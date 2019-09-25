 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 27.09.2019
01:19  "Кто и зачем пытается расшатать казахстанско-узбекские отношения на фоне антиядерных настроений" - Б.Эргашев
00:45  Голь на выдумки... В Киргизии придумывают очередную Нацстратегию... теперь - "финансовой доступности"
00:43  Талибан жестко бойкотирует афган-президент-выборы
00:23  Скрытое звено саудовской головоломки. К недавним атакам может быть причастен Израиль, - С.Кожемякин
00:22  Куда уводят казахскую молодежь салафиты, - М.Иманбаев
00:20  Хуаньцю шибао (Китай): почему Россия так стремится запастись золотом?
00:18  Что говорят генетики о казахских родах, - Ж.Сабитов

00:08  1916 год. Один против двадцати: забытый подвиг русского летчика, уроженца Туркестана А.Горковенко
Четверг, 26.09.2019
22:15  ЗамАкима Алматинской области Манзоров нашелся! - грызет шконку в СИЗО
22:12  Иран начал обогащение урана с помощью усовершенствованных центрифуг
20:35  Операция "И": поможет ли импичмент амер-демократам в борьбе за Белый дом, - А.Забродин
20:32  Застрой Ташкента по-"саларски". Можно ли верить словам президента? - О.Краснова
19:59  Экс-глава ДНР Дмитрий Трапезников возглавил столицу Калмыкии
15:16  Карабулакские целинники. Первые 52 узбекских семей собрали кутули и поехали переселяться на север Казахстана
14:54  Умер Жак Ширак - президент Франции в 1995-2007 гг.
13:26  Обогащенный Иран: ждет ли Ближний Восток большая война, - К.Мельникова
13:24  Выяснилось, кто и зачем пиарит шизу-Грету. Эко-шантаж от Ала Гора (экс-вице-президента США)
13:23  Турция начала высылать на родину таджикских проституток
13:22  "Теперь арабы наши хозяева". Почему восточные немцы скучают по ГДР?
13:04  Павлик неМорозов. Комитет партийного контроля Казахского Нур Отана доверили русскому - Казанцеву
12:45  Раскумарились?.. Казахская арт-группа "КызылТрактор" просит казпреза Токаева найти и отдать их контейнер с работами
12:43  Кризис 1998-го возвращается: Олигархи в панике спасают от девальвации свои деньги
12:42  Потерялся замакима Алматинской области Багдат Манзоров: забухал в командировке, арестован?
12:40  Возраст согласия: чем запомнятся 18 лет операции США в Афганистане, - А.Ермаков
12:39  Где мигранты опаснее - в Европе или в России, - Дм.Стешин
12:20  Судьба Джамы. Как дизайнер-самоучка из Таджикистана стал создателем персонажей для Marvel, Lucasfilm и Стивена Спилберга
12:12  Что-то новенькое. КазМинюст зарегистрировал анти-китайское про-уйгурское "общественное объединение "Атажурт еріктілері"
11:34  Паниковский, бросай гуся... Экс-кыр-премьер и фигурант 8 дел Бабанов вновь удрал из страны
11:29  Грязный Джо. Старый коррупционер Байден как символ и надежда АмерДемпартии, - И.Титов
11:09  Вырожденец. В Лондоне судят сына КазСпикерши Д.Назарбаевой - дебоширил в отелях, грозил спрыгнуть с балкона
11:05  В казахском Шымкенте регулярно бьют узбекских студентов. УзбМИД взяло на карандаш
10:52  Отныне в Казахстане за "кражу невест" будут давать 15 лет. Разъясняет крадунам Генпрокуратура
10:20  Торжество УзбПолипартийности. Минист юстиции Давлетов записался в члены "Адолата"
10:14  Зампредом УзбНалогового комитета назначен "датчанин" Азизов
10:00  У таджика Олимпийского чемпиона Рио Д.Назарова нашли в анализах 2011 года метаболит туринабола
09:04  Гульчатаи прячут личики. В Коканде составляют тайные списки школьниц в мусульманских платках и их родителей
09:00  Аркадаг повелел переформатировать Халк Маслахаты и Меджлис в двухпалатный парламент. Смена вывесок
08:59  Космонавту Кононенко и постпреду Туркменистана при ООН Атаевой присвоили звание Героя Туркменистана
08:51  Назначенный замглавой УзбГоскомтуризма студент 4-курса Акбаров покинул должность. Смена памперсов
08:45  Токаев поведал в ООН о ЦУР и создании в Казе инклюзивного общества. Грета Тунберг закусывает...
08:41  От Саудовской Аравии до Антарктиды. О переделе мировых природных ресурсов в пользу США, - В.Прохватилов
08:21  Киргизия упрекнула ЕАЭС в отсутствии свободного рынка. В Бишкеке не утихают споры о вступлении в организацию, - "НГ"
08:19  Экс-МВД Армении генерал Арутюнян найден застрелившимся
08:18  Тегеран в центре внимания "большой пятерки", - Ю.Паниев
01:56  Зачем Китаю Ближний Восток, - Вас.Кашин
00:47  КазПравительство готовит запрет на вывоз скота в Узбекистан. Самим ням-ням надо
00:35  Россия возобнавляет наступление на "Идлибский халифат", - Моаз Аль-Аббас
00:18  Главой МВФ избрана болгарка Кристалина Георгиева
00:17  В позе брака: в Узбекистане утвердили правила проведения свадеб, - И.Кармазин
00:09  Красные хохло-уши. Украина готова мерзнуть назло российскому Газпрому
Среда, 25.09.2019
21:48  Фамилия обязывает. КырДепутат Ж.Акаев разоблачен как владелец бизнеса и неплательщик налогов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Хуаньцю шибао (Китай): почему Россия так стремится запастись золотом?
00:20 27.09.2019

Гао Фэй (高飞) – преподаватель дипломатического института, Сюй Гоин (徐帼缨) – докторант факультета международных отношений дипломатического института

По данным Центробанка России, 1 сентября 2019 года золотовалютный резерв страны достиг исторического максимума и составил 529,1 миллиарда долларов. Запасы золота стоимостью в 109,5 миллиарда долларов и весом в 2219,2 тонны, составили 20,7% золотовалютного резерва. Впервые за последние 30 лет доля золота превысила 20%.

