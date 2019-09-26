Хмеймим "халифату". Репортаж из Сирии, - В.Шурыгин

14:43 27.09.2019 Это сладкое слово - "Победа"!

репортаж из Сирии



Владислав Шурыгин



30 сентября 2015 года российские Вооруженные силы по просьбе правительства Сирии начали боевые действия в этой стране против террористических формирований "Аль-Каиды"*, "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусра"* и других, которые, при фактической поддержке со стороны "коллективного Запада" во главе с США, захватили больше половины сирийской территории и были близки к захвату Дамаска и свержению Башара Асада. Тем самым Россия впервые проявила себя как глобальный "центр силы", способный противостоять американскому гегемонизму не только на "постсоветском пространстве", как это было в Южной Осетии 2008 года и в Крыму 2014 года, но и за его пределами, практически - по всему миру, включая акваторию Мирового океана, что показал успешный запуск ракет "Калибр" 7 октября 2015 года.



Тогда, четыре года назад, не было недостатка в предсказаниях "неизбежного провала авантюры Кремля". А какими по состоянию на сегодня выглядят итоги этой, еще далеко не законченной, военно-политической операции, насколько успешным оказался российский "прорыв на юг"?



Об этом рассказывает наш специальный корреспондент, заместитель главного редактора газеты "Завтра", который в середине сентября побывал в Сирии.



Тени Пальмиры



Древняя, седая от пыли и прошедших тысячелетий, Пальмира равнодушно подставляла вечному солнцу затылки своих колонн и портиков. Казалось, само время здесь застыло, словно мотылек в янтаре. Только тишина, только камень, только зной. Термометр в тени показывает пятьдесят градусов по Цельсию! Мы ходим по древним руинам и потрясенно молчим. И потрясение это - не от величия и древности города, а от того безжалостного варварства, которое обрушилось на него в начале третьего тысячелетия. "Джихадисты" - ядовитая саранча, вскормленная и выросшая в ваххабитских гнездах Саудитов и Катара, обрушились на город, как казнь египетская. То, чего не сделали тысячелетия, сражения и битвы парфян, римлян, первых халифов, монголов, османов и еще бог знает скольких завоевателей, проходивших здесь, - сделали эти вандалы. Уникальное историческое наследие человечества было объявлено "нечистым", нарушающим придуманные ими самими духовные каноны, - и приговорено к разрушению. А потом в древние стены вгрызлись отбойные молотки и сверла, которые выбивали в них дыры для взрывчатки. И затем, под сатанинские завывания игиловских пророков и мулл, город начали убивать. Был взорван храм Бела, взорваны Тетрапилон, Триумфальная арка, была взорвана огромная статуя льва, украшавшая вход в городской музей, были взорваны башни некрополя. Город был бы уничтожен полностью, если бы не мужество сирийцев, которые с помощью российских ВКС и советников освободили Пальмиру, превратив тысячи джихадистов в гнилое мясо, жадно проглоченное песками пустыни. И вот теперь мы ходим по руинам, потрясенно оценивая разрушения. Чтобы восстановить разрушенное, потребуются десятилетия реставрационных работ и миллиарды долларов. Но пока этих камней еще не касалась рука реставраторов. Странным образом, все, кто заламывал руки над судьбой Пальмиры и ее памятников, при освобождении города сирийской армией, - все эти американцы, европейцы и прочие, включая отечественных либералов, - вдруг, словно по команде, полностью утратили интерес к ее судьбе. Ни один западный историк, археолог или реставратор не приехал сюда, чтобы помочь возродиться "жемчужине пустыни". Не было выделено ни одного цента или евро на реставрацию. Такова она, западная "демократия"…



Мы сделали это!



