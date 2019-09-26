На "Игры кочевников" КырВласти потратили деньги соц-фонда "Бакубат Талас"

10:44 27.09.2019

7 сентября 2019, Бишкек - , Жазгуль МАСАЛИЕВА



На проведение Национальных игр кочевников в Таласе потратили $100 тысяч фонда "Бакубат Талас". Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщили организаторы народного собрания по месторождению Джеруй.

Фонд "Бакубат Талас" создала компания "Альянс" для решения местных социальных вопросов, содействия созданию рабочих мест и развитию инфраструктуры с бюджетом 600 миллионов сомов.



"Деньги фонда должны направлять на решение социальных проблем и создание рабочих мест. Если есть нецелевое использование, то виновных должны привлечь к ответственности", - заявил гражданский активист Торохан Жунусбеков.

Напомним, народное собрание в Таласе по золоторудному месторождению Джеруй отменили из-за информации о возможных провокациях. По словам организаторов, они не преследуют политических целей, а лишь хотят выяснить законность проведения конкурса на разработку месторождения.