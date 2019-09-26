Казаки-некрасовцы на службе у крымских ханов (история коллаборации)

14:58 27.09.2019

Казаки-некрасовцы на службе у крымских ханов



Михаил Кизилов



Говоря о казаках, мы почти всегда представляем их как непримиримых врагов Османской Турции и Крымского ханства, как храброе православное воинство, борцов с этими двумя политическими силами. В принципе, так оно и было: и запорожские, и донские казаки в XVI-XVIII веках не раз наносили тяжелейшие удары по своим мусульманским супостатам, громя их крепости и освобождая православных пленников. Однако существовала группа казаков – некрасовцы – которая не только была на стороне турок и татар, но и даже сражалась против своих православных единоверцев.



Кто такие некрасовцы?



Некрасовцы – это донские и хоперские казаки и их семьи, ушедшие с Дона в 1708 году после подавления восстания Кондратия Булавина. Среди действующих сил этого народного бунта было немало казаков-старообрядцев, придерживавшихся православных традиций в той форме, в какой они соблюдались до реформ Патриарха Никона 1660-х годов. Часть этих казаков-староверов, под верховенством харизматичного лидера Игната Некрасова (1660-1737), решила не дожидаться окончательного разгрома Булавинского восстания и покинула Россию, переселившись на территорию принадлежавшую в то время крымским ханам Кубани.



Переселились казаки Некрасова туда вместе со своими женами, детьми и нехитрым имуществом, по разным оценкам, в числе от 2 до 8 тысяч. К сторонникам Некрасова присоединилось множество других старообрядцев, желавших избежать реформ Петра I, настаивавшего, к примеру, на такой ужасной для них мере, как необходимость брадобрития. По имени своего атамана, уже на территории Крымского ханства, взбунтовавшиеся казаки стали называть себя "некрасовцы".



Окрестные мусульмане дали им несколько других имен. Наиболее популярным был экзоэтноним "инат-казаки" (инат-казаклар); тут слегка искаженное имя вождя казаков Игната Некрасова парадоксальным образом совпало с турецким словом "inat" – упрямство, своенравие, так что данное прозвище имело коннотацию "упрямые казаки". Кроме того, их также называли "кара-игнат" ("черные игнаты" – из-за черного цвета их кафтанов), "а’нат-казаклар" или просто "игнаты".



Поселение некрасовцев в Крымском ханстве



Как именно проходили переговоры и на каких условиях Крымское ханство приняло казаков Некрасова на свою сторону и разрешило им проживать на своей территории, доподлинно неизвестно. Несомненно, казакам надо было крайне аккуратно представить себя в качестве полезного населения, не нарушая при этом существующего баланса сил и не вызывая антагонизма со стороны местных ногайцев и татар. Из шведских источников известно, что к 1711 году Игнат Некрасов уже состоял в контакте с ханом Девлет-Гиреем II, а также шведским послом в Крыму. Казаки свободно путешествовали по Крыму, посещали османские крепости Азак (Азов), Очаков и Ени-Кале, а также ездили для переговоров в ханскую столицу - город Бахчисарай.



Окончательно статус казаков был определен после заключения Адрианопольского мирного договора (1713 г.). Известно, что некрасовцы были освобождены от уплаты налогов и податей, но взяли на себя обязательство ежегодно поставлять 500 вооруженных всадников для участия в военной деятельности на стороне султана или крымского хана. Более того, источники также говорят о том, что некрасовцы получали жалованье от султанов за участие в их завоевательных походах. Некрасовцы самоорганизовались в виде своеобразной казачьей республики, чем-то похожей на запорожскую вольницу. Основным уставом этой республики были составленные самим Некрасовым "Заветы Игната". По некоторым данным, "Заветы" состояли из 47 пунктов. Ими предписывалось не покоряться московским царям, не ссориться с турками, не вступать в браки с иноземцами, почитать родителей, ходить на круг (вече, на котором принимались важные решения общины) и т.п. Несмотря на то, что "Заветы" предписывали "не стрелять в русских", известно, что казаки охотно разоряли российские деревни, брали своих бывших сородичей в плен и позднее торговали ими. Несмотря на окружавшее их мусульманское население, казаки продолжали соблюдать свои христианские традиции, строили часовни и привлекали к себе беглых старообрядческих иерархов. Помимо военной деятельности, некрасовцы занимались также рыбным промыслом.



