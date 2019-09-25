Голь на выдумки... В Киргизии придумывают очередную Нацстратегию... теперь - "финансовой доступности"

00:45 27.09.2019

Состоялась официальная церемония начала разработки Нацстратегии по финансовой доступности – Нацбанк КР



Состоялась официальная церемония разработки Национальной стратегии по финансовой доступности в рамках реализации проекта по повышению финансовой доступности в Центральной Азии, сообщает пресс-служба Национального банка КР.



Разработка Стратегии будет осуществляться Национальным банком при техническом содействии проекта IFC по расширению финансовой доступности в Центральной Азии, финансируемого Правительством Швейцарии, а также государственными органами и представителями частного сектора.



Основной целью проекта по повышению финансовой доступности в Центральной Азии является расширение доступа к сберегательным и кредитным продуктам, предоставляемым регулируемыми финансовыми организациями на устойчивой основе.



"Реализация мероприятий по финансовой доступности благоприятно отразится на экономике страны, поскольку доступный для населения финансовый сектор способствует инклюзивному росту и продвижению конкурентоспособной и ориентированной на экспорт экономики", - отметил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов, выступая перед участниками церемонии.



Учитывая текущее состояние финансовой доступности в КР и международную практику, Национальной стратегией будут определены такие приоритетные направления, как расширение продуктовой линейки (включая страховые услуги и развитие рынка капитала), каналов доставки и точек доступа к финансовым услугам, повышение финансовой грамотности населения и обеспечение защиты прав потребителей.



Технические семинары для участников и ряд встреч с рабочими группами по вышеуказанным приоритетным направлениям состоятся 26-27 сентября 2019 года.



Справочно: IFC, входящая в Группу Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, фокусирующим свою деятельность на поддержке частного сектора на развивающихся рынках. В 2018 финансовом году было предоставлено $23 млрд. долгосрочных инвестиций развивающимся странам, усиливая потенциал частного сектора по искоренению бедности и повышению всеобщего благосостояния.