есть в шежире рода Алшин, а также в отдельных письменных источниках. Согласно источникам, он жил в эпоху золотоордынского Аз-Жанибек-хана и был его эмиром. Согласно шежире и генетическим данным, к роду Алшин относится около 30 процентов современных казахов, входящих в состав таких родовых подразделений, как Алимулы и Байулы.

То есть такие рода, как Адай, Бериш, Алтын, Жаппас, Шеркеш, Таз, Ысык, Есентемир, Байбакты, Кызылкурт, Тана, Маскар, Кете, Шекты, Торткара, Шомекей, Каракесек, Карасакал, согласно шежире, являются не отдельными родами разного происхождения, а ветвями большого казахского рода Алшин. Генетически подтверждают верность шежире в данном случае на 95 процентов. Генетически принадлежность к данному роду можно установить, протестировав мутацию под названием Y15552.

Майкы-бий из рода Уйсун.

Он был современником Чингиз-хана, Джучи. При Бату он уже был пожилым человеком и подал в отставку. Майкы-бий известен в казахских мифах и легендах, он присутствует в шежире как прародитель племени Уйсун среди казахов. По шежире его потомками являются такие рода, как Албан, Суан, Дулат, Шапрашты, Ысты, Ошакты, Сргелы, Шакшам, Сары-Уйсун.

Генетические исследования показывают, что в целом данные шежире совпадают с данными генетики. Генетически принадлежность к данному роду можно установить, протестировав мутацию под названием Y12782.

Акжол и его сын Кара ходжа из рода Аргын.

Эти эмиры были соратниками таких золотоордынских ханов, как Урус-хан, Тохтамыш-хан и так далее. Около 15 процентов современных казахов относят себя к потомкам Акжола. Шежире рода Аргын было проанализировано нами, и подавляющее большинство аргынских подродов относится к одной гаплогруппе. Генетически принадлежность к данному роду можно установить, протестировав мутацию под названием L1323.

Нангудай из рода Конырат (Кунгират).

В казахских шежире предком рода Конырат считался Нангудай. Этот эмир был приближенным хана Узбека и на протяжении 40 лет входил в состав правящей элиты Золотой Орды. По данным первоисточников, он происходил от двоюродного брата Борте, его потомки переехали в улус Джучи еще в 1230-х годах, а в 1240-х годах они приняли ислам.

Две ветви казахских коныратов генетически совпали между собой, подтвердив высокий уровень достоверности шежире коныратов. Генетически принадлежность к данному роду можно установить, протестировав мутацию под названием F3881.

Аккобек и Кобланды из рода Кыпчак.

В шежире казахского рода Кыпчак, как установил известный казахстанский историк Айболат Кушкумбаев, одним из родоначальников считается некий Аккобек. Просмотрев источники XIII века и фольклор тюркских народов, Кушкумбаев утверждал, что Аккобек из казахского шежире идентичен Аккобеку, вождю племени Токсоба-Кыпчак, который воевал с другим кыпчакским вождем Котяном Сутоевичем из рода Дурут.

Его жизнь зафиксирована как в арабских источниках XIII века, так и в одноименном героическом эпосе сибирских татар, который был записан в XIX веке. Генетически принадлежность к данному роду можно установить, протестировав мутацию под названием BY17659.

При этом надо помнить о том, что, несмотря на то что по своему происхождению казахские рода хоть и отличаются, но по общегенетическому портрету представители рода Адай на западе, Найман на востоке, Аргын на севере и Дулат на юге аутосомно едины и имеют одинаковый "общегенетический портрет".

Генетически отличия между казахскими родами не превышают 0,01 процента от всего генома, а отличия в У-хромосоме не такие уж и большие, чтобы их абсолютизировать.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569532680
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