Беседа Трампа с Зеленским обернулась сенсацией, - Т.Ивженко

07:02 27.09.2019 Американский президент спровоцировал украинского на критику европейских лидеров



Владимир Зеленский утверждает,

что говорил только правду.



Обнародование стенограммы разговора президентов Украины и США может разрешить ряд проблем для Дональда Трампа, но создать их для Владимира Зеленского. В Киеве обратили внимание не столько на интересовавшую Трампа тему расследования против сына Байдена, сколько на выпады Зеленского против европейских лидеров.



Именно канцлер Германии и президент Франции, а не американский лидер будут участвовать в переговорах с Украиной и Россией об урегулировании в Донбассе. "По итогам первой встречи Трампа и Зеленского в среду в Нью-Йорке стало понятно, что Вашингтон не собирается на данном этапе входить в переговорную группу по Донбассу. Что это значит? Что Зеленского оставили один на один – не только с российским президентом, но теперь уже с тройкой, сформировавшейся в рамках "нормандской четверки", – сказал "НГ" политолог, попросивший не упоминать его имени.



Эксперты в Киеве и ранее выражали недовольство неоднозначной позицией Германии и Франции. Меркель и Макрона публично подозревали в игре на стороне России – в силу экономических интересов. Но никогда ранее подобные заявления не озвучивались представителями власти. Поэтому отрывки разговора Трампа и Зеленского стали сенсацией.



Тон, судя по обнародованной стенограмме, задал американский президент: "Скажу, что мы делаем много для Украины. Мы прилагаем много усилий и посвящаем много времени… Гораздо больше, чем европейские страны, которые должны помогать больше, чем они делают это сейчас. Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают, – это говорят. И я думаю, у вас должны быть вопросы к ним. Когда я общался с Ангелой Меркель, она говорила об Украине, но она не предпринимала действий. Точно так же и многие европейские страны. Поэтому я думаю, что вам стоит обратить внимание на это. А США хорошо относятся к Украине".



Зеленский, отвечая, согласился с собеседником: "Да, вы абсолютно правы. Не просто на 100%, а на 1000%. И я могу сказать вам следующее. Я говорил с Ангелой Меркель и встретился с ней. Я также встречался и говорил с Макроном. И я сказал им, что они делают недостаточно в вопросах, связанных с санкциями. Они не применяют санкции. Они не работают столько, сколько должны работать на Украину. Логично, чтобы Европейский союз был нашим крупнейшим партнером, но фактически США являются гораздо более крупным партнером, чем Евросоюз".



В четверг последовали комментарии, свидетельствующие, что в европейских столицах услышали слова украинского президента. "Немецкая волна", ссылаясь на данные правительства, сообщила, что с 2014 года Германия предоставила Украине 544 млн евро на программы развития, 110 млн евро гуманитарной помощи, кредиты на сумму 500 млн евро, а еще 25 млн евро были потрачены на мероприятия по стабилизации ситуации в Донбассе, в том числе мониторинг конфликта. "ФРГ – третий по величине донор Украины после Евросоюза и США", – цитируют сообщение информагентства.



В свою очередь, спикер Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини Майя Косьянчич заявила, по сообщению Радио "Свобода", что Евросоюз с 2014 года оказал Украине "беспрецедентную поддержку". По ее словам, на разнообразные программы было выделено 15 млрд евро: "За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории ЕС. Будучи убежденным сторонником Украины и ее демократического пути, признавая огромные проблемы, с которыми сталкивается Украина, и огромные усилия по проведению реформ после революции 2014 года, ЕС вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро грантов и займов для поддержки процесса реформ".



Отметим, что речь идет о множестве отдельных программ, включая как реформы целых государственных систем – судебную, антикоррупционную, госслужбы, так и проекты вроде модернизации инфраструктуры пограничных пунктов. Каждая программа финансировалась в разное время согласно отдельным решениям. Общая сумма, о которой сказала Косьянчич, совпадает с теми данными, которые в 2017 году озвучил экс-глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли. Он говорил о более чем 10 млрд евро помощи, поступившей на тот момент.

Но при этом в Европе возмущались тем, как украинская сторона использует возможности. В ноябре 2017 года Мингарелли, выступая на заседании Европейской бизнес-ассоциации, заявил: "Первое – вы должны придерживаться верховенства закона и побороть коррупцию. Без преодоления коррупции в Украине не будет успехов в экономике, невозможно будет привлечь иностранных инвесторов и создать рабочие места для граждан". Он напомнил, что команда Порошенко обещала создать антикоррупционный суд, но тянула с этим (суд начал работать только в сентябре с.г. – "НГ"). Звучали и другие претензии. Позже Мингарелли публично признал, что с 2014 года в Украине было проведено много реформ, но их темпы вызывали недовольство западных союзников Киева. "Вопрос в том, что вы должны существенно ускориться. Реформы нужно делать быстрее, чтобы доказать молодым украинцам, что у них есть будущее в Украине", – призывал европейский посол украинскую власть за полтора года до президентских выборов.

