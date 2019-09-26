Конец человечества. К чему нас ведет течение истории, - Александр Дугин

14:13 27.09.2019

Конец человечества

к чему нас ведет течение истории



Александр Дугин



о судьбе человеческой цивилизации. Что означает размытие субъектности в наше время. Что человек обнаружит в бездне искусственного интеллекта.



· Радикальный субъект – тот, который остается самим собой в тот момент, когда культура субъектности полностью исчезает. Социологи, культурологи, антропологи знают, насколько глубоко и полно зависит человеческое сознание от социальной среды. Через определенные образовательные парадигмы, эпистемологические стратегии человеку можно внушить любое представление о себе и о внешнем мире. Можно внушить ему идеализм, материализм, заставить считать мир таким или иным, научить быть субъектом или объектом.



· Любые общественные модели, которые определяют субъекта, меняются и трансформируются. Поэтому человек по-разному определяет себя. Так, накануне 1917 года общество православное, затем – репрессии, и со временем Россия становится неправославной. Меняется парадигма – меняются представления.



· Это вопрос матрицы: человек не может ответить на вопрос, как произошла его трансформация, он не может этого понять. Матрица нашего восприятия обнажается именно тогда, когда мы способны фиксировать зазоры. Обычно наше сознание пытается избежать этой границы. У большинства в современной элите перманентный апгрейд: то они комсомольцы, то антикоммунисты-либералы, то националисты-патриоты – а кто они сейчас, даже не помнят. Это даже не перезапуск Субъекта, а процесс калькуляции, когда человек не успевает фиксировать, кто он. Когда нет никаких взглядов – они вне нас, и мы за ними зачем-то следуют.



· Человеческая субъектность ("я думаю", "я хочу"…) как проявление волевого сознание определяется внешними факторами. Так, что "самости" не остается. Субъект является конвенцией – происходит размытие субъектности. Это скорее философский процесс. Постепенное осознание условности и искусственности Субъекта.



· Радикальный Субъект – некая инстанция, обнаруживающая себя, когда субъектность полностью демонтирована и субъектности нет. Это конец человечества, которое мы знаем.



· С философской точки зрения движение в сторону десубъективизации является в определенном смысле судьбой. Не случайно, и не по злому умыслу (хотя есть мировая элита), но и сама элита конституируется судьбой. Мы не можем воспринимать демонтаж субъекта как чью-то хулиганскую выходку или заговор. Черное просвещение – это судьба, и переход от субъекта к процессу это тоже судьба.



· Радикальный Субъект – некая ставка на то, что все это абсолютно неправильно. Что все это кончится уничтожением лишь псевдо-субъектности – что весь модерн, прогресс и исторические течения имеют дело с некой конвенцией. Это лишь демонтаж псевдо-субъекта, не настоящего Субъекта. Настоящий Субъект как раз проявляется. Человеческая природа псевдо-субъекта уже нечеловечна, а человечным в нас является то, что в нас скрыто.