Мы прилетели в Сирию на российскую базу "Хмеймим" - "Химки", как ее ласково называют несущие здесь службу военнослужащие, - чтобы лично увидеть, как живет сегодняшняя Сирия, как служат здесь наши офицеры и солдаты, какие задачи сегодня они здесь выполняют. И пресс-служба Министерства обороны России сделала все, чтобы эти впечатления оказались максимально объемными и объективными.



За время командировки мы побывали практически во всех провинциях Сирии. И в тех, которые давно были очищены от джихадистов, и в тех, где совсем недавно они хозяйничали как у себя дома. В первых вовсю шло восстановление размеренной мирной жизни. Зеленели поля, струилась по каналам вода, работали фабрики, рынки. Спешили в школы дети. Во вторых - люди только-только начинали приходить в себя от страшных лет оккупации террористами. Беженцы возвращались в свои дома, многие из которых были разрушены и разграблены, открывались первые лавки, пекли хлеб, восстанавливали школы. И это было зримое, наглядное свидетельство той огромной роли, которую сыграла Россия в процессе урегулирования гражданской войны и отражения вторжения международной армии террористов, называемых ИГИЛ*. До прихода сюда наших ВКС, до развертывания здесь наших баз, ситуация была катастрофичной. Сирийская армия, истощенная пятью годами войны с превосходящим по численности противником, которого, к тому же, поддерживали иностранные "спонсоры" из Катара, Саудии, Турции, мечтавшие разделить территорию Сирии между собой, стремительно теряла боеспособность и уступала провинцию за провинцией джихадистам, которые тут же проводили на захваченных землях кровавую зачистку всех "неверных" и превращали парализованное ужасом население в рабов.



Счет шел уже буквально на месяцы. И вот в этой критической обстановке Россия протянула руку помощи своему старому союзнику. На сирийский аэродром Хмеймим в провинции Латакия приземлились первые российские бомбардировщики и штурмовики. Это было четыре года назад. За эти годы мы смогли полностью переломить ситуацию. 90% территории Сирии было освобождено от террористов, десятки тысяч джихадистов уничтожены, восстановлена боеспособность сирийской армии, и сегодня ее корпуса уже уверенно громят остатки банд в приграничных с Турцией и Ираком районах. Главное - то, что произошел перелом в сознании сирийцев. Они поверили в Россию, поняли, что не одиноки в своей борьбе против международного террора, поверили в свою страну! Сегодня можно с уверенностью сказать, что хребет игиловского зверя сломан, и теперь задача - добить его в логове, куда он уполз…



Солдаты пустыни



…И снова за распахнутыми дверцами вертолета застыли похожие на статуи пулеметчики группы огневого прикрытия, остервенело рвется раскаленный воздух пустыни. Наш путь лежит на легендарную базу Т-4 - "Ти фор", как ее называют сирийцы, аэродром Эт-Тияс, расположенный в провинции Хомс. Это - ключевой форпост сирийской армии, расположенный в стратегически важном районе страны между Хомсом и Пальмирой. Рядом находятся газовые месторождения, которые снабжают газом основные ТЭС Сирии. В 1930-х годах Иракская нефтяная компания построила там четвертую насосную станцию нефтепровода Хадита-Триполи, отсюда название T-4 (по первой букве пункта назначения и порядковому номеру).



Наша пара Ми-8 скользит буквально над землей. Чуть сзади ее прикрывает боевой Ми-35 - новейшая модернизация знаменитого "крокодила" Ми-24. Все годы гражданской войны "ти-фор" был занозой в спине "джихадистов", которую они никак не могли выковырять. С аэродрома по их позициям и колоннам наносила удары сирийская авиация. Несколько раз боевики пытались брать ее штурмом - и всякий раз откатывались, понеся большие потери. Почти два года база была блокирована, и снабжение ее можно было только по воздуху. И все-таки Т-4 выстояла. Наступление сирийской армии, авангардом которой являлась бригада "Соколы пустыни", при воздушной поддержке российской авиации разметало боевиков и отбросило их далеко в пустыню, где их остатки рассеяли и уничтожили. И вот мы здесь!