Центробанк России продолжает наращивать золотые запасы, много лет подряд он был крупнейшим в мире покупателем золота. За последние десять лет золотой запас России увеличился более чем в три раза, и это не простая случайность.

Во-первых, это сделано для того, чтобы избежать международных экономических рисков. Золото - подвижный, но редкий драгоценный металл, обладающий свойствами товара, валюты и капитала. В отличие от других активов, золото считается "твердой валютой", способной лечь в основу относительно безопасного механизма, защищающего от международных финансовых рисков. После мирового финансового кризиса 2008 года статус доллара как мировой валюты начал подвергаться сомнению. Эффективным способом хеджирования доллара и обогащения инвестиционного фонда стала скупка золота. Очевидно, что Россия надеялась диверсифицировать свои золотовалютные резервы, чтобы уклониться от рисков, связанных с колебанием доллара, а также сохранить и увеличить свои активы. За последние 20 лет капиталоотдача рынка базовых товаров составляет всего 1% в годовом исчислении, а ставка дохода, получаемого с золота, приближается к 8%. Таким образом россиянам несомненно удастся заработать хорошие деньги.

Во-вторых, это укрепляет силы в политической борьбе. С 2008 года отношения между Россией и Западом становились все хуже, росла геополитическая напряженность, слабело экономическое сотрудничество. В ответ на западные санкции, колебание цен на нефть и девальвацию рубля Россия ускорила процесс дедолларизации. В основном это проявлялось в сокращении размера госдолга США и замене его на золото. По данным американского министерства финансов, в мае 2018 года Россия вышла из списка 30 крупных стран-держателей гособлигаций США, после чего продолжила уменьшать вложения в них. В июле 2019 года у России остались облигации на сумму 8,5 миллиардов долларов. Очевидно, что Центробанк отказался от доллара в надежде диверсифицировать свои резервы при помощи золота и создать финансовую систему, независимую от американской валюты, а также стабилизировать внутреннюю экономику и ответить на вызовы извне.

В-третьих, это стало реакцией на изменения мироустройства. В настоящее время мировой порядок и система отношений между странами переживают крупные перемены, страны сталкиваются с нестабильностью и неопределенностью. Золото становится стандартным способом избежать экономических рисков. Россия всегда была крупной державой, увеличение золотовалютного резерва этой страны может свидетельствовать о ее тревоге за результаты изменений, происходящих в мире. К тому же усиливаются торговые трения между Китаем и США, растет нестабильность мировой экономики. В преддверии наступления глобального экономического спада Россия сделала ставку на покупку золота.

В отличие от России, Китай не увеличивает запасы золота с такой скоростью. Хотя с декабря 2018 года Народный банк Китая и купил около 100 тонн золота и его запасы составили 1942,4 тонны, золото занимает 2,7% всего золотовалютного резерва страны. По мнению Китая, золотые запасы - важная составная часть международных резервов, существенный фактор диверсификации инвестиционного портфеля, но не единственный возможный заменитель валютных накоплений. И все же сейчас наблюдаются изменения в стоимости активов золотого запаса. Не исключено, что в будущем Китай последует примеру России и тоже станет наращивать золотые резервы.

Сегодня ситуация в моровой торговле продолжает оставаться напряженной, на мир упала тень "валютной войны", центральные банки стран пытаются избежать рисков и наращивают золотые резервы. И все же современному миру не хватает вовсе не золота, а доверия и уверенности в сотрудничестве. Очевидно, что для России и Китая углубление взаимодоверия и сотрудничества важнее скупки золота.

В сентябре 2019 года премьер Госсовета КНР Ли Кэцян совершил официальный визит в Россию. Стороны сосредоточились на необходимости "содействовать сотрудничеству между участниками рынка золота двух стран, поддерживать дальнейшее развитие трансграничных расчетов при создании инфраструктуры финансового рынка и покровительствовать взаимодействию между расчетными механизмами". Укрепление доверия и сотрудничества может объективно считаться взаимным инвестированием России и Китая. Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие, вступающие в новую эпоху, стали новым образцом отношений между крупными государствами, а это намного стабильнее и ценнее золота.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569532800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 сентября 2019 года №164
- Мажилис одобрил поправки в Соглашение о сотрудничестве в таможенных делах
- Ситуацию на Ближнем Востоке обсудили Главы Сенатов Казахстана и Иордании
- Д. Ашимбаев: Осуществление токаевских реформ возможно только при тесном взаимодействии с Елбасы
- Кадровые перестановки
- "Они могут спасти тысячи людей" - заявление в поддержку арестованных в Алматы врачей
- Касательно публикации в ряде СМИ о якобы повышении тарифа на тепло
- Кредитные рейтинги АО "БТА Банк" и ТОО "Novacom Corporation" подтверждены на уровне "В/В", рейтинги по национальной шкале повышены до "kzBB+" в связи с исправлением допущенной ранее ошибки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  