"Кто и зачем пытается расшатать казахстанско-узбекские отношения на фоне антиядерных настроений" - Б.Эргашев

01:19 27.09.2019

Зарубежный эксперт высказался о строительстве узбекской АЭС близ границы с Казахстаном.



Узбекистан, подписавший соглашение с Россией о строительстве атомной электростанции, назвал "приоритетной площадкой" для будущей АЭС берег озера Тузкан, расположенного в нескольких десятках километров от границы с Казахстаном. В минэкологии РК считают, что узбекская сторона официально не уведомляла Нур-Султан о планах построить АЭС, тогда как в минэнерго утверждают, что Ташкент не обязан информировать соседей.



И если же у отечественных экспертов отношение к этому вопросу в большинстве своем негативное, то узбекские специалисты высказались с несколько противоположной стороны. Корреспондент медиа-портала Caravan.kz обсудил эту тему с независимым экспертом и директором Центра исследовательских инициатив "Ma"no" Бахтиером Эргашевым.



- Давайте исходить из того, что Узбекистан - это страна, которая уже испытывает энергодефицит. Для успешной реализации планов модернизации, для форсированной индустриализации Узбекистану нужна электроэнергия. И если нам уже нужна производительность около 70 миллиардов киловатт-часов, то сейчас мы имеем 65 миллиардов киловатт-часов. Такой дефицит мешает развитию малого бизнеса в регионах, препятствует строительству новых производств - от малых до крупных. В любом случае Узбекистану нужно решать эту проблему. Уже к 2030 году потребности развивающейся экономики и увеличивающегося населения страны потребуют около 120 миллиардов киловатт-часов электроэнергиии. И ее нужно где-то добывать...



На сегодняшний день у Узбекистана нет возможности строить крупные ГЭС, у нас нет больших залежей качественных энергетических углей, которые позволили бы строить электростанции. Серьезным направлением энергетической политики Узбекистана является развитие солнечной энергетики, но опять же в силу недостаточно эффективных технологий это направление не сможет решить всех проблем во всей отрасли. Узбекистан обязан искать новые пути решения, одним из которых и является строительство АЭС.



- Давайте разъясним такой момент. В силу очевидных факторов казахстанское население очень негативно относится к упоминаниям о всяческих ядерных технологиях. Общественность с беспокойством восприняла новость о возведении АЭС неподалеку от границы с РК. Расскажите, каково отношение узбекской общественности к ядерной теме в целом и к строительству новой АЭС в частности?

- Несомненно, строительство АЭС - это тема, которая вызывает и будет вызывать определенные вопросы у общественности, прежде всего связанные с безопасностью, - отметил наш спикер.

По словам эксперта, на сегодняшний день в мире наблюдается две тенденции: первая характерна для развитых стран - та же Германия, которая работает на сокращение, а в долгосрочной перспективе и на отказ от атомной электрогенерации. Но, с другой стороны, наблюдается и рост запроса со стороны все тех же развивающихся стран на то, чтобы развивать атомную энергетику, - это Индия, Китай, Бангладеш, Иран, Венгрия, Турция.



- Несомненно, общественность интересуют вопросы, как правительство намеревается обеспечить радиационную безопасность. Прежде всего, те реакторы, которые будут устанавливаться на этой АЭС - ВВЭР-1200, - полностью соответствуют всем фукусимским требованиям безопасности, которые выработала МАГАТЭ, - добавил специалист.

Второй момент, на который обратил внимание Эргашев: на самом деле правительство понимает озабоченность общественности. Сейчас, когда площадка для строительства на стадии подготовки, правительство работает над тем, чтобы обеспечить полную прозрачность этого проекта. Конечно же, есть определенные группы людей, которые стараются "набирать очки" на том, чтобы будировать вопросы радиационной безопасности. Но в ответ на это правительство стремится обеспечить полную прозрачность этого процесса - проектирования, строительства и эксплуатации.



- Что касается казахстанской общественности и ее реакции... Помимо той радиофобии, что господствует в казахстанском общественном мнении еще с 80-х годов, в казахстанском обществе есть и другие серьезные настроения, которые надо учитывать. Но, кроме того, я уверен, что в Казахстане есть целенаправленная работа по дискредитации этого проекта. Есть люди, которые работают в этом направлении и во многом заинтересованы, чтобы вбить клин между Казахстаном и Узбекистаном. И, скорее всего, такой проект финансируется из-за рубежа.

