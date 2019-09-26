"Партия Аллаха" пускает корни в США, - И.Субботин

08:56 27.09.2019

Рассекречено дело боевика "Хезболлы" из Нью-Джерси



Свидетельством того, что ливанская группировка "Хезболла" окапывается в США и располагает возможностью организовывать террористические нападения, стал обвинительный акт против жителя Нью-Джерси Алексея Сааба. В документе, опубликованном на официальном сайте американского Минюста, говорится, что задержанный в 2019 году 42-летний мужчина не только проходил тренировку в лагерях "партии Аллаха", но и планировал нападения в США.



Сааб проходит по девяти пунктам обвинения. Органы правопорядка считают, что американец закончил подготовку в военных лагерях "Хезболлы" еще в 1990-х годах. Вступив в так называемое "Подразделение 910" – рассчитанное на нападения за рубежом соединение "Хезболлы", – Сааб эмигрировал. В 2000 году он прибыл в Соединенные Штаты, имея при себе ливанский паспорт, а в 2008 году стал натурализованным гражданином Америки. В обвинительном заключении утверждается, что Сааб в то же время путешествовал по всему миру и даже заглядывал в родной Ливан для того, чтобы продолжить тренировку. Он обвиняется в попытках покушения на убийство во время пребывания за границей.

"Утверждается, что, проживая в Соединенных Штатах, Сааб выполнял роль боевика "Хезболлы" и вел наблюдение за потенциальными целями, чтобы помочь иностранной террористической организации в перспективе подготовиться к возможным нападениям на Соединенные Штаты, – говорится в заявлении помощника генпрокурора США Джона Демерса. – Подобные скрытые действия, которые проводятся на американской территории, представляют собой явную угрозу для нашей национальной безопасности. Я приветствую агентов, аналитиков и прокуроров, в чьей ответственности находится это расследование".



Представители обвинения уверены: Сааб посещал крупные американские города, в том числе Нью-Йорк и Бостон, чтобы подобрать популярные среди туристов общественные места для потенциальных нападений. Всю собранную информацию он якобы передавал представителям "партии Аллаха". Сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР), как сообщается, удалось найти в телефоне Сааба материалы, которые это подтверждают. Американский Минюст считает, что предполагаемый член "Подразделения 910" также выполнял поручения ливанской группировки в Израиле и Турции. Впрочем, подробностей этих вылазок на Ближний Восток не приводится.



Сам Сааб находится под стражей в США. Ему предъявили обвинения еще в июле, но материалы дела были рассекречены только сейчас. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит около 30 лет тюремного заключения.

Издание Washington Examiner обращает внимание на то, что досье Сааба может стать иллюстрацией "внешней" стратегии "Хезболлы", одним из важных элементов которой, очевидно, является приобретение оперативниками второго гражданства в странах-мишенях. Арест американца подпитывает опасения местных силовых ведомств, что "партия Аллаха" располагает спящими ячейками в Северной Америке. Тревожные сигналы на этот счет появились после задержания в 2017 году оперативника "Хезболлы" Али Курани, который, как свидетельствуют материалы дела, изучал инфраструктуру аэропортов Нью-Йорка и Торонто, а также следил за объектами военного и разведывательного назначения на американской территории.

Курани предъявили обвинение в организации терактов. Израильское издание Haaretz публиковано отрывки его разговора с дознавателями из ФБР, в ходе которого подозреваемый признался в принадлежности к "зарубежному" боевому крылу ливанской группировки. Во время беседы с сотрудниками спецслужбы Курани, в частности, сказал, что "Подразделение 910" находится в личном подчинении генсека "Хезболлы" Хасана Насраллы, но приоритетное значение, конечно, имеют приказы военной элиты Ирана. Вероятно, имелся в виду элитный Корпус стражей исламской революции. Курани, как свидетельствуют его признательные показания, являлся членом спящей ячейки в США. "Будут определенные сценарии, которые потребуют действий со стороны тех, кто принадлежал к ячейке", – говорил он. Однако число и ресурсы этих "американских" ячеек пока неизвестны.

Если эмиссары шиитской группировки, которая считается инструментом иранской военной политики, для Северной Америки – новинка, для Южной они стали частью криминальной повседневности. Активность "партии Аллаха" давно фиксируется в пограничном треугольнике между Бразилией, Аргентиной и Парагваем. По данным местных властей, "легальные" агенты ливанской группировки вместе с представителями местной арабской диаспоры занимаются торговлей наркотиками и контрабандой оружия. Бывший американский постпред при Организации американских государств Роджер Норьега, выступая перед Конгрессом США в 2011 году, говорил, что у Ирана есть "свои люди" в как минимум 12 латиноамериканских странах. Косвенными доказательствами присутствия "партии Аллаха" в Западном полушарии нередко считаются теракты, которые потрясли Аргентину в 1990-х. И как кажется, вопрос угрозы подобных нападений в Америке не закрыт.



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

26.09.19