 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Властям Кыргызстана грозят международным судом. В Бишкеке прошел очередной эко-митинг (видео)
14:21 27.09.2019

"Барсы" вышли на митинг по защите ледников и всей природы…

Вчера у здания ЖогоркуКенеша активист Элери Битикчи вместе с единомышленниками организовал акцию в защиту природного достояния - заповедников и ледников Кыргызстана. Митингующими был выдвинут ряд весьма серьезных требований к властям.

"Глас вопиющих в пустыне"

На самом деле лидер отечественных "зеленых" Элери Битикчи, стуча во все инстанции, не впервые пытается привлечь внимание общественности к уже давно назревшим экологическим проблемам в результате бурно развивающихся в КР горнодобывающих компаний.




И поскольку "глас вопиющих в пустыне" до сих пор не услышан, дабы обойти действующий до конца сентября официальный запрет властей относительно проведения митингов с участием людей, на этот раз соратники по борьбе с "природным беспределом" легализовали свое уличное собрание весьма оригинально.

Облачившись в головные уборы с изображением исчезающего снежного барса (животные же – не люди…), и в медицинских масках в знак протеста против загрязнения окружающей среды, с плакатами в руках, они вновь пытались заявить о своей гражданской позиции.

"Это людям нельзя собираться больше трех, а нам – кошачьим, можно…"

"Мы требуем прекращения экоцида в стране!"

Спецкорреспонденту Orbita.kg еще до начала митинга удалось задать Элери Битикчи несколько вопросов:

- Скажите, неужели проблема экологии в нашей стране стоит настолько остро, что необходимы подобные акции? Или это своего рода пиар ?

- Не пиар, а естественная реакция разумного человека на настоящий "экоцид""! Сегодня недобросовестные горнодобывающие компании абсолютно безнравственно и даже преступно относятся к природным богатствам нашей страны. Смолчать – значит позволить и дальше разрушать естественный природный баланс, который в итоге приведет наш горный край к безвозвратной экологической катастрофе. И мы требуем, чтобы нас услышали на всех уровнях, включая самые высокие!

- Могли бы Вы озвучить свои основные требования?

- Прежде всего, необходимо ускорить принятие Закона о введении моратория на добычу урана в Кыргызстане. Также срочно обнародовать стратегическое соглашение между Kumtor Gold Company и правительством КР и в самое ближайшее время запретить передачу земель Сарычат-Ээрташского заповедника в пользу компании "Кумтор".

- Что Вы намерены предпринять, если и на этот раз не будете услышаны?

- Мы готовы к этому развитию событий, поскольку уже имели подобный опыт. С исками пройдем все инстанции – от районных до Верховного суда. И если вновь реакции не последует, то согласно подписанной Кыргызстаном глобальной экологической Конвенции, мы вправе подать иски на горнорудные компании и даже на правительство КР уже в международные суды. Необходимо решительно действовать, потому что, сохраняя природу, мы сохраняем саму жизнь!

"SOS! Спасите природу!".

Более семи миллионов землян с 20 по 27 сентября стали участниками глобальной климат-забастовки

Выйдя на площади с лозунгами против правительств, поддерживающих различные транснациональные компании, которые поставили нашу планету на грань катастрофы, простые люди во всеуслышание заявили, что экономика, политика в нынешнее время уже занимают вторичные позиции. Главное – сохранить нашу природу. Ведь если мы ее не сбережем, наши потомки будут лишены самого главного – права жить.

Владислав Волков

Источник - orbita.kg
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