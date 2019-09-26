Пангонг-Цо - озеро, которое делят и никак не могут поделить Китай и Индия

14:50 27.09.2019

Озеро раздора, которое делят Китай и Индия



Казалось бы, что интересного может быть в озере, ведь это просто скопление воды. Но горные озера лично у меня всегда вызывают восторг. Только посмотрите на фото!



Пангонг-Цо - высокогорное озеро длиной 135 км, расположенное на Линии фактического контроля между Китаем и Индией. После войны 1962 г. оно было поделено на три части: индийскую, китайскую и тибетскую. Граница государств проходит прямо по воде. Из-за этого для посещения необходимо необходим пермит - разрешение на нахождение на приграничной территории.



Озеро лежит на 4350 метрах над уровнем моря, такая высота может спровоцировать серьезные признаки горной болезни, поэтому для поездки стоит получить хорошую акклиматизацию, чтобы комфортно себя чувствовать.



Вода в Пангонг-Цо соленая и безжизненная. Несмотря на это зимой озеро полностью замерзает, а из-за высоты летом не прогревается до комфортной температуры, искупаться в нем смогут только самые отчаянные. Поплавать на лодке тоже не получится, они запрещены.



Ближайшая цивилизация - столица региона Ладакх город Ле.



От Ле до Пангонг лежит отличная дорога с идеальным асфальтом. Путь проходит через один из самых высоких автомобильных перевал Чанг Ла (5290 м). Пару раз в неделю ходят локальные автобусы, а туристические фирмы предлагают поездки сборными группами на джипах.



На берегах озера летом работают кафе и гостевые дома, на зиму все вымирает, перевалы засыпает снегом и транспортная доступность отсутствует.