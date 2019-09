Новым де-факто хозяином Киргизии с 1/10 становится Майкл С. Парретт ("Центерра Голд Инк.")

09:09 27.09.2019

Новый председатель совета директоров "Центерра Голд Инк." Майкл С. Парретт вступает в должность 1 октября



Новый председатель совета директоров "Центерра Голд Инк." Майкл С. Парретт вступает в должность 1 октября. Сообщает компания в опубликованном специальном заявлении.



Майкл С. Парретт сменит Стивена А. Ланга на посту независимого председателя Совета директоров с 1 октября 2019 года.



Ланг вступил в совет директоров "Центерры" в 2008 году и занимал должность председателя с 2012 года. Он останется членом совета директоров и будет поддерживать упорядоченный переход.



"От имени совета я хотел бы поблагодарить Стива за его значительный вклад в он занимал должность Чайранда и ранее занимал должность генерального директора компании. Его руководство и руководство на уровне совета директоров было основополагающим для успеха "Центерры", включая недавнее завершение Стратегического соглашения с правительством Кыргызской Республики ", - сказал Скотт Перри, президент и главный исполнительный директор" Центерра ".



Парретт, который является директором "Центерры" с 2014 года, имеет более чем 35-летний опыт работы в горнодобывающей отрасли, включая должность генерального директора Billiton Base Metals, президента и главного финансового директора Rio Algom Ltd. и главного финансового директора, казначей и контролер в Falconbridge Ltd. Он также имеет значительный опыт работы в качестве корпоративного директора, включая должность председателя совета директоров Gabriel Resources Ltd. Он является дипломированным профессиональным бухгалтером и получил степень бакалавра экономики в Йоркском университете.