Скрытое звено саудовской головоломки. К недавним атакам может быть причастен Израиль, - С.Кожемякин

00:23 27.09.2019 Скрытое звено саудовской головоломки. К недавним атакам может быть причастен Израиль



Взрывы на нефтяных объектах открыли новую страницу ближневосточного кризиса. США, Израиль и арабские монархии готовы использовать любой повод, чтобы переформатировать политическую карту региона в свою пользу.



Параллельная реальность



Редкое событие в глобальной политике является одномерным. Большинство из них имеет скрытые от глаз "слои", сложенные из переплетения интересов различных фигур, групп, классов. Поэтому важно суметь разглядеть эти интересы, для чего В.И. Ленин советовал ставить вопрос "Кому выгодно?". "Политические события всегда очень запутанны и сложны. Их можно сравнить с цепью. Чтобы удержать всю цепь, надо уцепиться за основное звено", - добавлял он.



Ярким примером многослойного явления стали события на Ближнем Востоке. На рассвете 14 сентября в Саудовской Аравии прогремели взрывы, вызвавшие сильные пожары. Пострадали объекты национальной нефтяной компании "Сауди Арамко" - месторождение "Хурайс" и крупнейший комплекс подготовки нефти в Абкаике. В результате ежесуточная добыча "черного золота" упала более чем вдвое.



С самых первых сообщений о ЧП возник вопрос о его природе. Йеменский телеканал "Аль-Масира", подконтрольный группировке "Ансар Алла" (хуситы), передал обращение повстанцев. Последние взяли ответственность за атаки, заявив, что они совершены с помощью беспилотников (БПЛА), и назвав их возмездием за бомбардировки.



Практически одновременно появилась другая версия. Ее представил госсекретарь США Майк Помпео. Строя утверждения исключительно на эмоциях, он обвинил Иран. "Иран совершил беспрецедентную атаку на мировые энергетические поставки. И нет никаких доказательств, что нападения совершены из Йемена", - утверждал глава американской дипломатии.



Этот образец изощренной софистики оказался уязвим для критики, ведь ни одного довода Помпео не привел. Поэтому в последующие дни крупные СМИ США принялись наперебой сыпать "сенсациями", ссылаясь на анонимные, но "заслуживающие доверия источники" то в ЦРУ, то в Пентагоне. Газета "Вашингтон пост", например, уверяла, что ударные БПЛА были запущены с баз на юго-западе Ирана, облетели Персидский залив над территорией Ирака и, наконец, достигли своих целей. Единственным аргументом стала якобы зафиксированная разведкой "необычная активность" на иранских базах.



Дальше - больше. Телеканал "Си-Би-Эс" заявил, что, помимо боевых дронов, нефтяные объекты атаковали иранские крылатые ракеты. А другая телекомпания - "Эн-Би-Си" - упомянула о "неоспоримых доказательствах" в виде спутниковых снимков. Правда, обнародованы они так и не были…



В итоге медиаимперии фактически сформировали параллельную реальность. Их ничем не подтвержденные утверждения стали преподноситься как "железные" аргументы в последующих нападках на Иран. Это видно на примере позиции Эр-Рияда. В течение нескольких дней саудовские власти воздерживались от предъявления обвинений и призывали ООН расследовать инциденты. Еще 17 сентября министр энергетики и одновременно сын короля Абдель Азиз бен Салман признавал, что в стране "не пришли к заключению, кто и каким образом нанес удары". Однако уже на следующий день министерство обороны провело брифинг, на котором продемонстрировало груды искореженного металла, названного обломками иранских ракет и БПЛА. Вся остальная "фактология" явилась дословным пересказом американских публикаций.



Боль Йемена



Очевидно, что влиятельным силам нужно было обвинить Иран, и ради этого они были готовы на все. В этом отношении атаки 14 сентября очень похожи на атаки 11 сентября 2001 года. Тогда, напомним, власти и медиаимперии США поспешили объявить виновником "Аль-Каиду"*, начав под этим предлогом вторжение в Афганистан, а затем и в Ирак. Вплоть до сегодняшнего дня картина терактов 18-летней давности остается неясной, что породило гипотезы о грандиозной провокации. Не были ли такой же провокацией нынешние события? Для этого нужно попытаться установить, кто был их истинным организатором.



