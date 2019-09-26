 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Министр обороны Узбекистана впервые за 28 лет независимости посетил с визитом Таджикистан
15:01 27.09.2019

На днях министр обороны Узбекистана Баходур Курбонов и сопровождающая его делегация с официальным визитом посетили Таджикистан, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в пятницу.
"Министр обороны Узбекистана Баходур Курбанов за 28 лет независимости государства впервые с официальным визитом посетил Таджикистан", - сообщил начальник пресс-центра министерства обороны (МО) Республики Таджикистан Ориф Нозимиен.
Гостей во время визита сопровождал министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

По данным источника, глава оборонного ведомства Узбекистана посетил авиационный факультет Таджикского военного института МО. Было отмечено, что Военный институт Министерства обороны был создан в 2004 году, в его составе функционируют две кафедры и шестая рота курсантского обучения.
На этом факультете, где обучение ведется по семи специальностям, готовят в основном специалистов военной авиации.
Также в рамках однодневной поездки Курбонов посетил Парк культуры и отдыха имени Алишера Навои и Национальный музей Таджикистана.
Напомним, что за годы независимости впервые в прошлом году в Согдийской области были проведены военно-технические учения Таджикистана и Узбекистана.
В этом году военные учения будут проведены в Узбекистане.

Источник - uztag.info
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