База - огромна! Это несколько квадратных километров различных сооружений, рулежек, укрытий и взлетных полос. Отсюда и сегодня взлетает сирийская авиация, наносит удары по позициям "джихадистов" в Идлибе и за Евфратом. Здесь же находится и наша группа обеспечения, которая готова в любой момент принять российские боевые самолеты. Об этом сразу говорят надписи на русском языке на стенах местного магазинчика. Служба тут очень тяжела. С мая по сентябрь - жара до пятидесяти пяти градусов. Зимой - пронизывающий холод, а теплых построек тут просто нет. Смена - три месяца. Но никто не жалуется. Служба есть служба. Отсюда возвращаются выдубленные до черноты, опаленные пустыней бойцы, а на смену им прибывают другие, кому тоже предстоит проверить себя боевыми вылетами, холодом и зноем.



В "Ти-Форе" у нас дозаправка и перелет на Хмеймим, "на точку" - так называют летчики аэродром базирования. И пока темно-зеленый жук заправщика переезжает от одной боевой стрекозы к другой, "местные" наши обмениваются новостями с прилетевшими экипажами. Узнав, что у нас заканчивается вода, тут же бегут разыскивать местного торговца, закрывшего на дневную жару свой магазинчик. Его находят, и он открывает свою лавку, которая больше похожа на ларек. Увидев русские деньги, машет руками. "Ля! Ля! - Нет-нет! Фунты!", но фунтов у меня нет. И я уже отхожу от ларька, когда он догоняет меня и сует в руки полуторалитровый баллон с прохладной - из холодильника - водой. "Подарок!" - говорит сириец, растягивая на арабский манер гласные. Я на сирийском отвечаю "Шукран, садык!" ("Спасибо, друг!"). И лицо сирийца расплывается в широкой улыбке: "Афон!" - пожалуйста! "Руси, Сурия друзия!" Это понятно и без перевода…



Наконец, заправка окончена, и мы взлетаем. Под лавками - несколько упаковок воды. Фунты все-таки нашлись. Сириец не остался без прибыли…



Сирийские Химки



База Хмеймим расположилась на территории Международного аэропорта имени Басиля Асада, погибшего в 1994 году в автомобильной катастрофе сына покойного президента Сирии Хафеза Асада и брата действующего президента Сирии Башара Ассада.



Высота аэропорта над уровнем моря составляет 48 метров; длина взлетно-посадочной полосы - 2797 метров. В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Соглашения между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года, аэродром Хмеймим передан на безвозмездной основе российской стороне. Общая площадь базы больше восьми квадратных километров. И 30 сентября 2015 года на аэродроме были размещены основные силы Группировки Вооруженных сил Российской Федерации в Сирии.



Первые наши контингенты высаживались буквально в чистом поле. Все приходилось строить с нуля, завозить из России. Это была огромная работа и сложнейшая задача - в ходе постоянного противодействия противнику, в тяжелейших климатических условиях, создавать и разворачивать современную военную базу со всей боевой и жилой инфраструктурой. И наши военные сделали это! В кратчайший срок были сформированы структуры командования, организована система управления. Впервые было создано и такое подразделение, как Центр по примирению враждующих сторон.



Сегодня "Хмеймим" - это современная военная база, построенная по самым высоким мировым стандартам. База прекрасно укреплена и надежно защищена от любых попыток ударить по ней с земли и неба. Небо над Хмеймимом прикрывают самые современные зенитно-ракетные комплексы. Ближние подходы к базе прикрыты позициями новейших ЗРК ближнего действия "ТорМ2" и "Панцирь М", которые своим расположением на специально насыпанных холмах напоминают средневековые крепости - заставы, расставленные по всем угрожающим направлениям. Именно они были основными фигурантами новостей, когда террористы пытались нанести поражение нашей базе с помощью групп ударных беспилотников. Все эти налеты пресекались ракетами "Панцирей" и "Торов". Но, пожалуй, главный элемент защиты неба - ЗРК С-400 "Триумф", позволяющий уничтожить любого современного воздушного противника на расстоянии до 400 километров. Фактически, Хмеймим накрыт непроницаемым четырехсоткилометровым защитным куполом. Любой воздушный объект, который несанкционированно войдет в 60-километровую зону в районе авиабазы, не отвечая на запросы, может быть немедленно уничтожен.