Результаты состоявшегося в этом году голосования, по мнению экспертов, стали свидетельством того, что прежний состав власти так и не провел реформы, которые получили бы поддержку людей. Рядовые украинцы удивляются, узнав, сколько денег было потрачено на это европейскими партнерами. Опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова в июне с.г., показал, что список самых важных проблем (не считая войны в Донбассе), решения которых граждане ожидают от власти, остался неизменным с 2014 года. "Самая важная – антикоррупционная реформа (так считают 63% населения), далее по уровню значимости – реформа здравоохранения (57%), пенсионная реформа и реформа системы соцзащиты (52%), реформа органов правопорядка (37%), люстрация чиновников (33%), реформа армии, усиление обороноспособности (26%)", – сказано в отчете по результатам исследования.

Примечательно, что весь перечень – это список тех вопросов, решением которых гордилась команда Порошенко. Но, судя по результатам опроса, рядовые граждане не увидели этих реформ. Это значит, что украинцы не оценили помощь западных партнеров, потому что она не привела к системным переменам в стране. Кстати, в период предвыборной кампании вопрос о расходовании европейских и американских денег сыграл значимую роль в поддержке кандидатов. Если команду Порошенко упрекали в неэффективном использовании средств, то самих кредиторов и доноров – в том, что выделяли деньги, зная об их неэффективном использовании.



Судя по стенограмме телефонной беседы Трампа с Зеленским, президенты говорили все же о другом. Украинский лидер (который, по его словам, ожидал, что будет обнародована только американская часть записи, ведь у него не спрашивали разрешения на обнародование его слов) объяснился с журналистами по поводу выпадов в сторону европейских политиков. "Украинская правда" привела такой комментарий Зеленского: "Я вам скажу честно, смотрите, я за каждое свое слово отвечаю, – я много раз благодарил, и благодарю, и продолжаю (иностранных кредиторов и доноров. – "НГ")... Сейчас на встрече с президентом Трампом я сказал, что благодарен за любую помощь для Украины – от наших европейских лидеров, от госпожи Меркель, от господина Макрона и от многих… Наш звонок был в очень сложный период: когда Россию вернули в ПАСЕ, когда санкции не имели такого серьезного давления на строительство "Северного потока – 2". И я говорил об этом со всеми лидерами… И многие лидеры говорили: мы понимаем, но в этих вопросах будет так".



Зеленский после обнародования стенограммы снова поблагодарил Европейский союз за помощь, добавив: "Но я сказал правду (в беседе с Трампом. – "НГ"), потому что "Северный поток" для нас – это угроза. Большая угроза энергетической безопасности. Потому что мы можем потерять транзитные деньги... Мое видение, личное, "Северный поток" – это постепенное снятие санкций… А за все остальное мы благодарим. Действительно, большую помощь нам оказывают страны Европейского союза".



Политолог Алексей Голобуцкий в блоге на сайте "24 канала" обратил внимание, во-первых, на то, что беседа Трампа с Зеленским – "это образец разговора двух внесистемных политиков, потому что в этом Трамп и Зеленский одинаковы". Если перейти от тональности к содержанию, в частности в том отрывке разговора, где два президента критикуют европейских коллег, то Голобуцкий отметил: "А где они отклонились от реалий? "Обеспокоенная" Европа действительно говорит и говорит. А действует исключительно в интересах собственной выгоды. Дипломат Порошенко влиял на это дипломатическими методами… Несистемный эмоциональный политик Зеленский действует другими методами. И они тоже дадут результат".



Политолог Владимир Фесенко считает, что выпад может иметь "определенные политические осложнения для президента Зеленского в дальнейших контактах с представителями Демократической партии США и во взаимодействии с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель. Но это скорее негативный эмоциональный фон. И в США, и Меркель с Макроном сделают скидку на политическую неопытность нового украинского президента и на его стремление понравиться президенту Трампу. Хотя осадок, конечно, останется". И Зеленский впредь будет осторожнее выражать свое мнение, считает Фесенко.



В Киеве говорят также о том, что скандал может ухудшить для украинского президента ситуацию на предстоящей встрече "нормандской четверки". Отметим, что Дональд Трамп в ходе встречи с Зеленским не подтвердил намерения лично участвовать в работе подобного формата. По сообщениям информагентств, он сказал украинскому президенту: "Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться вместе и решить проблемы".



О двусторонней встрече речь пока не идет. Дата переговоров в "нормандском формате" не названа. Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин считает, что в беседе с Трампом Зеленский не сказал ничего, что настроило бы против него европейских лидеров: "Ничего катастрофического. Конечно, можно говорить о тональности, можно было немного иначе отвечать, но катастрофы нет. Теперь важно увидеть украинский вариант разговора Зеленского, потому что пока мы видели только английский перевод его слов, а он может быть не вполне корректным".



В четверг партия Порошенко "Европейская солидарность" потребовала обнародовать украинский вариант стенограммы. Политолог, пообщавшийся с "НГ", допустил, что публикация снизит риски для Трампа, но может создать политические угрозы для Зеленского.

Киев



Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине



26/09/19 Источник - ng.ru

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