Хуаньцю шибао (Китай): почему Россия так стремится запастись золотом?

00:20 27.09.2019

Гао Фэй (高飞) – преподаватель дипломатического института, Сюй Гоин (徐帼缨) – докторант факультета международных отношений дипломатического института



По данным Центробанка России, 1 сентября 2019 года золотовалютный резерв страны достиг исторического максимума и составил 529,1 миллиарда долларов. Запасы золота стоимостью в 109,5 миллиарда долларов и весом в 2219,2 тонны, составили 20,7% золотовалютного резерва. Впервые за последние 30 лет доля золота превысила 20%.



Центробанк России продолжает наращивать золотые запасы, много лет подряд он был крупнейшим в мире покупателем золота. За последние десять лет золотой запас России увеличился более чем в три раза, и это не простая случайность.



Во-первых, это сделано для того, чтобы избежать международных экономических рисков. Золото - подвижный, но редкий драгоценный металл, обладающий свойствами товара, валюты и капитала. В отличие от других активов, золото считается "твердой валютой", способной лечь в основу относительно безопасного механизма, защищающего от международных финансовых рисков. После мирового финансового кризиса 2008 года статус доллара как мировой валюты начал подвергаться сомнению. Эффективным способом хеджирования доллара и обогащения инвестиционного фонда стала скупка золота. Очевидно, что Россия надеялась диверсифицировать свои золотовалютные резервы, чтобы уклониться от рисков, связанных с колебанием доллара, а также сохранить и увеличить свои активы. За последние 20 лет капиталоотдача рынка базовых товаров составляет всего 1% в годовом исчислении, а ставка дохода, получаемого с золота, приближается к 8%. Таким образом россиянам несомненно удастся заработать хорошие деньги.



Во-вторых, это укрепляет силы в политической борьбе. С 2008 года отношения между Россией и Западом становились все хуже, росла геополитическая напряженность, слабело экономическое сотрудничество. В ответ на западные санкции, колебание цен на нефть и девальвацию рубля Россия ускорила процесс дедолларизации. В основном это проявлялось в сокращении размера госдолга США и замене его на золото. По данным американского министерства финансов, в мае 2018 года Россия вышла из списка 30 крупных стран-держателей гособлигаций США, после чего продолжила уменьшать вложения в них. В июле 2019 года у России остались облигации на сумму 8,5 миллиардов долларов. Очевидно, что Центробанк отказался от доллара в надежде диверсифицировать свои резервы при помощи золота и создать финансовую систему, независимую от американской валюты, а также стабилизировать внутреннюю экономику и ответить на вызовы извне.



В-третьих, это стало реакцией на изменения мироустройства. В настоящее время мировой порядок и система отношений между странами переживают крупные перемены, страны сталкиваются с нестабильностью и неопределенностью. Золото становится стандартным способом избежать экономических рисков. Россия всегда была крупной державой, увеличение золотовалютного резерва этой страны может свидетельствовать о ее тревоге за результаты изменений, происходящих в мире. К тому же усиливаются торговые трения между Китаем и США, растет нестабильность мировой экономики. В преддверии наступления глобального экономического спада Россия сделала ставку на покупку золота.



В отличие от России, Китай не увеличивает запасы золота с такой скоростью. Хотя с декабря 2018 года Народный банк Китая и купил около 100 тонн золота и его запасы составили 1942,4 тонны, золото занимает 2,7% всего золотовалютного резерва страны. По мнению Китая, золотые запасы - важная составная часть международных резервов, существенный фактор диверсификации инвестиционного портфеля, но не единственный возможный заменитель валютных накоплений. И все же сейчас наблюдаются изменения в стоимости активов золотого запаса. Не исключено, что в будущем Китай последует примеру России и тоже станет наращивать золотые резервы.



Сегодня ситуация в моровой торговле продолжает оставаться напряженной, на мир упала тень "валютной войны", центральные банки стран пытаются избежать рисков и наращивают золотые резервы. И все же современному миру не хватает вовсе не золота, а доверия и уверенности в сотрудничестве. Очевидно, что для России и Китая углубление взаимодоверия и сотрудничества важнее скупки золота.



В сентябре 2019 года премьер Госсовета КНР Ли Кэцян совершил официальный визит в Россию. Стороны сосредоточились на необходимости "содействовать сотрудничеству между участниками рынка золота двух стран, поддерживать дальнейшее развитие трансграничных расчетов при создании инфраструктуры финансового рынка и покровительствовать взаимодействию между расчетными механизмами". Укрепление доверия и сотрудничества может объективно считаться взаимным инвестированием России и Китая. Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие, вступающие в новую эпоху, стали новым образцом отношений между крупными государствами, а это намного стабильнее и ценнее золота.