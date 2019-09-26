Диктатура "хозяев денег", - В.Катасонов

14:11 27.09.2019

Диктатура "хозяев денег"

из цикла "Россия ростовщическая"



Валентин Катасонов



Центробанк совершает деяния, разрушающие и уничтожающие Россию. И это не халатность и не ошибки, а целенаправленная политика, проводимая по команде и в интересах "хозяев денег" – главных акционеров Федеральной резервной системы США. Так что это не "деяния", а "преступления".



О том, что Центральный банк Российской Федерации оказывает разрушающее действие на страну, знают многие.



Во-первых, он держит ключевую ставку на таком уровне, который делает кредиты коммерческих банков недоступными для предприятий реального сектора экономики.



Во-вторых, под предлогом борьбы с инфляцией (так называемое таргетирование инфляции) Центробанк сжимает денежную массу, экономика лишается денежного кровообращения.



В-третьих, Банк России не обеспечивает стабильности валютного курса российского рубля (с 2013 года пустил рубль в "свободное плавание"); а без этого невозможно принимать долгосрочных решений в экономике (в первую очередь – касающихся инвестиций в основные фонды). Более того, "свободное плавание" рубля грозит разрушительными валютными кризисами (типа того, какой произошел в России в декабре 2014 года, когда рубль обвалился в два раза).



В-четвертых, Банк России как финансовый мегарегулятор трепетно охраняет свободу трансграничного движения капитала, что ведет к обескровливанию российской экономики в результате хронического чистого оттока капитала из России. Только в этом году эксперты оценивают чистый отток частного капитала из страны в размере 100 млрд долларов.



В-пятых, Банк России сам наращивает вывод средств из страны; эта операция имеет кодовое название "наращивание международных валютных резервов Российской Федерации". В этом году под этим флагом из страны может уйти 70 млрд долларов.



Можно долго еще продолжать список деяний Центробанка, разрушающих и уничтожающих Россию. Это не халатность и не ошибки, а целенаправленная политика, проводимая по команде и в интересах "хозяев денег" (главных акционеров Федеральной резервной системы США). Так что это не "деяния", а "преступления".



Так называемая денежно-кредитная политика Центробанка России мало чем отличается от политик десятков других Центробанков, которые находятся под неусыпным контролем со стороны "хозяев денег" и, подобно Банку России, имеют такой же статус "независимого" (от государства) института.



Через сеть Центробанков "хозяева денег" управляют экономиками других стран. И в этом смысле России повезло меньше, поскольку Банк России – не просто Центробанк, а финансовый мегарегулятор (такой статус Банк России получил в 2013 году). Да, в мире есть Центробанки, которые имеют полномочия финансовых мегарегуляторов, но это в основном небольшие страны – Армения, Грузия, Казахстан, Литва, Чехия, Эстония. Кстати, в Казахстане в парламенте сейчас обсуждается законопроект, который предусматривает отказ от использования Центробанка в качестве финансового мегарегулятора.



Государственные деятели многих стран прекрасно понимают, что проведение настоящих (а не декоративных) социально-экономических реформ возможно лишь при условии, если Центральные банки соответствующих стран будут лишены статуса независимых, то есть будут выведены из-под контроля "хозяев денег" и станут частью государственного аппарата (исполнительной власти). И таких государственных деятелей, как правило, поддерживают представители национального бизнеса, испытывающего тяжелый пресс "своих" Центробанков.



В основном это представители той части бизнеса, которые связаны с реальным сектором экономики, прежде всего промышленностью. Они прекрасно понимают, что "национальные" Центробанки – лишь филиалы ФРС США, а главные акционеры Федерального резерва стремятся прибрать к рукам экономику всех стран мира и мечтают из "хозяев денег" превратиться в "хозяев мира".



Во всех странах действует негласное табу на критику Центробанков. Она запрещена и государственным чиновникам, и "народным избранникам" (парламентариям), и представителям бизнеса. Отдельные общественные активисты пытаются донести до людей правду, но и в их отношении "хозяева денег" через свою агентуру применяют проверенный метод – замалчивание или высмеивание (примерно 70 лет назад ЦРУ запустило программу "Пересмешник", которая призвана проводить "нейтрализацию" подобных критиков).



И с учетом сказанного выше, критические заявления российского олигарха Олега Дерипаски в адрес Банка России на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) действительно можно считать сенсацией. Конечно, Дерипаска выражался осторожно. Но слушатели прекрасно сумели перевести слова олигарха на понятный им язык.



Тот сказал, что Банк России тормозит экономическое развитие страны. В переводе это означает: Банк России разрушает экономику России.



Тот сказал, что в России фактически нет независимых коммерческих банков ("Есть Центральный банк и его филиалы, если мы говорим о банках с государственным участием"), но все поняли, что и в стране в целом нет независимой банковской системы.



Тот сказал, что идея Центробанка как мегарегулятора не оправдала себя: "Он только консолидировал отрасль, что привело к росту процентных ставок…" Все прекрасно поняли, что мегарегулятор удушает российскую экономику.



