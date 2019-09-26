Китай скупает американских разведчиков "за гроши", - В.Щербаков

08:59 27.09.2019 Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО



26.09.2019



Десять лет тюрьмы получил на днях бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО) Рон Рокуэлл Хансен за многолетний шпионаж в пользу китайской спецслужбы – Министерства госбезопасности КНР. Последнее, кстати, во многом напоминает советский Комитет госбезопасности, поскольку отвечает и за ведение внешнеполитической разведки за рубежами Поднебесной, и за осуществление контрразведывательных мероприятий в пределах ее границ.



"Важно понимать, что китайские гражданские разведывательные агентства и агентства безопасности имеют право проводить арест и вести оперативную работу как внутри, так и за пределами Китая. Проще говоря, различие между разведкой и внутренней безопасностью – минимальны, – указывал Питер Мэттис, редактор China Brief, в статье "Вызов для аналитиков в вопросе понимания китайских разведывательных служб", опубликованной в цэрэушном журнале Studies in Intelligence за сентябрь 2012 года. – Это делает данные службы не просто частью процесса выработки политики, но неотъемлемым инструментом сохранения власти Китайской коммунистической партии".



Военной же разведкой в Поднебесной ведает специальный орган, который ранее именовался Вторым управлением Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а в отечественной литературе часто назывался Главным разведывательным управлением ГШ НОАК. Фактически это был, да и есть, поскольку никуда он не делся, аналог Главного разведуправления (ГРУ) Генштаба ВС СССР.



После реформы 2016 года, в рамках которой Генштаб НОАК как орган управления ВС КНР был упразднен, Второе разведуправление, видимо, перешло в подчинение Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. В следующем году китайские "грушники", кстати, будут отмечать свой 70-летний юбилей.



Как видим, создание китайских спецслужб шло если уж и не совсем по советским лекалам, то с оглядкой на многолетний успешный опыт соседа в этой очень непростой сфере. И на сегодня "поднебесные" рыцари плаща и кинжала достигли таких успехов, что можно только позавидовать. Но вернемся к нашему, а точнее к американскому шпиону.



"ПРЕВОСХОДНАЯ" КОНСПИРАЦИЯ



Рон Хансен попал в РУМО уже после того, как уволился из рядов Сухопутных войск США, где он, в свою очередь, проходил службу в армейской разведке и дослужился до уорент-офицера. Из Разведуправления Минобороны он уволился в 2006 году, но затем некоторое время, судя по всему, работал на это ведомство в качестве гражданского специалиста по Китаю. Впоследствии он также привлекался к исполнению ряда оборонных контрактов в интересах Пентагона, а начиная с 2012 года даже пытался вновь устроиться на работу в какую-либо из американских спецслужб, что, кстати, может говорить о том, что на Поднебесную он начал работать даже раньше, чем признался на допросах.



Официально же заявлено, что на китайское МГБ бывший американский военный разведчик трудился с 2014 года, поставляя своим кураторам разные секретные сведения и передавая им образцы запрещенной к вывозу за пределы США техники двойного назначения. Причем делал он это самым непостижимым с точки зрения конспирации способом – лично ездил в КНР, где и сдавал добытую информацию и технику на руки своим китайским работодателям.



Установлено, что за время работы на МГБ КНР бывший американский разведчик летал в Поднебесную "на доклад" около 40 раз. По дороге в международный аэропорт Сиэтл/Такома (г. Сиэтл, штат Вашингтон), откуда он намеревался в очередной раз отправиться к своим негласным работодателям, его и арестовали 2 июня 2018 года. При нем нашли и документы с грифом "Секретно", все как полагается для взятия с поличным.

Впрочем, иначе и быть не могло, поскольку ФБР уже несколько лет "вело" Хансена и даже смогло организовать "слив" китайской разведке первоклассной "дезы", в чем бюро помогало и РУМО. Всего же в операции по разработке Хансена принимали участие шесть американских спецслужб и правительственных организаций.