Наблюдение за небом ведут новейшие радиолокационные станции, которые не только контролируют воздушное пространство над базой, но и ведут наблюдение на сотни километров вокруг, просматривая небо над Средиземным морем и пограничными с Сирией странами.



Была проведена огромная работа по ремонту и модернизации аэропорта под задачи военной авиации. Закончено строительство второй взлетной полосы. Отремонтированный и модернизированный аэродром способен принимать любые типы самолетов, включая стратегические бомбардировщики Ту-95 и ракетоносцы Ту-160, что делает его важнейшим элементом нашего оборонного периметра. С этого аэродрома мы теперь можем легко дотянуться "длинной рукой" нашей стратегической авиации до самых дальних точек Африки и Юго-Восточной Азии, перелетать в Латинскую Америку намного быстрее, чем с наших российских аэродромов. При этом гражданский терминал не закрыт. Сегодня аэропорт Латакии продолжает отправлять и принимать регулярные рейсы.



Конечно, в первую очередь аэродром рассчитан на базирование здесь смешанной авиационной группировки. Сейчас на аэродроме три стоянки. Главная расположена слева от терминала аэропорта. Это современные ангары-укрытия, объединенные в единый блок, позволяющий быстро и качественно обслуживать самолеты в любую погоду, что крайне важно в условиях Ближнего Востока. Здесь базируются Су-24, Су-34, Су-25, а также Су-30 и Су-35. Рядом расположена ТЭЧ, для ремонта и регламентного обслуживания. Две другие стоянки находятся с противоположной стороны аэродрома. Там также достраиваются новые ангары-укрытия: для самолетов и отдельный - для вертолетов. Здесь "квартируют" транспортные Ил-76, самолеты ДРЛО А-50, а также Ан-124.



А еще "Хмеймим" - это целый жилой город. Его основное строение - КИМБ, "конструкция инженерная модульная блочная". Внешне он выглядит как морской контейнер шириной два с половиной метра и длиной шесть. Внутри - кровати, стол, шкафчики. Есть кондиционер, продумана система шумоизоляции. Из "кимбов", как из деталей конструктора "ЛЕГО", собрано большинство строений базы. Есть специальные, объединенные между собой "кимбы", где разместились штабные помещения, есть "кимбы" для проживания, есть различные служебные "кимбы". Для доставки этих грузов потребовалось более 600 вылетов военно-транспортной авиации и свыше 80 рейсов морских транспортов.



К услугам обитателей авиабазы - малая механизированная прачечная с промышленными сушилками. с комфортабельными жилыми модулями, столовыми, спортивными площадками, клубом и банями. Руками солдат и офицеров возведены два храма, работает собственный хлебозавод. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания военнослужащих, прибывающих в сирийскую командировку.



В числе первых сюда приехали военные медики, а авангардом стал медицинский отряд спецназначения из Севастополя. Первый начальник МОСН в Хмеймиме Шамиль Баталов рассказал, что мобильный полевой госпиталь был развернут и готов к приему пациентов уже через четыре часа после прибытия. Сегодня он располагается в капитальном здании со всеми необходимыми отделениями.



Даешь Идлиб!



