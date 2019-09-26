Кибервойска запускают оружие массовой дезинформации. В 70 странах манипулируют общественным мнением

01:32 27.09.2019

В 70 странах манипулируют общественным мнением при помощи интернета и соцсетей, сообщается в исследовании Оксфордского университета.

Доклад "Глобальная система дезинформирования-2019: классификация организованной манипуляции в социальных медиа" отмечает, что "компьютерной пропагандой" занимаются политики и партии, например, распространяя фейковые или полуфейковые новости среди электората, государственные органы, которые используют интернет для пропаганды, подавления свободы СМИ, подавления критики в свой адрес, очернения политических оппонентов и искоренения политического инакомыслия.

Исследователи насчитали 56 стран, которые в том или ином виде организовали кампании по дезинформации пользователей Facebook, в их числе США, Великобритания, Китай, Россия, Узбекистан, Вьетнам, Турция, Венгрия, Греция, ЮАР, Южная Корея, Сирия, Куба, Хорватия.