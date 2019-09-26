 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 27.09.2019
11:51  "Есть такая проблема". Дарига Назарбаева созналась, что сама не может разобраться с казахским языком
10:44  На "Игры кочевников" КырВласти потратили деньги соц-фонда "Бакубат Талас"
09:59  Сначала - корчуем, потом - садим. В Алматы решили вновь разбить яблоневые сады
09:41  Фильтруй базар, Андрейка. КырМИД влез в скандал с рос-шоу-ведущим Малаховым
09:09  Новым де-факто хозяином Киргизии с 1/10 становится Майкл С. Парретт ("Центерра Голд Инк.")
09:07  Революция толстых: почему больше всех протестует средний класс, - С.Мардан
08:59  Китай скупает американских разведчиков "за гроши", - В.Щербаков

08:56  "Партия Аллаха" пускает корни в США, - И.Субботин
08:45  Ташкент. Освобожден и реабилитирован осужденный за госизмену на 11 лет востоковед А.Кубатин
07:02  Беседа Трампа с Зеленским обернулась сенсацией, - Т.Ивженко
01:32  Кибервойска запускают оружие массовой дезинформации. В 70 странах манипулируют общественным мнением
01:19  "Кто и зачем пытается расшатать казахстанско-узбекские отношения на фоне антиядерных настроений" - Б.Эргашев
00:45  Голь на выдумки... В Киргизии придумывают очередную Нацстратегию... теперь - "финансовой доступности"
00:43  Талибан жестко бойкотирует афган-президент-выборы
00:23  Скрытое звено саудовской головоломки. К недавним атакам может быть причастен Израиль, - С.Кожемякин
00:22  Куда уводят казахскую молодежь салафиты, - М.Иманбаев
00:20  Хуаньцю шибао (Китай): почему Россия так стремится запастись золотом?
00:18  Что говорят генетики о казахских родах, - Ж.Сабитов
00:08  1916 год. Один против двадцати: забытый подвиг русского летчика, уроженца Туркестана А.Горковенко
Четверг, 26.09.2019
22:15  ЗамАкима Алматинской области Манзоров нашелся! - грызет шконку в СИЗО
22:12  Иран начал обогащение урана с помощью усовершенствованных центрифуг
20:35  Операция "И": поможет ли импичмент амер-демократам в борьбе за Белый дом, - А.Забродин
20:32  Застрой Ташкента по-"саларски". Можно ли верить словам президента? - О.Краснова
19:59  Экс-глава ДНР Дмитрий Трапезников возглавил столицу Калмыкии
15:16  Карабулакские целинники. Первые 52 узбекских семей собрали кутули и поехали переселяться на север Казахстана
14:54  Умер Жак Ширак - президент Франции в 1995-2007 гг.
13:26  Обогащенный Иран: ждет ли Ближний Восток большая война, - К.Мельникова
13:24  Выяснилось, кто и зачем пиарит шизу-Грету. Эко-шантаж от Ала Гора (экс-вице-президента США)
13:23  Турция начала высылать на родину таджикских проституток
13:22  "Теперь арабы наши хозяева". Почему восточные немцы скучают по ГДР?
13:04  Павлик неМорозов. Комитет партийного контроля Казахского Нур Отана доверили русскому - Казанцеву
12:45  Раскумарились?.. Казахская арт-группа "КызылТрактор" просит казпреза Токаева найти и отдать их контейнер с работами
12:43  Кризис 1998-го возвращается: Олигархи в панике спасают от девальвации свои деньги
12:42  Потерялся замакима Алматинской области Багдат Манзоров: забухал в командировке, арестован?
12:40  Возраст согласия: чем запомнятся 18 лет операции США в Афганистане, - А.Ермаков
12:39  Где мигранты опаснее - в Европе или в России, - Дм.Стешин
12:20  Судьба Джамы. Как дизайнер-самоучка из Таджикистана стал создателем персонажей для Marvel, Lucasfilm и Стивена Спилберга
12:12  Что-то новенькое. КазМинюст зарегистрировал анти-китайское про-уйгурское "общественное объединение "Атажурт еріктілері"
11:34  Паниковский, бросай гуся... Экс-кыр-премьер и фигурант 8 дел Бабанов вновь удрал из страны
11:29  Грязный Джо. Старый коррупционер Байден как символ и надежда АмерДемпартии, - И.Титов
11:09  Вырожденец. В Лондоне судят сына КазСпикерши Д.Назарбаевой - дебоширил в отелях, грозил спрыгнуть с балкона
11:05  В казахском Шымкенте регулярно бьют узбекских студентов. УзбМИД взяло на карандаш
10:52  Отныне в Казахстане за "кражу невест" будут давать 15 лет. Разъясняет крадунам Генпрокуратура
10:20  Торжество УзбПолипартийности. Минист юстиции Давлетов записался в члены "Адолата"
10:14  Зампредом УзбНалогового комитета назначен "датчанин" Азизов
10:00  У таджика Олимпийского чемпиона Рио Д.Назарова нашли в анализах 2011 года метаболит туринабола
09:04  Гульчатаи прячут личики. В Коканде составляют тайные списки школьниц в мусульманских платках и их родителей
09:00  Аркадаг повелел переформатировать Халк Маслахаты и Меджлис в двухпалатный парламент. Смена вывесок
08:59  Космонавту Кононенко и постпреду Туркменистана при ООН Атаевой присвоили звание Героя Туркменистана
08:51  Назначенный замглавой УзбГоскомтуризма студент 4-курса Акбаров покинул должность. Смена памперсов
08:45  Токаев поведал в ООН о ЦУР и создании в Казе инклюзивного общества. Грета Тунберг закусывает...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай скупает американских разведчиков "за гроши", - В.Щербаков
08:59 27.09.2019