Утром - снова в дорогу. На этот раз нас ждет Идлиб, освобожденный от боевиков Хан-Шейхун - некогда оплот "Джебхад ан-Нусры"*. Российские и сирийские военные почти полгода не проводили в этом районе операции, соблюдая договоренности с Турцией, которая обещала взять ситуацию в Идлибе под контроль и зачистить его от непримиримых джихадистов, но вышло наоборот. Стянувшиеся сюда боевики "Джебхат ан-Нусры"* захватили провинцию и развернули на ее территории свои лагеря. Отсюда они обстреливали освобожденные от террористов сирийские города, отсюда запускали бомбы-дроны по нашей базе. Главным гнездом этого змеиного клубка стал город Хан-Шейхун и, после того, как в очередной раз турки не выполнили свое обещание выдавить из этого района "джихадистов", была проведена армейская операция по окружению и уничтожению боевиков.



На окраине города расположение танкового полка легендарной 25-й дивизии Специального назначения Аль-Куат аль-Нимр - "Силы Тигра", которой командует легендарный генерал Сухейль Сальман аль-Хасан, о чьем бесстрашии, мужестве и военном мастерстве слагают легенды. Начавший воевать еще в 2011 году, он прошел долгий путь от подполковника военной разведки до бригадного генерала, командира одного из лучших соединений сирийской армии, громя "джихадистов" во всех провинциях страны. Ни одно большое сражение этой войны не обошлось без генерала Сухейля, и во всех он одерживал победы. При этом генерал всегда подчеркивает, что самые главные свои победы он одержал вместе с русскими братьями, которые сделали его удары еще более разящими. А еще генерал пишет стихи, которые даже зачитывал по громкоговорителям "джихадистам". Правда, те из них, в которых рассказывал, что он сделает с ними, если они не сдадутся. К таковым он пощады не знает…



Мы подъехали в тот момент, когда танкисты проводили техническое обслуживание своей техники. Видно, что Т-72 - не новые, прошедшие десятки боев и тысячи километров маршей, все в шрамах и оспинах от попаданий снарядов, но заботливо ухоженные. Настоящие боевые машины! Пока бойцы чистят оружие, проверяют ходовую танков и чистят фильтры, мы разговариваем о прошедших боях с командиром танкового полка полковником Мухаммедом Дунья: "Мы выбивали противника из города. Люди у нас прошли хорошую подготовку, обучены ведению наступательных боевых действий. Поэтому, к счастью, потерь с нашей стороны при освобождении Хан-Шейхуна не было", - рассказал полковник: "У противника были примерно такие же танки, но воюют они хуже. Основную опасность для нас представляет не их бронетехника, а новейшее противотанковое оружие, попавшее к боевикам из других стран. В первую очередь, это американские противотанковые ракетные комплексы и израильские системы радиоэлектронной борьбы. При помощи последних боевикам несколько раз удавалось заглушить наши радиосети. Но враг все равно был разбит!"



Пока мы разговариваем, экипаж одного из танков, вооружившись банником, прочищает ствол от нагара. Затем смазывают детали затвора машинным маслом. Очень скоро полк будет снова полностью боеготов.



Улицы Хан-Шейхуна еще пусты, но в центре уже людно. Всего несколько дней назад тут шли тяжелейшие бои, и город только приходит в себя. Но уже работает новая городская администрация, восстанавливают водоснабжение, проведен свет, в город пришли конвои с гуманитарной помощью. Вовсю идет ремонт первой школы, которая уже в октябре должна принять учеников.



