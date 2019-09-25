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Куда уводят казахскую молодежь салафиты, - М.Иманбаев
00:22 27.09.2019

Как салафиты уводят своих слушателей по ложным коридорам исламского вероучения

Сегодня во многих странах мира распространяется идеология салафизма – эксперты.

В эти дни в Алматы активно идет информационно-разъяснительная работа по профилактике религиозного экстремизма и терроризма в рамках государственной программы в данной сфере. Многие мероприятия проходят на рынках и торговых домах, где сосредоточено наибольшее количество приверженцев деструктивных религиозных течений и особенно салафизма. Zakon.kz попросил эксперта Общественного объединения "Конгресс религиоведов" Мейрама Иманбаева подробно рассказать о течении салафизм, чем оно опасно и как молодежь может противостоять такой угрозе.

На сегодняшний день одним из актуальных и важных вопросов в сфере религии в Казахстане является проблематика распространения опасных деструктивных идеологий и религиозного экстремизма среди населения. Об этом говорит и принятие Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 2018-2022 годы.

В этой связи Управлением общественного развития акимата города Алматы разработан и реализуется комплекс плановых мероприятий, посвященных информационно-разъяснительной работе среди горожан. Так, по итогам первого полугодия проведены 269 мероприятий с охватом 56866 человек. До конца года планируется организовать более 600 мероприятий с охватом 100 тысяч человек.

В ходе этих мероприятий охватываются все социальные слои города Алматы и многие из них проходят на рынках и торговых домах, где сосредоточено наибольшее количество приверженцев деструктивных религиозных течений и особенно салафизма. В связи с этим, мы попросили эксперта Общественного объединения "Конгресс религиоведов" Мейрама Иманбаева подробно рассказать о течении салафизм, чем оно опасно и как молодежь может противостоять такой угрозе.

- Многие эксперты в области религии отмечают, что в настоящее время во многих странах мира наблюдается рост распространения идеологии салафизма и их приверженцев, ультраконсервативного течения в исламе, выступающее за возвращение к первоосновам религии, - комментирует эксперт. - Исторический экскурс в истоки данного религиозного течения показывает, что салафизм по своей религиозно-правовой форме не является неким отдельным ответвлением исламской религий и доктринально исходит из ханбалитского мазхаба в исламе. Как известно, ханбалитскому мазхабу характерно нетерпимость к новшествам, то есть любой практике, которая не санкционирована Кораном и сунной Пророка.

По мнению ученых, основная задача идеологии салафизма заключается в очищении ислама от чуждых ей примесей, основанных на этнических, культурных и иных особенностях различных мусульманских народов.

Идеологи салафизма в своей деятельности большое значение придают практике и начинают идеологическую обработку верующих с простого призыва к соблюдению пяти столпов ислама. Хотя призыв к исполнению этих основных положений исламского вероучения является закономерным явлением, тем не менее, в последующем ситуация для адептов постепенно усложняется. Дело в том, что идеологи салафизма учат своих адептов вступать в своеобразный жесткий спор, дискуссию с другими верующими, предметом которого становится специфичное трактование постулатов ислама

В процессе такого системного и непрерывного обсуждения у верующих создается ощущение, что предмет спора и их трактование – это настоящая истина. Благодаря таким "учителям", непрерывно формируется новый круг приверженцев салафизма, которые, не имея соответствующего теологического образования, охотно занимаются комментированием Корана и хадисов пророка, фальсифицируя их истинность и объективность, уводя своих слушателей по ложным коридорам исламского вероучения.

Стоит отметить, что в современный период распространение идеологии салафизма наблюдается практически во всех регионах мира, в которых сосредоточены анклавы мусульманских общин. Активное распространение салафитских идей наблюдается даже в западных обществах, что в свою очередь вызывает у тамошнего населения вполне ожидаемую озабоченность и тревогу.

Весть о том, что в Австрии присутствуют последователи салафитского течения, впервые было заявлено в 2013 году. Тогда в австрийской газете "Die Presse" вышла статья о салафитских мечетях в столице страны, где велся сбор финансовых средств в помощь радикалам, сражающимся в Сирии, и их связь с исламистскими кругами в других странах.

В это же время Берлинское отделение Федерального ведомства защиты Конституции опубликовало анализ текущего состояния салафитской общины в столице Германии. По данным организации BfV, салафиты в Германии – это сеть из примерно 100 ячеек (группировок) численностью от 10 до 80 членов каждая, состоящая из мужчин и женщин. Во главе ячейки стоит лидер, пользующийся авторитетом у остальных ее членов. При этом BfV не квалифицирует салафизм как воинственное мировоззрение, который создает определенную питательную среду для радикализации своих сторонников, общее число которых, по оценкам спецслужбы, тогда насчитывалось порядка 43 тысяч человек.

Представители мусульманской общины Франции и тогдашний премьер-министр страны Мануэль Вальс, призывая к борьбе с радикализацией молодых мусульман во Франции, приняли совместное заявление, где призвали к культурной борьбе против распространения радикального исламизма среди молодежи путем повышения прозрачного финансирования мечетей, надлежащую подготовку и зарплату для имамов, а также теологическую работу среди приверженцев радикальных течений

Такая же ситуация характерна и для Испании, куда прибывают проповедники и "ученые салафиты" из других стран для вербовки новых адептов во всевозможных собраниях. По мнению экспертов, такие собрания, в совокупности с харизматичным проповедником, молодостью прихожан, большинство из которых – молодые мусульмане из бедных семей иммигрантов, живущие среди относительно благополучного христианского коренного населения, являются "эффективным инструментов радикализации".

В настоящее время в рамках актуализации проблемы салафизма во Франции приняты практические меры, в числе которых создание Центра по дерадикализации мусульман с целью помешать местным мусульманам вступать в ряды радикальных группировок. По решению суда в Центр по дерадикализации помещаются люди, которые считаются ставшими на путь радикализации, но которых нельзя поместить под стражу по каким-то конкретным уголовным статьям.

Необходимо отметить, что наиболее уязвимыми слоями населения, подверженными данной идеологии, во всех странах является молодежь. Для распространения своей идеологии в молодежной среде проповедники салафизма проводят активную работу по приглашению молодежи в зарубежные исламские учебные центры, занимаются распространением в социальных сетях соответствующих информационных материалов. В результате попавшие в сеть салафизма молодые люди отказываются соблюдать местные традиции и законы своей страны, уходят из дома и разрывают связь с родственниками, чтобы "служить" религии в своем специфическом понимании.

В целом такая тенденция в той или иной мере характерна и для Казахстана. Но применительно к нашим реалиям, необходимо отметить, что против салафитской идеологии в Казахстане ведется совместная и хорошо скоординированная работа всех заинтересованных государственных органов с привлечением потенциала экспертного и научного сообщества, молодежных организаций, НПО и СМИ.

- Сегодня с уверенностью можно констатировать, что усилия, направленные на продвижение светских ценностей, пропаганду традиционного понимания ислама с учетом традиций и культурных норм Казахстана, дают свои плоды и в казахстанском обществе религиозная ситуация остается стабильной, - резюмировал религиовед.

Источник - Zakon.kz
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