Я не буду подробно комментировать каждое слово олигарха. Это уже сделали десятки экспертов и журналистов. Хочу лишь отметить, что на форуме все вежливо выслушали Олега Дерипаску, но никто не захотел углублять и расширять его тезисы. Видимо, было страшно. Лишь ведущий заседание секции бизнес-омбудсмен Борис Титов позволил себе некоторые реплики по поводу выступления известного российского предпринимателя.



Набиуллина уже ответила на критику олигарха:



Есть закон, который определяет наши функции. Мы в соответствии с этим законом работаем.



Более пустого и бесстыдного ответа трудно придумать. Почему бесстыдного? Потому что Банк России грубейшим образом нарушает статью 75 Конституции РФ, определяющую статус и основную задачу Центробанка. Я об этом много раз писал, повторяться не буду.



За глаза Центробанк ругают все 100 процентов российских предпринимателей, но лишь в кулуарах, шепотом. Должен сказать, что Олег Дерипаска как был, так и остается единственным из предпринимателей публичным критиком Центробанка России. Вот лишь некоторые из его критических выпадов в адрес Банка России.



В 2013 году, когда у руля Центробанка встала Э. Набиуллина, он громогласно заявил, что руководители Банка России действовали "как коновалы, выпустили всю кровь из экономики".



В 2015 году олигарх подверг Центробанк критике за то, что тот резко повысил ключевую ставку:



Они [Центробанк и правительство] же хотят добиться нулевой инфляции. Самая, я думаю, низкая инфляция – на кладбище, там уже никому ничего не нужно.



Тогда же он денежные власти назвал "небожителями" и "космонавтами". Еще через два года Дерипаска на Петербургском экономическом форуме в прямой дискуссии с Набиуллиной пожаловался на высокие процентные ставки. Дама ему ответила, что, мол, это надо было сделать для борьбы с инфляцией. В январе 2018 года олигарх жаловался на то, что Центробанк слишком энергично укрепляет рубль.



Критика Олега Дерипаски в адрес Центробанка – "глас вопиющего в пустыне". Я не готов ответить на вопрос, почему он осмеливается это делать (есть несколько версий). А вот примеров лизоблюдства в отношении Банка России со стороны российского бизнес-сообщества достаточно.



Так, в октябре 2017 года на девятом ежегодном инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" его модератор, председатель правления ВТБ Андрей Костин посоветовал коллегам исключить критику в своей риторике в адрес Центробанка России:



Я вот недавно был на заседании Международного валютного фонда в Вашингтоне и, выступая там по телевидению, допустил определенную критику Центрального банка… потом вспомнил судьбу своего друга Алексея Кудрина, на которого этот зловредный воздух американский действовал тоже в свое время, видимо. Действовал, и чем это закончилось? Я первым делом что сделал, приехав в Москву? Я позвонил руководителю Центрального банка и сказал, что, пока я банкир, я никогда больше в жизни не буду критиковать Центральный банк! Вы, правда, такую клятву не давали, но тем не менее, пожалуйста, будьте осторожнее, давая оценку деятельности Центрального банка. К счастью, не в Америке живем, и надо уважать Центральный банк, ладно?!



Кажется, комментарии излишни, и так все ясно. ВТБ был и остается вторым после Сбербанка в списке российских кредитных организаций. И дело не в особых финансовых способностях А. Костина, а в его беспредельной личной преданности руководителям Центробанка.



Думаю, что до тех пор, пока не начнутся масштабные и глубокие расследования преступной деятельности Банка России со стороны правоохранительных органов, масштабная и серьезная критика со стороны бизнес-сообщества, масштабные и радикальные предложения по реформированию Центробанка и банковской системы со стороны "народных избранников" (Государственная дума), мы будем продолжать стагнировать и терять шансы на возрождение России.



И тут я рекомендую оглянуться по сторонам, посмотреть, что происходит в мире. А многие страны уже устали от диктатуры "хозяев денег" и предпринимают активные попытки поставить Центробанки на место, вывести их из-под контроля "хозяев денег". Назову конкретные примеры последнего года.



Во-первых, это Турция, где президент Эрдоган уже на протяжении нескольких лет пытается обуздать Центробанк страны, проводящий удушение экономики посредством сверхвысоких ключевых ставок. Недавно он добился смены руководителя Центробанка.



Во-вторых, это Италия. Там в парламенте готовится законопроект о национализации Банка Италии (сейчас он представляет собой акционерное общество, в капитале которого участвуют частные компании и банки).



В-третьих, это Резервный банк Южной Африки. Там в декабре 2017 года на съезде правящей партии АНК (Африканский национальный конгресс) было принято решение о национализации Центробанка страны. "Хозяева денег" через свою агентуру пытаются воспрепятствовать этому. В результате произошло резкое обострение социально-политической ситуации в стране, существует угроза перерастания социальных волнений в гражданскую войну.



Все перечисленные выше примеры показывают, что "хозяева денег" защищают и будут защищать свои филиалы ("национальные" Центробанки) любыми средствами. И события в Турции, Италии и Южной Африке лишний раз показывают, что Центральные банки давно уже стали первой властью почти во всех странах мира. В нашей стране Банк России также де-факто является первой властью. А законодательная, исполнительная и судебные ветви власти – не более чем декорации.