И снова в центре этих процессов - русские военные. По Хан-Шейхуну мы идем с генерал-майором Равилем Мугиновым, который является начальником Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике. Именно на него замкнуты все процессы по примирению, деэскалации и возвращению беженцев. Мугинов, в недавнем прошлом - летчик-истребитель, выпускник Академии Генерального штаба, сегодня полностью погружен в такой, казалось бы, далекий от военной службы процесс, как миротворчество. Но тем и удивителен русский офицер, что он - не только отличная "машина войны", способная уничтожить любого врага, но и гуманитарий, профессионал, умеющий за короткое время разобраться в сложнейших вопросах налаживания мирной жизни, миротворчества. В голове генерала - сотни названий, мостов, населенных пунктов, имен полевых командиров, номенклатура грузов, графики завоза "гуманитарки", проводки колон беженцев и еще многое из того, чем должен заниматься какой-нибудь спецпредставитель ООН, но такового в наличии нет, и этим занимается русский генерал. И как занимается! Освобожденные районы оживают на глазах. А дипломатия постепенно разблокирует даже такие, казалось бы, неразрешимые проблемы, как вывод беженцев из лагерей, контролируемых "непримиримыми". Возле пункта пропуска "Суран" выстроилось большое количество автомобилей. Раньше сирийцы только бежали с захваченных боевиками земель. Теперь они возвращаются домой…



А еще оказалось, что Равиль Мугинов учился и защищался у генерала Святослава Набздорова - моего старого друга, бывшего командира 201-й дивизии, которого глубоко уважает и о котором хранит самые теплые воспоминания. И летал Мугинов в полку Хотилово, московского округа ПВО, где я также много раз бывал по служебной надобности. И это сразу устанавливает между нами теплую, дружескую связь…



Мугинов везет нас в укрепрайон, который был построен боевиками, чтобы не пропустить в Идлиб сирийские войска. Привычные представления об укрепрайонах рухнули сразу, как только мы оказались на месте. Вместо привычных полевых укреплений перед нами оказалась огромная подземная крепость. Масштабы ее потрясают. Десятки вырубленных в известняке пещер связаны между собой туннелями. Некоторые из них легко принимают грузовики и боевую технику. Все сделано основательно и профессионально. По всему видно, что укрепрайон строили не один год и строили профессионалы на специальной технике - видны следы проходческих щитов. В пещерах - наливные полы, а в жилых помещениях - плитка и даже мрамор, все стены покрашены и оштукатурены, везде проложено электричество, есть водопровод, оборудована канализация, сделана отличная система вентиляции. По словам встретившего нас здесь бригадного генерала Абдель Керима Мейхуна, пещеры могли укрывать несколько месяцев до трех тысяч боевиков. Но отсидеться им здесь не удалось. Стремительная атака Хан-Шейхуна не оставила им никаких шансов - и они просто бежали, бросая технику и вооружение, но успев взорвать часть пещер. Миллионы долларов были потрачены зря…



Мы ходим по бесчисленным залам и переходам крепости. Повсюду - брошенная амуниция, боеприпасы, продовольствие, обрывки книг и листовок. Часть боевой техники завалена глыбами камня - работа наших ВКС. А потом сопровождающие выводят нас в небольшой зал. Угол его занимает обложенная плиткой комната. Часть стен ее рухнула после взрыва, но и оставшегося хватает, чтобы понять - перед нами какая-то лаборатория. Тут же в подтверждение этого лежит зелено-желтый профессиональный костюм химической и бактериологической защиты. Внутри маркировка - сделано в Великобритании. В этой же пещере были найдены флаги и амуниция так называемых "белых касок" - профессиональных провокаторов, которые регулярно устраивали постановки с якобы "химическими атаками" сирийской армией занятых боевиками городов. Похоже, что здесь и создавались материалы для подобных провокаций. Теперь этим займутся следователи…



В одной из комнат - судя по всему, столовой - на стене надпись, и сознание мгновенно узнает русские буквы: "Скора мы ваши кровь будым пит". Очевидно, что автор не блистал знанием русской грамматики. Скорее всего, выходец из республик Средней Азии. Меня почему-то бессильная злоба этой надписи смешит. Сколько я видел таких в Чечне, Таджикистане, да и здесь, в Сирии! И где их авторы? Кто-то в бегах, а большинство уже лежат в земле, где им и место! А мы, как на экскурсии, ходим по захваченным позициям, крепостям. Мы - победители! Кстати, мысль превратить эти подземелья в экскурсионный объект интересна!