Владимир Щербаков
Заместитель ответственного редактора НВО

26.09.2019

Десять лет тюрьмы получил на днях бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО) Рон Рокуэлл Хансен за многолетний шпионаж в пользу китайской спецслужбы – Министерства госбезопасности КНР. Последнее, кстати, во многом напоминает советский Комитет госбезопасности, поскольку отвечает и за ведение внешнеполитической разведки за рубежами Поднебесной, и за осуществление контрразведывательных мероприятий в пределах ее границ.

"Важно понимать, что китайские гражданские разведывательные агентства и агентства безопасности имеют право проводить арест и вести оперативную работу как внутри, так и за пределами Китая. Проще говоря, различие между разведкой и внутренней безопасностью – минимальны, – указывал Питер Мэттис, редактор China Brief, в статье "Вызов для аналитиков в вопросе понимания китайских разведывательных служб", опубликованной в цэрэушном журнале Studies in Intelligence за сентябрь 2012 года. – Это делает данные службы не просто частью процесса выработки политики, но неотъемлемым инструментом сохранения власти Китайской коммунистической партии".

Военной же разведкой в Поднебесной ведает специальный орган, который ранее именовался Вторым управлением Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а в отечественной литературе часто назывался Главным разведывательным управлением ГШ НОАК. Фактически это был, да и есть, поскольку никуда он не делся, аналог Главного разведуправления (ГРУ) Генштаба ВС СССР.

После реформы 2016 года, в рамках которой Генштаб НОАК как орган управления ВС КНР был упразднен, Второе разведуправление, видимо, перешло в подчинение Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. В следующем году китайские "грушники", кстати, будут отмечать свой 70-летний юбилей.

Как видим, создание китайских спецслужб шло если уж и не совсем по советским лекалам, то с оглядкой на многолетний успешный опыт соседа в этой очень непростой сфере. И на сегодня "поднебесные" рыцари плаща и кинжала достигли таких успехов, что можно только позавидовать. Но вернемся к нашему, а точнее к американскому шпиону.

"ПРЕВОСХОДНАЯ" КОНСПИРАЦИЯ

Рон Хансен попал в РУМО уже после того, как уволился из рядов Сухопутных войск США, где он, в свою очередь, проходил службу в армейской разведке и дослужился до уорент-офицера. Из Разведуправления Минобороны он уволился в 2006 году, но затем некоторое время, судя по всему, работал на это ведомство в качестве гражданского специалиста по Китаю. Впоследствии он также привлекался к исполнению ряда оборонных контрактов в интересах Пентагона, а начиная с 2012 года даже пытался вновь устроиться на работу в какую-либо из американских спецслужб, что, кстати, может говорить о том, что на Поднебесную он начал работать даже раньше, чем признался на допросах.