Роберт Лунд – представитель прокуратуры из Солт-Лейк-Сити, где 24 сентября с.г. и был зачитан приговор Хансену, – в интервью Washington Free Beacon назвал этот случай разрушительным и особо подчеркнул, что действия осужденного нанесли серьезный ущерб национальной безопасности Америки.



"Бывший сотрудник разведки Соединенных Штатов вступил в многолетние отношения с китайскими разведчиками, продавая им информацию, в которой они нуждались. Это заявление, само по себе, помогает нам оценить ущерб, который нанес Хансен", – говорил в свою очередь ранее в интервью Washington Free Beacon прокурор штата Юта Джон У. Хубер.



"Мы надеемся, что случаи, подобные этому, покажут, насколько далеко китайское правительство готово пойти, чтобы получить доступ к американской разведывательной информации и к американским технологиям с целью обеспечить укрепление своих позиций в мире", – добавляет господин Лунд.



ПО 80 ТЫС. ДОЛЛАРОВ ЗА ГОД ТЮРЬМЫ



Особую пикантность делу придает не только тот факт, что Хансен – сын военного разведчика, но и то, что провалившемуся китайскому шпиону 5 сентября "стукнуло" аж 60 лет! Седина в бороду – бес в ребро. Только в этом случае под бесом надо понимать желание потаскать каштаны из огня для китайского дракона. Правда, истинные действий Хансена не совсем ясны. Хотя он и говорил на следствии, что еще в юности, работая миссионером на Тайване, проникся любовью и к Тайваню, и к континентальному Китаю тоже.



Возможно, конечно, что бывший разведчик просто хотел скрасить свою старость, заработав дополнительные деньги: по оценкам следователей, Хансен получил около 800 тыс. долл. "Рон Хансен был готов нарушить свою присягу и предать свою страну ради финансовой выгоды", – подчеркивает в этой связи спецагент Пол Хэртел из отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити. Однако если не будет помилования или амнистии, Хансен выйдет на свободу весьма пожилым человеком, у которого, может статься, не будет вообще никаких денег – ни полученных от китайцев, ни заработанных на службе у американского правительства, поскольку государство их, если захочет, может и конфисковать подчистую.



Хотя до этого дело вряд ли дойдет, поскольку Хансен активно сотрудничал со следствием и, как было заявлено в суде, предоставил американскому правительству важную информацию о методах оперативной работы китайской разведки. В итоге он получил не самое серьезное наказание – даже изначально в рамках сделки со следствием для него просили 15 лет тюрьмы. А ведь за шпионаж в США можно "загреметь" и пожизненно, не говоря о том, что есть и такая опция, как электрический стул.



Ну, а ставшие известными контрразведке США сведения вполне могут привести к тому, что на чистую воду выведут еще не одного китайского шпиона, свившего себе гнездо в недрах Пентагона или другого федерального ведомства Америки.



"Китайское правительство продолжает попытки выявить и завербовать нынешних и бывших членов разведывательного сообщества Соединенных Штатов. Это очень тревожная тенденция. Эти лица должны сохранять бдительность и немедленно сообщать о любой подозрительной деятельности. Дело Хансена является примером того, что произойдет с теми, кто нарушает доверие общества и рискует нашей национальной безопасностью, раскрывая секретную информацию", – приводятся слова прокурора Джона У. Хубера в специальном пресс-релизе Министерства юстиции США (офис прокурора США по штату Юта), обнародованном 24 сентября с.г.



Впрочем, Билл Герц – старший редактор Washington Free Beacon – в своей статье "Бывший сотрудник РУМО получил 10 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая", опубликованной на этом онлайн-ресурсе 25 сентября с.г., приводит и другую версию того, почему же Хансен вдруг решил поработать на, как теперь уже считают многие в США, злейшего врага Америки. По словам журналиста, в расшифровке перехватов разговоров, которые вел Хансен, содержится информация о том, что тот, якобы, был в определенной мере "мотивирован шпионить в пользу Китая из-за ненависти к президенту Трампу".