Как там у Симонова? "Да, враг был храбр! Тем больше наша слава!"



"Домой", на Хмеймим возвращаемся уже глубокой ночью…



Второе рождение Тартуса



Но еще большее впечатление на меня произвела наша военно-морская база в Тартусе. Я был тут в 2006 году, и тогда усилиями личного состава базы она поддерживалась в рабочем состоянии, но представляла собой небольшой участок территории порта с плавпричалом, ветхой казармой и несколькими складами МТО. Заходить сюда могли только небольшие корабли, и мест у стенок было меньше, чем пальцев на руке. Затем, во времена министерства Анатолия Сердюкова, пункт МТО Тартус был практически свернут и оставлен. Его личный состав сокращен до нескольких человек и не функционировал. К счастью, юридически пункт базирования сохранился. И в 2014 году начался новый отсчет истории Тартуса. Именно он стал основным опорным элементом через который шло снабжение нашей военной группировки в Сирии. Сюда шли транспортные корабли с оружием, боеприпасами, строительными материалами, боевой техникой. Именно морем сюда были переброшены грозные "Триумфы" и "Торы". Морем были доставлены "Бастионы", которые фактически "перекрыли" вход в Босфор и Дарданеллы. Теперь, с возвращением Крыма и развертыванием наших баз в Сирии, мечта многих поколений русских геополитиков о контроле над проливами и о Черном море как внутреннем море России фактически осуществилась. Со стороны Черного моря проливную зону надежно контролирует наша крымская группировка, а со стороны Средиземного - Тартус и Хмеймим. Таково военно-стратегическое значение наших баз!



Сегодня Тартус просто невозможно узнать. Теперь это не глухой, дальний угол бухты, а большая закрытая акватория, с новейшими причалами и береговыми системами жизнеобеспечения кораблей. Бухта, в которой спокойно способна разместиться целая эскадра. Это развитая береговая инфраструктура, способная принять и комфортабельно разместить экипажи кораблей и подводных лодок, склады, площадки разгрузки, ремонтный комплекс, способный проводить межпоходовое обслуживание и легкий ремонт кораблей. И, конечно, самая современная система защиты базы от всех вероятных угроз: начиная от противодиверсионного комплекса и средств ПВО до позиции противокорабельных ракет, способных уничтожить любой корабль на дальней дистанции. При этом Тартус интегрирован в единую боевую систему с авиабазой Хмеймим, что существенно усиливает их боевые возможности.



И все это было создано за кратчайший срок, в условиях боевой обстановки, ни на день не прекращая борьбу против террористов. Нам есть чем гордиться! И в Сирию Россия вернулась надолго.



…Воздушный перрон Химок встретил нас уже привычными диалогами, ожидающих попутных бортов солдат и офицеров:



- Куда? - окрикнул летчиков, спешащих к дрожащему в жарком мареве Ми-8, майор с лицом, выдубленным солнцем до кирпичного терракота.



- В Лимпопо! - отозвался один из летчиков.



- Ясно… - протянул майор. Он ждал "вертушку" до "Пальмы". "Пальма" - это древняя Пальмира. "Лимпопо" - Алеппо. Ну, а "Химки" - аэродром Хмеймим, российская военная база, наша опорная крепость в Сирии.



Вечная привычка - русифицировать местные названия, делать их привычными нашему уху. Что двести лет назад, что сто, что сегодня.



Как говорится, дома и стены помогают. А если не стены, то названия.



Поэтому командировка в Сирию уже давно среди армейцев зовется "поездкой в Саратов": от аббревиатуры САР - Сирийская Арабская Республика. Но к старому добавилось теперь и новое - Новосирийск. И в нем есть что-то победное. "Ново" - значит новое! Значит - возродившееся, значит - то, у чего есть долгое будущее!



*Террористические организации, запрещенные в России Источник - Завтра

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