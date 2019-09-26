 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 27.09.2019
11:51  "Есть такая проблема". Дарига Назарбаева созналась, что сама не может разобраться с казахским языком
10:44  На "Игры кочевников" КырВласти потратили деньги соц-фонда "Бакубат Талас"
09:59  Сначала - корчуем, потом - садим. В Алматы решили вновь разбить яблоневые сады
09:41  Фильтруй базар, Андрейка. КырМИД влез в скандал с рос-шоу-ведущим Малаховым
09:09  Новым де-факто хозяином Киргизии с 1/10 становится Майкл С. Парретт ("Центерра Голд Инк.")
09:07  Революция толстых: почему больше всех протестует средний класс, - С.Мардан
08:59  Китай скупает американских разведчиков "за гроши", - В.Щербаков

08:56  "Партия Аллаха" пускает корни в США, - И.Субботин
08:45  Ташкент. Освобожден и реабилитирован осужденный за госизмену на 11 лет востоковед А.Кубатин
07:02  Беседа Трампа с Зеленским обернулась сенсацией, - Т.Ивженко
01:32  Кибервойска запускают оружие массовой дезинформации. В 70 странах манипулируют общественным мнением
01:19  "Кто и зачем пытается расшатать казахстанско-узбекские отношения на фоне антиядерных настроений" - Б.Эргашев
00:45  Голь на выдумки... В Киргизии придумывают очередную Нацстратегию... теперь - "финансовой доступности"
00:43  Талибан жестко бойкотирует афган-президент-выборы
00:23  Скрытое звено саудовской головоломки. К недавним атакам может быть причастен Израиль, - С.Кожемякин
00:22  Куда уводят казахскую молодежь салафиты, - М.Иманбаев
00:20  Хуаньцю шибао (Китай): почему Россия так стремится запастись золотом?
00:18  Что говорят генетики о казахских родах, - Ж.Сабитов
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Четверг, 26.09.2019
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22:12  Иран начал обогащение урана с помощью усовершенствованных центрифуг
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20:32  Застрой Ташкента по-"саларски". Можно ли верить словам президента? - О.Краснова
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15:16  Карабулакские целинники. Первые 52 узбекских семей собрали кутули и поехали переселяться на север Казахстана
14:54  Умер Жак Ширак - президент Франции в 1995-2007 гг.
13:26  Обогащенный Иран: ждет ли Ближний Восток большая война, - К.Мельникова
13:24  Выяснилось, кто и зачем пиарит шизу-Грету. Эко-шантаж от Ала Гора (экс-вице-президента США)
13:23  Турция начала высылать на родину таджикских проституток
13:22  "Теперь арабы наши хозяева". Почему восточные немцы скучают по ГДР?
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12:45  Раскумарились?.. Казахская арт-группа "КызылТрактор" просит казпреза Токаева найти и отдать их контейнер с работами
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12:39  Где мигранты опаснее - в Европе или в России, - Дм.Стешин
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11:05  В казахском Шымкенте регулярно бьют узбекских студентов. УзбМИД взяло на карандаш
10:52  Отныне в Казахстане за "кражу невест" будут давать 15 лет. Разъясняет крадунам Генпрокуратура
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На "Игры кочевников" КырВласти потратили деньги соц-фонда "Бакубат Талас"
10:44 27.09.2019

7 сентября 2019, Бишкек - , Жазгуль МАСАЛИЕВА

На проведение Национальных игр кочевников в Таласе потратили $100 тысяч фонда "Бакубат Талас". Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщили организаторы народного собрания по месторождению Джеруй.
Фонд "Бакубат Талас" создала компания "Альянс" для решения местных социальных вопросов, содействия созданию рабочих мест и развитию инфраструктуры с бюджетом 600 миллионов сомов.

"Деньги фонда должны направлять на решение социальных проблем и создание рабочих мест. Если есть нецелевое использование, то виновных должны привлечь к ответственности", - заявил гражданский активист Торохан Жунусбеков.
Напомним, народное собрание в Таласе по золоторудному месторождению Джеруй отменили из-за информации о возможных провокациях. По словам организаторов, они не преследуют политических целей, а лишь хотят выяснить законность проведения конкурса на разработку месторождения.

Источник - 24.kg
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