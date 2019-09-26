"Есть такая проблема". Дарига Назарбаева созналась, что сама не может разобраться с казахским языком

11:51 27.09.2019

Ученые не могут разобраться - Дарига Назарбаева высказалась о казахском языке

Наши ученые между собой не могут разобраться, что тогда требовать от тех, кто в своей повседневной практике работает с этими данными.



Спикер Сената Парламента РК Дарига Назарбаева на парламентских слушаниях по вопросам дальнейшего совершенствования законотворческого процесса высказалась по поводу казахского языка, передает корреспондент Zakon.kz.



- Да, есть здесь проблема, но, честно говоря, эта проблема, у которой нет виноватых. Сами казахи не могут разобраться, как правильно то или иное слово говорить. Наши ученые между собой не могут разобраться, что тогда требовать от тех, кто в своей повседневной практике работает с этими данными, - пояснила она.



При этом Назарбаева констатировала, что "есть такая проблема".



- Здесь также полезно провести такое обсуждение, не знаю пока, в каком формате, но эта тема, которая сегодня требует внимательного рассмотрения и обсуждения, и внесения четких рекомендаций госорганам, - сказала спикер палаты.



На парламентских слушаниях депутат Мурат Бактиярулы возмутился качеством поступающих из правительства законопроектов, ответов на депутатские запросы и международных документов на государственном языке.



- Уже пришло время, чтобы специалисты госорганов владели терминами и стилем, но сотрудники госорганов даже не стараются отправлять в парламент международные документы на казахском языке без ошибок. Я полагаю, что сотрудники министерств и ведомств, очень надеясь на работу группы, отправляют недоработанный материал. Складывается впечатление, что они нарочно и безразлично относятся к своей работе и не выполняют должным образом свои должностные обязанности, - уточнил парламентарий.



По его словам, доходит и до такого, когда тексты документов на русском и казахском языках по своему содержанию не совпадают, не соблюдаются грамматические и стилистические нормы казахского языка.

Оксана Скибан, Нур-Султан