Есть реальные радиофобные настроения, и это успешно используется, чтобы развивать антиузбекские настроения в казахстанском обществе. Я думаю, что ситуацию надо разъяснять. Потому что любой человек в Казахстане, который выступает против строительства АЭС, должен понимать, что Узбекистан делает это не потому, что хочет, а потому, что это необходимо. Конечно, не хотелось бы, чтобы фактор строительства АЭС использовали для подрыва казахстанско-узбекских отношений, поэтому, чем больше будет прозрачности, дискуссий и диалогов, тем лучше, - подметил господин Эргашев.

- Согласно Конвенции ЭСПО, страна, намечающая строительство атомной станции, должна проинформировать о планах соседние государства, которые могут выступать "затрагиваемой стороной". Но, с другой стороны, Узбекистан не является стороной Конвенции ЭСПО, в связи с чем не несет обязательств по уведомлению сопредельных стран о планировании строительства АЭС. Как может разрешиться эта ситуация? Удастся ли Казахстану получить сведения о деталях проекта будущей атомной электростанции?



- Процесс согласования только идет. Узбекистан готов к сотрудничеству, к диалогу, готов к тому, чтобы информировать своих соседей. Но это не тот вопрос, который может меняться под воздействием каких-то внешних факторов. Узбекистан принял четкое и твердое решение по строительству АЭС как один из ключевых элементов снижения энергодефицита в стране. Я уверен, что Узбекистан будет соблюдать те требования, которые есть в международных конвенциях, для того чтобы выработать совместную позицию со странами-соседями, чтобы снимать их озабоченность. Поэтому я думаю, что никакого серьезного противостояния на этом фоне не будет.



- В среде экспертов бытует мнение, что Кремль хочет закрепиться в Центрально-Азиатском регионе через строительство АЭС. В Казахстане эту идею "продать" не удалось, после чего Россия переключила внимание на Узбекистан. Стоило ли властям РУ принимать решение столь быстро? Возможно, им следовало изучить и вынести этот вопрос на обсуждение общественности?

- На самом деле обсуждение внутри экспертного сообщества вопроса строительства АЭС в Узбекистане идет как минимум лет 10-12. Рассматривались различные форматы этого проекта. Лучшие условия были предложены РОСАТОМОМ, и поэтому он выбран партнером в рамках этого проекта. Воздействовать на правительство Узбекистана в отношении этого вопроса никто не сможет, это бесперспективно.

- Говоря о вытекающих последствиях и рисках строительства АЭС как для Узбекистана, так и РК, что можно отметить в первую очередь?

- Узбекистан строит АЭС на своей территории, он убежден в безопасности этого проекта как для себя, так и для Казахстана. Как бы ни нагнеталась ситуация, какие бы информационные кампании ни раздувались, эта ситуация не приведет к каким-либо отрицательным последствиям для казахстанско-узбекских отношений.

- А можно ли выделить какие-либо положительные моменты или же спрогнозировать потенциальную выгоду для обеих стран в рамках этого проекта?

- Стабильно развивающийся Узбекистан - это всегда позитивный фактор для того же Казахстана. Я думаю, что плюсов здесь гораздо больше. Узбекистан, решающий проблемы путем строительства АЭС, - это только плюс для стран Центральной Азии. Это перевесит все информационные наскоки и провокационные вбросы, которые есть в СМИ, - подметил узбекский специалист.

По мнению главы Центра исследовательских инициатив "Ma"no", строительство АЭС - это технический рывок, это решение вопросов увеличения энергогенерации в стране, это создание базы для реализации политики ускоренной индустриализации и экономической модернизации в Узбекистане. Этот проект будет способствовать тому, чтобы экономический рост был устойчивым и стабильным не только в Узбекистане, но и во всех странах Центральной Азии.

- Я вижу только позитивные вещи. Хотя при этом никто не отрицает того, что обеспечение вопросов безопасности является важнейшим приоритетом, - сказал в заключение господин Эргашев.

Автор: Ахмет Талапулы

17.09.19