Официально же заявлено, что на китайское МГБ бывший американский военный разведчик трудился с 2014 года, поставляя своим кураторам разные секретные сведения и передавая им образцы запрещенной к вывозу за пределы США техники двойного назначения. Причем делал он это самым непостижимым с точки зрения конспирации способом – лично ездил в КНР, где и сдавал добытую информацию и технику на руки своим китайским работодателям.

Установлено, что за время работы на МГБ КНР бывший американский разведчик летал в Поднебесную "на доклад" около 40 раз. По дороге в международный аэропорт Сиэтл/Такома (г. Сиэтл, штат Вашингтон), откуда он намеревался в очередной раз отправиться к своим негласным работодателям, его и арестовали 2 июня 2018 года. При нем нашли и документы с грифом "Секретно", все как полагается для взятия с поличным.
Впрочем, иначе и быть не могло, поскольку ФБР уже несколько лет "вело" Хансена и даже смогло организовать "слив" китайской разведке первоклассной "дезы", в чем бюро помогало и РУМО. Всего же в операции по разработке Хансена принимали участие шесть американских спецслужб и правительственных организаций.

Роберт Лунд – представитель прокуратуры из Солт-Лейк-Сити, где 24 сентября с.г. и был зачитан приговор Хансену, – в интервью Washington Free Beacon назвал этот случай разрушительным и особо подчеркнул, что действия осужденного нанесли серьезный ущерб национальной безопасности Америки.

"Бывший сотрудник разведки Соединенных Штатов вступил в многолетние отношения с китайскими разведчиками, продавая им информацию, в которой они нуждались. Это заявление, само по себе, помогает нам оценить ущерб, который нанес Хансен", – говорил в свою очередь ранее в интервью Washington Free Beacon прокурор штата Юта Джон У. Хубер.

"Мы надеемся, что случаи, подобные этому, покажут, насколько далеко китайское правительство готово пойти, чтобы получить доступ к американской разведывательной информации и к американским технологиям с целью обеспечить укрепление своих позиций в мире", – добавляет господин Лунд.

ПО 80 ТЫС. ДОЛЛАРОВ ЗА ГОД ТЮРЬМЫ

Особую пикантность делу придает не только тот факт, что Хансен – сын военного разведчика, но и то, что провалившемуся китайскому шпиону 5 сентября "стукнуло" аж 60 лет! Седина в бороду – бес в ребро. Только в этом случае под бесом надо понимать желание потаскать каштаны из огня для китайского дракона. Правда, истинные действий Хансена не совсем ясны. Хотя он и говорил на следствии, что еще в юности, работая миссионером на Тайване, проникся любовью и к Тайваню, и к континентальному Китаю тоже.

Возможно, конечно, что бывший разведчик просто хотел скрасить свою старость, заработав дополнительные деньги: по оценкам следователей, Хансен получил около 800 тыс. долл. "Рон Хансен был готов нарушить свою присягу и предать свою страну ради финансовой выгоды", – подчеркивает в этой связи спецагент Пол Хэртел из отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити. Однако если не будет помилования или амнистии, Хансен выйдет на свободу весьма пожилым человеком, у которого, может статься, не будет вообще никаких денег – ни полученных от китайцев, ни заработанных на службе у американского правительства, поскольку государство их, если захочет, может и конфисковать подчистую.

Хотя до этого дело вряд ли дойдет, поскольку Хансен активно сотрудничал со следствием и, как было заявлено в суде, предоставил американскому правительству важную информацию о методах оперативной работы китайской разведки. В итоге он получил не самое серьезное наказание – даже изначально в рамках сделки со следствием для него просили 15 лет тюрьмы. А ведь за шпионаж в США можно "загреметь" и пожизненно, не говоря о том, что есть и такая опция, как электрический стул.

Ну, а ставшие известными контрразведке США сведения вполне могут привести к тому, что на чистую воду выведут еще не одного китайского шпиона, свившего себе гнездо в недрах Пентагона или другого федерального ведомства Америки.

"Китайское правительство продолжает попытки выявить и завербовать нынешних и бывших членов разведывательного сообщества Соединенных Штатов. Это очень тревожная тенденция. Эти лица должны сохранять бдительность и немедленно сообщать о любой подозрительной деятельности. Дело Хансена является примером того, что произойдет с теми, кто нарушает доверие общества и рискует нашей национальной безопасностью, раскрывая секретную информацию", – приводятся слова прокурора Джона У. Хубера в специальном пресс-релизе Министерства юстиции США (офис прокурора США по штату Юта), обнародованном 24 сентября с.г.

