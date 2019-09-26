 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Он сказал - "Уехали!". Зачем Елбасы "Назарбаевский старт"
12:53 27.09.2019

Премьер-Министр РК А. Мамин ознакомился с развитием г. Байконыр и обсудил с главой "Роскосмоса" Д. Рогозиным проект "Назарбаевский старт"
Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки ознакомился с социально-экономическим развитием г. Байконыр Кызылординской области, а также состоянием и перспективами реализации совместных казахстанско-российских проектов в космической сфере

government.kz, 26 сентября

Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки ознакомился с социально-экономическим развитием г. Байконыр Кызылординской области, а также состоянием и перспективами реализации совместных казахстанско-российских проектов в космической сфере.
В рамках контроля над исполнением поручений Главы государства К.К. Токаева по развитию г. Байконыр Аскар Мамин посетил площадку пяти 50-квартирных домов, построенных по программе "Нұрлы жер".
Премьер-Министру доложили о ходе проведения работ по газификации и водоснабжению города, реконструкции и строительству гостиничных комплексов, созданию СЭЗ "Байконур" в г. Байконыр.
После совместного наблюдения за запуском пилотируемого корабля "Союз МС-15" Глава Правительства обсудил с генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Д. Рогозиным актуальные вопросы реализации казахстанско-российского проекта создания космического ракетного комплекса "Назарбаевский старт".
7 сентября 2019 года в г. Москве в ходе встречи Первого Президента РК - Елбасы Н. Назарбаева и Президента РФ В. Путина российская сторона предложила переименовать проект "Байтерек" в "Назарбаевский старт", а также предусмотреть новые условия для его эффективной реализации, предусматривающие универсальный старт для пусков ракетоносителей "Союз-5" и "Союз-6", а также исключение пилотируемой программы.

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Премьер-Министр Аскар Мамин принял участие в открытии XII Евразийского форума Kazenergy
Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в пленарном заседании XII Евразийского форума Kazenergy "Будущее источников энергии: инновационный рост".
Глава Правительства осмотрел выставку "Digital energy" и провел встречи с экс-Президентом Исландии и председателем международного форума "Арктический круг" О. Р. Гримссоном, с которым обсудил перспективы развития геотермальной энергетики в Алматинской области, с Генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти М. С. Баркиндо – вопросы взаимодействия Казахстана с ОПЕК.
В ходе торжественной церемонии открытия форума Аскар Мамин отметил, что Казахстан повышает эффективность и производительность традиционных источников энергии, а также планомерно укрепляет свои позиции в качестве регионального лидера в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
"С момента проведения ЭКСПО в Астане в 2017 году Казахстан достиг значительных успехов во внедрении комплексных "зеленых" мер в экономику. На сегодняшний день мы расширили наш портфель возобновляемых источников энергии до более чем 3000 мегаватт. Только за первые 6 месяцев 2019 года производство в секторе увеличилось на 31,7%", - сказал Премьер-Министр.
Глава Правительства сообщил, что Казахстан добывает около 90 млн тонн нефти в год, что делает страну одним из 15 крупнейших мировых производителей.
"В 2019 году мы планируем переработать 17,2 млн тонн нефти против 14,9 млн в 2014 году. Это позволит нам практически полностью покрыть наши внутренние потребности по ряду нефтепродуктов. Ожидается, что производство природного газа превысит 55 млрд куб.м в этом году. При существующих темпах мы будем добывать более 80 млрд куб.м к 2027 году", - сказал А.Мамин.
Премьер-Министр отметил, что существующий портфель проектов на этапах реализации и разработки призван превратить Казахстан в крупнейшего мирового экспортера полиэтилена и полипропилена.
"Рост спроса на оборудование для добычи газа привел к значительным успехам в газохимическом машиностроении. Объем производства в секторе в период с 2016 по 2018 год увеличился почти на 40% – с 39,4 млрд до 54,8 млрд тг, что отражает растущий потенциал диверсификации для всей экономики", - подчеркнул Глава Правительства.
Евразийский форум Kazenergy за свою более чем десятилетнюю историю стал главным международным событием энергетического сектора в регионе. Форум призван обеспечить эффективный диалог между участниками энергетических рынков, рассмотреть актуальные тенденции и направления развития энергетической системы. Перспективы и стратегические инициативы, выдвигаемые в рамках данного события, создают благоприятные предпосылки для динамичного и устойчивого развития нефтегазового и энергетического комплекса страны.
Ежегодно Форум посещают более 2500 участников, из более чем 50 стран мира, из них свыше 30 международных организаций, а также около 300 крупных энергетических компаний.

Источник - nomad.su
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