Некрасовцы в русско-турецких войнах



Доказать свою полезность крымским ханам и туркам-османам некрасовцы смогли уже в 1711-1712 году. В течение русско-турецкой войны некрасовцы приняли участие в военных событиях на стороне Крыма, разорили несколько деревень и захватили пленников, часть из которых позднее продали туркам. В 1717 году совместное войско И. Некрасова и Бахти-Гирей Дели-Султана прошло рейдом по Прикубанским территориям и даже достигло Казанской и Нижнегородской губерний. Во время этого похода к некрасовцам присоединилось множество единоверцев-старообрядцев, а также было убито и пленено около 17 тысяч российских подданных. Часть некрасовцев уже в 1740-е годы переселась в район Дуная, Добруджу и Бессарабию. Особенно ярко проявили себя некрасовцы во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Во время битв они несли с собой знамя зеленого цвета (что совпадало со знаменами их мусульманских собратьев по оружию), однако, при этом, на знамени также находилось изображение традиционного восьмиконечного старообрядческого креста. Барон де Тотт сообщает, что во время похода каждый "инат-казак" вез с собой в подсумке четверть свинины, что производило удручающее впечатление на мусульманских солдат. Г. П. Надхин, классический историк казачества XIX века, писал о том, что некрасовцы "были гвардией крымского хана; в набегах крымцев на Россию... всегда шли вперед, указывали знакомый путь, выискивали скрывавшихся в знакомых местах жителей, были самыми злейшими нашими врагами: зеленые их знамена носились всегда в тех местах, где проливалось больше русской крови, где более было пожаров и более забиралось пленников".



Принимали некрасовцы участие также и в внутренних "разборках" крымских ханов и других народов. Так, в 1716 году они выступили против Бахти-Гирея на стороне хатай-кипчакских мурз и калги Менгли-Гирея. В 1720 году 120 некрасовцев приняли участие в борьбе кабардинских группировок.



События конца 1770-ых годов



После заключения Кючук-Кайнарджийского мирного договора, согласно которому Турция теряла суверенитет над Крымским полуостровом, некрасовцы, совместно с консервативной частью крымских татар, решительно воспротивились российскому присутствию на территории ханства. В 1777 году конные отряды некрасовцев появились в Каффе и Бахчисарае для "возбуждения татар против Москвы и ее насильства". При этом они пообещали хану Девлет-Гирею свои услуги и помощь 70 тысяч абадзехов. Более того, зная намерение екатерининского правительства провезти своего ставленника Шагин-Гирея на крымский трон через Тамань, некрасовцы вознамерились не пропустить татарского хана и сопровождавшие его российские войска. Потерпев поражение, они не оставили своей ненависти по отношению к Шагин-Гирею и защищавшим его российским войскам – несмотря на то, что хан издал специальный фирман (указ), согласно которому некрасовцы были признаны личным войском хана. Кроме того, им были предоставлены многочисленные льготы в промыслах и торговле. Не желая оставаться по соседству с Россией, в 1778-1791 некрасовцы эмигрировали на территорию Подунавья, Добруджи, в Анапу, Синоп и Майнос.



Так закончилось пребывание некрасовцев на территории Крымского ханства. Те из них, что переселились в Турцию, потихоньку стали возвращаться в Россию, в особенности с учетом того, что им были прощены проступки прошлого, да и общее отношение к старообрядцам стало значительно более толерантным. В 1962 году практически все проживавшие в Турции некрасовцы эмигрировали в СССР. Многие из них до сих пор соблюдают религиозные традиции и бытовой уклад своих предков.