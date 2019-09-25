Талибан жестко байкотирует афган-президент-выборы

00:43 27.09.2019

"Талибан" вновь призвал афганцев не участвовать в президентских выборах



Правительство в Кабуле не в состоянии обеспечить проведение честных общенациональных выборов в Афганистане, заявляют представители экстремистского движения "Талибан", передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).



Менее чем за неделю до президентских выборов, назначенных на 28 сентября, группировка опубликовала очередное заявление, призывающее афганское население не участвовать в голосовании.



"Талибан" напомнил населению страны о случаях нарушений и подтасовок голосов в ходе предшествующих избирательных процессов, в том числе президентских выборов 2014 года, по итогам которых было на компромиссной основе по сути назначены президент Гани и правительство национального единства во главе с Абдуллой Абдуллой – фактическим победителем тех выборов.

"Оценивая нынешнюю ситуацию, мы можем сказать, что она слишком далека для проведения любых выборов, заслуживающих доверия, – отмечается в заявлении. – Люди сыты по горло марионеточным режимом, фиктивными кандидатами и фальсификациями на выборах и не хотят участвовать в голосовании. С другой стороны, команды Ашрафа Гани и Абдуллы изо всех сил стремятся использовать махинации, чтобы добиться преимуществ".

Представители "Талибана" выразили мнение, что грядущее голосование будет сопряжено с еще большим числом нарушений, при этом победителя в очередной раз определят иностранные силы.

Напомним, экстремистская группировка провела несколько крупных атак и терактов, в результате которых за несколько месяцев погибли десятки людей, в основном мирных жителей.

Стоит отметить, что талибы и в 2014 году клялись сорвать любой ценой выборы президента, однако им тогда не удалось сделать ничего существенного.