Версия с Ираном отпадает сразу. Трудно представить, чтобы страна, находящаяся под беспрецедентным прессингом и имеющая врагов, ждущих малейшего повода для наступления, пошла на столь самоубийственный, а главное, бессмысленный шаг. К этому нужно добавить техническую сторону вопроса. Как иронично подмечает журнал "Национальный интерес" - одно из немногих изданий, занявших взвешенную позицию, - до последнего момента американские эксперты уверяли всех в невысокой точности попадания иранских крылатых ракет. В общем, как указал глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф, США потерпели неудачу в максимальном давлении и решили обратиться к максимальному обману.



Что касается хуситов, то для них удары по врагу являются абсолютно законной реакцией. Причем весьма гуманной, учитывая, что ни один человек при атаке не пострадал. Напомним, военная операция в Йемене привела к самой страшной гуманитарной катастрофе последних десятилетий. По крайне заниженной оценке ООН, от бомбардировок погибли 7,3 тыс. мирных жителей, среди которых 2 тыс. детей. Блокада и целенаправленное уничтожение инфраструктуры привели к голоду и эпидемиям, ставшим причиной смерти 800 тыс. человек. 23 млн граждан остро нуждаются в гуманитарной помощи.



С первых месяцев вторжения хуситы стали наносить контрудары. Атакам с помощью ракет и БПЛА подвергались саудовские аэродромы, военные базы и объекты нефтяной промышленности. Самыми ощутимыми оказались обстрелы аэропорта города Абха и месторождения Шайба. Последнее расположено в 1000 км от контролируемой хуситами территории, что показало возросшие возможности повстанцев.



Каждая успешная атака поднимала истерию относительно "иранского следа". Тегеран действительно оказывает политическую поддержку хуситам, в прошлом месяце в стране открылось диппредставительство движения. Но ни одного заслуживающего доверия факта передачи оружия не зафиксировано.



Важное значение в понимании боевых возможностей повстанцев имела выставка, проведенная ими в июле. На ней были представлены тактические баллистические ракеты "Бадир-Ф", крылатые ракеты "Кудс-1", а также несколько модификаций БПЛА. В том числе ударный "Самад-3", способный преодолеть расстояние свыше 1000 км. Как признали западные эксперты, ни один из образцов не является ни иранским оружием, ни его копией.



Так что способность хуситов дать ответ интервентам несомненна. Заслуживает внимания и их заявление, что атаки помогли осуществить "благочестивые люди внутри королевства". Этими людьми наверняка являются шииты, которые подвергаются суровой дискриминации. Из 134 человек, казненных в Саудовской Аравии с начала года, большинство - шииты, обвиненные в пропаганде своей ветви ислама и участии в акциях протеста. Многие из жертв при аресте были несовершеннолетними, и "гуманные" саудовские власти ждали, когда им исполнится 18 лет. Вопиющим случаем стала казнь Муртажи Курейриса, которому на момент совершения "преступления" было 10 лет. К слову, атакованные 14 сентября объекты расположены на востоке страны, где значительная часть населения исповедует шиизм.



"Кому выгодно?"



И все же в этих событиях немало нестыковок. Во-первых, полное бездействие системы ПВО. Во время прежних атак саудовским военным удавалось сбивать значительную часть ракет и БПЛА. Нынче же зенитные комплексы не только не остановили, но якобы даже не заметили целую эскадрилью! И это при том, что завод в Абкаике прикрывает батарея ЗРК "Пэтриот" американского производства. Вдобавок в Восточной провинции Саудовской Аравии, а также в граничащих с ней Катаре, Кувейте, Бахрейне и ОАЭ расположено большинство ближневосточных баз США - каждая со своей системой воздушного наблюдения. Во-вторых, нельзя не отметить ювелирную точность ударов. Добиться ее наступательные средства хуситов вряд ли смогли бы.