Вот это поворот. Учитывая, сколько человек в США не любят своего действующего президента, количество потенциальных китайских шпионов просто не поддается учету!



СКООРДИНИРОВАННАЯ АТАКА

Впрочем, и это не самое главное.

Наиболее печальным во всей этой истории – по крайней мере, для спецслужб США – является тот факт, что Хансен стал лишь одним из трех бывших разведчиков, которые за последнее время были схвачены за шпионаж в пользу Китая. Причем эти сотрудники имели доступ к весьма чувствительной информации.



Так, в июне 2018 года виновным в продаже секретов китайцам был признан бывший сотрудник ЦРУ Кевин Патрик Мэллори, работавший также на РУМО и на ряд других американских агентств, а в мае 2019 года стало известно, что в аналогичном преступлении сознался еще один его бывший коллега по Лэнгли – Джерри Чун Шин Ли.

Последний служил в ЦРУ с 1994-го по 2007 год, после чего переехал жить в Гонконг, где и был завербован разведкой КНР, став в итоге виновником провала в 2010-2012 годы целой сети ЦРУ. В целом, как указывают западные СМИ, Центральное разведуправление потеряло не менее 20 своих информаторов в Китае, часть из которых якобы даже была убита.



А еще раньше, в 2006 году, бывший аналитик РУМО Рон Монтаперто, задержанный за незаконное хранение грифованных документов, в рамках сделки со следствием неожиданно признался, что еще в 1980-е годы он передавал секретную информацию китайской военной разведке.



"Соединенные Штаты сталкиваются с большой и растущей угрозой для своей национальной безопасности от китайских операций по сбору разведданных. Среди наиболее серьезных угроз – усилия Китая по киберпроникновению и внедрению агентов в американские организации, занимающиеся вопросами обеспечения национальной безопасности. Эти операции не являются новостью, но сообщения о китайском шпионаже против Соединенных Штатов значительно возросли за последние 15 лет", – указывалось в отчете Американо-китайской комиссии по экономике и безопасности за 2016 год.



Тревога эта, как видим, была не напрасной. Судя по всему, "поднебесные" оперативники нашли эффективную отмычку к сердцам сотрудников спецслужб США и вербуют их одного за другим. Не исключено, что в этом – заслуга искусственного интеллекта (ИИ), на который, как считают специалисты Разведывательного сообщества США, их китайские коллеги в погонах сделали ставку. Если это так, то ставка эта себя пока оправдывает. Хотя ключевое слово здесь "пока", поскольку США в последнее время тоже активно внедряют этот самый ИИ в области разведки и контрразведки.



Такова суровая реальность XXI века: если в прошлом столетии успех в борьбе спецслужб зависел от естественного интеллекта разведчиков и обеспечивающей их работу технической аппаратуры, то сегодня все большую роль на себя начинает брать интеллект искусственный. Но вот предсказать, что будет, если один ИИ (например, китайский) завербует другой ИИ (американский, к примеру), не сможет сегодня ни один исследователь спецслужб. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке, как известно… Источник - независимая газета

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569563940

Новости Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2019 года №163

- Телеграмма соболезнования в связи с кончиной экс-Президента Франции Жака Ширака

- Состоялось пленарное заседание Сената

- Премьер-Министр РК А. Мамин ознакомился с развитием г. Байконыр и обсудил с главой "Роскосмоса" Д. Рогозиным проект "Назарбаевский старт"

- О ситуации на финансовом рынке

- Кадровые перестановки

- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

- Зачем узбеков с юга Казахстана надо переселять на север - Данияр Ашимбаев

- Проведено четырнадцатое заседание Подкомиссии по транспорту Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией

- Глава Минэкологии Казахстана провел ряд встреч с американскими компаниями в США