Впрочем, Билл Герц – старший редактор Washington Free Beacon – в своей статье "Бывший сотрудник РУМО получил 10 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая", опубликованной на этом онлайн-ресурсе 25 сентября с.г., приводит и другую версию того, почему же Хансен вдруг решил поработать на, как теперь уже считают многие в США, злейшего врага Америки. По словам журналиста, в расшифровке перехватов разговоров, которые вел Хансен, содержится информация о том, что тот, якобы, был в определенной мере "мотивирован шпионить в пользу Китая из-за ненависти к президенту Трампу".
Вот это поворот. Учитывая, сколько человек в США не любят своего действующего президента, количество потенциальных китайских шпионов просто не поддается учету!

СКООРДИНИРОВАННАЯ АТАКА
Впрочем, и это не самое главное.
Наиболее печальным во всей этой истории – по крайней мере, для спецслужб США – является тот факт, что Хансен стал лишь одним из трех бывших разведчиков, которые за последнее время были схвачены за шпионаж в пользу Китая. Причем эти сотрудники имели доступ к весьма чувствительной информации.

Так, в июне 2018 года виновным в продаже секретов китайцам был признан бывший сотрудник ЦРУ Кевин Патрик Мэллори, работавший также на РУМО и на ряд других американских агентств, а в мае 2019 года стало известно, что в аналогичном преступлении сознался еще один его бывший коллега по Лэнгли – Джерри Чун Шин Ли.
Последний служил в ЦРУ с 1994-го по 2007 год, после чего переехал жить в Гонконг, где и был завербован разведкой КНР, став в итоге виновником провала в 2010-2012 годы целой сети ЦРУ. В целом, как указывают западные СМИ, Центральное разведуправление потеряло не менее 20 своих информаторов в Китае, часть из которых якобы даже была убита.

А еще раньше, в 2006 году, бывший аналитик РУМО Рон Монтаперто, задержанный за незаконное хранение грифованных документов, в рамках сделки со следствием неожиданно признался, что еще в 1980-е годы он передавал секретную информацию китайской военной разведке.

"Соединенные Штаты сталкиваются с большой и растущей угрозой для своей национальной безопасности от китайских операций по сбору разведданных. Среди наиболее серьезных угроз – усилия Китая по киберпроникновению и внедрению агентов в американские организации, занимающиеся вопросами обеспечения национальной безопасности. Эти операции не являются новостью, но сообщения о китайском шпионаже против Соединенных Штатов значительно возросли за последние 15 лет", – указывалось в отчете Американо-китайской комиссии по экономике и безопасности за 2016 год.

Тревога эта, как видим, была не напрасной. Судя по всему, "поднебесные" оперативники нашли эффективную отмычку к сердцам сотрудников спецслужб США и вербуют их одного за другим. Не исключено, что в этом – заслуга искусственного интеллекта (ИИ), на который, как считают специалисты Разведывательного сообщества США, их китайские коллеги в погонах сделали ставку. Если это так, то ставка эта себя пока оправдывает. Хотя ключевое слово здесь "пока", поскольку США в последнее время тоже активно внедряют этот самый ИИ в области разведки и контрразведки.

Такова суровая реальность XXI века: если в прошлом столетии успех в борьбе спецслужб зависел от естественного интеллекта разведчиков и обеспечивающей их работу технической аппаратуры, то сегодня все большую роль на себя начинает брать интеллект искусственный. Но вот предсказать, что будет, если один ИИ (например, китайский) завербует другой ИИ (американский, к примеру), не сможет сегодня ни один исследователь спецслужб. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке, как известно…

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569563940
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2019 года №163
- Телеграмма соболезнования в связи с кончиной экс-Президента Франции Жака Ширака
- Состоялось пленарное заседание Сената
- Премьер-Министр РК А. Мамин ознакомился с развитием г. Байконыр и обсудил с главой "Роскосмоса" Д. Рогозиным проект "Назарбаевский старт"
- О ситуации на финансовом рынке
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Зачем узбеков с юга Казахстана надо переселять на север - Данияр Ашимбаев
- Проведено четырнадцатое заседание Подкомиссии по транспорту Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией
- Глава Минэкологии Казахстана провел ряд встреч с американскими компаниями в США
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  