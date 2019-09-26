Фильтруй базар, Андрейка. КырМИД влез в скандал с рос-шоу-ведущим Малаховым

09:41 27.09.2019

27 сентября 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

МИД Кыргызстана отреагировал на высказывания телеведущего Андрея Малахова



В МИД Кыргызстана вызвали советника-посланника посольства России в КР. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.



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Во время встречи представитель МИД обратил внимание на то, что в ходе телепередачи ведущий Андрей Малахов некорректно высказался в отношении Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП, в котором погиб гражданин РФ Александр Маругов.

"Представитель МИД КР высказал озабоченность подобными высказываниями журналистов государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства", - сообщили в МИД.

Напомним, 24 сентября во время телепередачи на канале "Россия-1" ее ведущий Андрей Малахов и его гости обвинили кыргызстанца Исламбека Акбарова в заказном убийстве.

8 июля в ДТП в столице России на Фрунзенской набережной столкнулись мотоциклист и такси, за рулем которого находился 22-летний гражданин КР. Водитель мотоцикла скончался.