Таким образом, последние нападения могут быть тщательно спланированной провокацией с участием реакционных кругов США, Израиля и Саудовской Аравии. Получив разведданные о готовящихся хуситами налетах, они просто не стали им препятствовать. Выскажем еще одну версию. Допустив атаку, но сомневаясь в ее масштабности, те же силы дополнили ее собственными высокоточными ракетами или БПЛА. Следует заметить, что мировым лидером в производстве боевых беспилотников является Израиль. Такие ударные БПЛА, как "Эйтан", "Хароп" и "Гермес 900", способны преодолеть тысячи километров и наносить точечные удары. Любопытно также, что атаки были совершены с северо-запада, то есть со стороны Израиля…



Если вернуться к рекомендации Ленина, мотивы лежат на поверхности. Правительство Биньямина Нетаньяху, провозгласившее "сдерживание Ирана" основой внешней политики, не могло спокойно наблюдать за рядом тенденций. Во-первых, вопреки санкциям, Тегеран не демонстрирует ни паники, ни смертельной агонии. Китай продолжает наращивать импорт иранской нефти, появилась информация о намерении Пекина инвестировать в экономику страны 400 млрд долл. На 30 процентов вырос за последний год иранский несырьевой экспорт.



Во-вторых, трещит по швам дипломатическая блокада. Месяц назад Зариф совершил визиты в Кувейт и Катар, во время которых обсуждались договоры о ненападении и свободе судоходства. Раскололась воюющая в Йемене арабская коалиция. Поддерживаемые ОАЭ сепаратисты из Южного переходного совета отбили у просаудовских наемников ряд стратегических пунктов.



Но самыми неприятными для Израиля стали колебания в позиции Запада. Президент Франции Эмманюэль Макрон представил план урегулирования, согласно которому Тегерану предоставят кредит в 15 млрд долл. и позволят в ограниченных объемах (до 700 тыс. баррелей в сутки) торговать нефтью. В обмен Иран вернется к полному выполнению условий "ядерной сделки" и вступит в переговоры по своей ракетной программе. Презентация плана произошла на саммите "большой семерки" во французском Биаррице, куда, помимо Трампа, неожиданно прибыл Зариф. Ожидавшиеся переговоры - а на возможность их перед этим намекали и в Вашингтоне, и в Тегеране - однако, не состоялись. Возможно, из-за вмешательства Нетаньяху, который в телефонном разговоре с Макроном назвал диалог недопустимым.



Тем не менее сигналы продолжались. Одним из них стала отставка Джона Болтона - главного сторонника ужесточения мер. "Все возможно", - отвечал Трамп на вопросы о возможной встрече с иранским коллегой. Поводом для переговоров мог стать приезд Роухани на открывшуюся 17 сентября сессию Генассамблеи ООН.



Атаки перечеркнули возможность диалога и позволили усилить нападки на Тегеран. США ввели санкции против центрального банка и национального фонда развития Ирана. Глава Пентагона Марк Эспер объявил об отправке на Ближний Восток дополнительных войск и средств ПВО. Кроме того, выросли шансы Нетаньяху на создание правой коалиции после неудачных для него выборов. Вряд ли случайно то обстоятельство, что большинство развернувших антииранскую кампанию СМИ, например "Вашингтон пост", входят в так называемое еврейское лобби.



Остается сказать о позиции Москвы. В условиях формирования агрессивного альянса Владимир Путин предложил Саудовской Аравии комплексы С-300 или С-400. И хотя ряд провластных СМИ расценили это как "тонкий троллинг", а Эр-Рияд, проигнорировав слова Путина, обратился за помощью в усовершенствовании ПВО к Южной Корее, подобные шаги не единичны. В июне стало известно о начале поставок королевству военной техники, а также о планах по созданию лицензионного производства российского оружия. По данным СМИ, Эр-Рияд закупил огнеметные системы "Солнцепек", противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и т.д.



Продолжается координация в формировании мировых цен на нефть, ускоренными темпами растет товарооборот. Как признал министр энергетики РФ Александр Новак, готовятся к реализации десятки совместных проектов. Подписание соглашений состоится в октябре, во время визита Путина в Саудовскую Аравию.



Аналогичная политика ведется в отношении Израиля. В ходе последнего приезда Нетаньяху Путин подчеркнул, что отношения двух стран "приобрели новое качество и по вопросам безопасности, и по линии военного сотрудничества". Сам израильский премьер между тем назвал целью визита "противодействие агрессивным действиям Ирана". В погоне за сиюминутной выгодой Кремль привычно забывает, кто является его верным союзником, а кто при первой возможности всадит в спину нож.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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